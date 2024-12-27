Мамонтова Светлана
|27.12.2024
|В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад 1
Мамонтова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
|SNDGroup - СНДГруп 5 1
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
|Россия - СФО - Алтайский край - Мамонтово 10 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
|Южная Корея - Республика 6646 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 1
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