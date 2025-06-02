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Силаев Юрий


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 В России раскрывается лишь 2% преступлений, связанных со взломом аккаунтов на ИТ-сервисах 1
22.08.2024 В России создают новый дизайн-центр микроэлектроники 1
29.02.2024 В Росстандарте появится дизайн-центр для стандартизации микросхем и печатных плат 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Силаев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИКАДА - Инфотактика 15 2
Центр микроэлектроники 24 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1145 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3082 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4286 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1722 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8086 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 185 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 1
Стандартизация - Standardization 2174 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13797 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5512 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5454 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3298 1
Смирнова Вера 7 1
Фролов Павел 84 1
Чернышенко Дмитрий 572 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 79 1
Реестр обязательных требований 83 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8753 1
Ведомости 1075 2
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
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