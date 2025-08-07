Разделы

ВНИИР Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 В России перепишут стандарты радиоэлектроники. Нынешние устарели на 25 лет 1
16.05.2025 300 миллионов госденег, выделенных на создание электроники, потрачены ИТ-компаниями нецелевым образом 1
15.04.2025 Чтобы «поставить заслон переклейкам», власти хотят ввести для чипов особые «баллы российскости» 1
14.04.2025 Наука и промышленность объединяются для развития российской электроники в медицине 1
22.01.2025 Власти: К 2026 году 50% комплектующих в базовых станциях должны быть российскими. Отрасль: это нереально и преждевременно 1
27.12.2024 В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад 1
22.08.2024 В России создают новый дизайн-центр микроэлектроники 1
07.05.2024 Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР 1
10.01.2024 Чтобы телеком-«железо» стало отечественным, понадобится много плат, деталей и ПО из России. Придумана схема начисления баллов 1
27.12.2023 Закупка российского «железа» на «Байкалах» обернулась прокуратурой и шестью судебными исками 1
26.12.2023 Конфликт в телекоме: Право проверять «российскость» «железа» отбирают у производителей. Отрасль изо всех сил сопротивляется 1
10.08.2023 В России создается новый математический метод проверки микросхем на надежность 1
31.01.2023 Разработчик оборудования для цифровизации транспорта Galileosky включен в реестр российской радиоэлектронной промышленности 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

ВНИИР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10067 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3269 3
Eltex - Предприятие Элтекс 168 3
Qtech - Кьютэк 178 3
Т8 НТЦ 101 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 314 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 452 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 573 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1528 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 286 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 1
Telegram Group 2332 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1193 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 329 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 427 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 927 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
Элвис-НеоТек 48 1
Galileosky - ГалилеоСкай 20 1
Центр микроэлектроники 24 1
МТС - Иртея 73 1
BM Group Фабрика инноваций - Биэм Групп Интегратор 2 1
ЦИКАДА - Инфотактика 15 1
SNDGroup - СНДГруп 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1254 5
Unsplash 1130 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2575 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 62 1
BM Group - БМ Групп 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3209 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12325 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 351 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 332 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6154 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5131 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 85 1
Судебная власть - Judicial power 2355 1
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 58 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 148 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 118 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1762 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21578 10
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3060 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21400 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3167 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6536 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21417 3
Стандартизация - Standardization 2199 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54447 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3587 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31061 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8184 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4351 2
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 136 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9058 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2403 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16644 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2906 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9656 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3379 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16481 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 289 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3134 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5134 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 539 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7876 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1537 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3049 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1164 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11748 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 90 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3793 1
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 173 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1514 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1340 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1893 5
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 233 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 182 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 377 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 480 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 79 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 221 1
BM Group Фабрика инноваций - BM Stark Baikal 1 1
Зажигалкин Александр 5 2
Покровский Иван 126 2
Бойко Алексей 83 2
Смирнова Вера 7 2
Квашенкина Ольга 24 2
Кулиш Александр 14 1
Лаконцев Дмитрий 23 1
Котов Виталий 41 1
Конев Алексей 3 1
Степанов Владимир 87 1
Гуськов Антон 41 1
Попов Вячеслав 4 1
Левчук Илья 8 1
Тюрин Александр 3 1
Буйвидис Владимир 2 1
Манякин Александр 1 1
Митина Ирина 13 1
Силаев Юрий 3 1
Доброхотов Михаил 6 1
Мамонтова Светлана 1 1
Керефов Артур 1 1
Литвицкий Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151740 12
Южная Корея - Республика 6763 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52849 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17709 1
Казахстан - Республика 5705 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44711 1
Армения - Республика 2344 1
Беларусь - Белоруссия 5914 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2941 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18106 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1322 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14330 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1549 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1156 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 896 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 876 1
Россия - СФО - Алтайский край - Мамонтово 10 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53479 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6124 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30790 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3583 3
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 310 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2314 3
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 55 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19638 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5098 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 81 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1133 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7171 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3481 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8349 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1184 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 638 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6470 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9530 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1011 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3727 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11433 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2714 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9278 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 722 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5726 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5161 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 258 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 523 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 717 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1484 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2961 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4572 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6932 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16945 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5824 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1781 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2517 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10355 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Реестр обязательных требований 87 1
Ведомости 1123 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2039 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 21 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1194 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 207 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 1
