В России создают новый дизайн-центр микроэлектроники

На разработку сметы и закупку оборудования для нового дизайн-центра микроэлектроники в Санкт-Петербурге на базе ВНИИМ им. Д. И. Менделеева планируется потратить больше одного млрд. руб.

Открытый конкурс

В России будет создан новый дизайн-центр метрологического обеспечения, оценки соответствия и стандартизации радиоэлектронного оборудования и сверхвысокочастотной микроэлектроники. Открытый конкурс в электронной форме на работы стоимостью в 84,6 млн руб. по разработке проектно-сметной документации обнаружили «Ведомости». Заявки принимаются до 28 августа 2024 г. Смета должна быть готова к 15 февраля 2025 г.

Дизайн-центр создается в рамках реализации госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» на базе ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» (ВНИИМ им. Д. И. Менделеева) в г. Ломоносове, входящем в состав Санкт-Петербурга. Там будет установлено оборудование для тестирования цифровых микросхем, полупроводниковых, а также высоковольтных изделий. Приблизительная стоимость оборудования — 640 млн руб.

В дизайн-центре планируется также создать лабораторию для исследования специальных газов, органических и неорганических материалов для электронной промышленности, сказал изданию представитель ВНИИМ. Для лаборатории газов понадобятся газовые хроматографы, которые позволяют анализировать сложные газовые вещества путем их дифференцирования на монокомпоненты, а также газоанализатор, счетчик аэрозольных частиц и пр. Стоимость этого оборудования составит около 472 млн руб.

«ВНИИМ им. Д. И. Менделеева является одним из крупнейших мировых центров научной и практической метрологии, головной организацией страны по фундаментальным исследованиям в метрологии, главным центром государственных эталонов России», — сказано на сайте института.

Стандартизация микроэлектроники

В техническом задании указано, что дизайн-центр позволит реализовывать государственные задачи в области технического регулирования радиоэлектронного оборудования и сверхвысокочастотной микроэлектроники на национальном и международном уровнях.

В мае 2024 г. CNews писал, что Минпромторг и Росстандарт совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники и производителями электроники разрабатывают концепцию стандартизации радиоэлектронной промышленности, которая должна быть утверждена уже в 2024 г.

Российские стандарты планируется привести в соответствие в соответствии с актуальными критериями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Эти требования и технологии в производстве помогают стандартизировать процессы, что, в свою очередь, упрощает работу предприятий, снижает затраты на исследования, разработку и производство, а также увеличивает эффективность промышленного сектора. Внедрение современных международных стандартов МЭК должно помочь российской промышленности быстрее достичь современного уровня развития электроники, поскольку это способствует интеграции с мировым рынком и обновлению технологий.

«К сожалению, вопросам стандартизации и сертификации на протяжении долгих лет не уделяли существенного внимания», – сказал «Ведомостям» руководитель отдела НИОКР группы «Инфотактика» Юрий Силаев. Он считает, что появление таких центров, как тот, что создается на базе ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, позволит взглянуть на отрасль с позиций оценки соответствия радиоэлектронного оборудования международному уровню.

Дизайн-центры в стратегии развития электроники

Стратегию развития электронной промышленности до 2030 г. Правительство России утвердило еще в январе 2020 г. Согласно ей, в течение 10 лет за бюджетные средства планируется создать не менее 300 центров проектирования микроэлектроники (дизайн-центров).

Стратегия развития микроэлектроники предполагает рост объема выручки отрасли к 2030 г. до 5,22 трлн руб. ежегодно при доле гражданской продукции в общем объеме промышленного производства не менее 87,9%. Объем экспорта электронной продукции должен увеличиться до $12,02 млрд.

«Тестирование — обязательная типовая операция в производственном цикле микросхемы, позволяющая проверить качество и отбраковать негодную к применению продукцию», — пояснила изданию исполнительный директор консорциума дизайн-центров АКРП Вера Смирнова. Проведение измерений и испытаний на территории Российской Федерации включено в обязательные требования к локализации микросхем, согласно действующей редакции постановления правительства № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».