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Зажигалкин Александр



27.12.2024 В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад 1
07.05.2024 Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР 2
02.09.2019 РЖД и ФРИИ запустили акселератор для высокотехнологических компаний 1
10.10.2011 11 октября в Москве откроется конференция по стандартизации, сертификации и обеспечению безопасности ИТ 1
06.08.2010 Владимир Путин утвердил состав комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Зажигалкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Ростелеком 9701 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Unsplash 763 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 41 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
Стандартизация - Standardization 2130 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
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Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 303 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Ведомости 996 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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