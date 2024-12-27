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Мамонтова Светлана



27.12.2024 В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мамонтова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

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