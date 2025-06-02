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Силаев Юрий
УПОМИНАНИЯ
Силаев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦИКАДА - Инфотактика 15 2
|Центр микроэлектроники 24 1
|ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
|Смирнова Вера 7 1
|Фролов Павел 84 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149162 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
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