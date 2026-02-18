Индексная книга (каталог) CNews*
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Сигов Александр
СОБЫТИЯ
|18.02.2026
|МИРЭА и «Айтеко» запустили образовательный курс для подготовки будущих ИТ-специалистов 1
|10.10.2011
|11 октября в Москве откроется конференция по стандартизации, сертификации и обеспечению безопасности ИТ 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Сигов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
|Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
|Зажигалкин Александр 5 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Глазьев Сергей 14 1
|Кудж Станислав 52 1
|Дейнеко Александр 1 1
|Соколов Игорь 25 1
|Лоцманов Андрей 2 1
|Коплик Артур 6 1
|Беларусь - Белоруссия 6289 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
|Казахстан - Республика 6048 1
|Европа 24964 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.