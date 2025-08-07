Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВНИИР Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники
УПОМИНАНИЯ
ВНИИР и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1254 5
|Unsplash 1130 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2575 1
|Миландр ПКК - Миландр СВЧ 62 1
|BM Group - БМ Групп 6 1
|Зажигалкин Александр 5 2
|Покровский Иван 126 2
|Бойко Алексей 83 2
|Смирнова Вера 7 2
|Квашенкина Ольга 24 2
|Кулиш Александр 14 1
|Лаконцев Дмитрий 23 1
|Котов Виталий 41 1
|Конев Алексей 3 1
|Степанов Владимир 87 1
|Гуськов Антон 41 1
|Попов Вячеслав 4 1
|Левчук Илья 8 1
|Тюрин Александр 3 1
|Буйвидис Владимир 2 1
|Манякин Александр 1 1
|Митина Ирина 13 1
|Силаев Юрий 3 1
|Доброхотов Михаил 6 1
|Мамонтова Светлана 1 1
|Керефов Артур 1 1
|Литвицкий Кирилл 1 1
|Ведомости 1123 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2039 2
