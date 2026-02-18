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Сигов Александр

СОБЫТИЯ


18.02.2026 МИРЭА и «Айтеко» запустили образовательный курс для подготовки будущих ИТ-специалистов 1
10.10.2011 11 октября в Москве откроется конференция по стандартизации, сертификации и обеспечению безопасности ИТ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сигов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
РАН - Российская академия наук 2122 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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