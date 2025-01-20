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Смирнова Вера



20.01.2025 Российские производители компьютерной техники за неполный год получили прибыль более 300 миллиардов 1
07.11.2024 Россия выделила полмиллиарда на оборудование для настройки литографов, выпускающих отечественные чипы 1
11.09.2024 Российские власти планируют софинансировать строительство заводов микроэлектроники 1
29.08.2024 В российском контрактном производстве дефицит рабочих рук достигает 60%, хотя зарплаты выросли на треть 1
22.08.2024 В России создают новый дизайн-центр микроэлектроники 1
12.08.2024 В России могут дать производителям электроники такие же льготы, как у ИТ-шников 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Смирнова Вера и организации, системы, технологии, персоны:

Центр микроэлектроники 23 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
ЦИКАДА - Инфотактика 13 1
Intel Corporation 12197 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Samsung Electronics 10254 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 56 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 429 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
Стандартизация - Standardization 2129 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
Микроскоп - Microscope 325 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3755 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 301 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - вид фотолитографии в наноэлектронике - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 138 1
FreePik 980 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Хитяник Олеся 1 1
Петренко Яков 4 1
Фомичев Дмитрий 22 1
Мельников Алексей 61 1
Семёнов Владимир 11 1
Митина Ирина 8 1
Силаев Юрий 2 1
Покровский Иван 118 1
Шпак Василий 223 1
Мантуров Денис 106 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
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Беларусь - Белоруссия 5637 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 303 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 179 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Импортозамещение - параллельный импорт 480 1
Федеральный закон 224-ФЗ 4 1
Реестр обязательных требований 76 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 37 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
Ведомости 996 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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