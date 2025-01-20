Смирнова Вера
Смирнова Вера и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
|FreePik 980 2
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
|Хитяник Олеся 1 1
|Петренко Яков 4 1
|Фомичев Дмитрий 22 1
|Мельников Алексей 61 1
|Семёнов Владимир 11 1
|Митина Ирина 8 1
|Силаев Юрий 2 1
|Покровский Иван 118 1
|Шпак Василий 223 1
|Мантуров Денис 106 1
|Долгов Константин 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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