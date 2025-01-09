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Минэкономразвития РФ ФАИП Федеральная адресная инвестиционная программа



09.01.2025 Минпромторг требует вернуть 1,8 млрд из-за срыва строительства дизайн-центра. Строители: «Мы столкнулись с ожесточенным противодействием» 1
29.12.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2023 г. 1
10.07.2017 Минэкономразвития незаконно потратило на ИТ 600 млн рублей 2
27.05.2015 IBS разработала для «Росатома» систему управления средствами ФАИП 1
18.08.2006 Сибиряки выделяют миллиарды на технопарк 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
МТС - Иртея 31 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Malltech - Моллтек - РосЕвроДевелопмент 10 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
РНГС - Роснефтегазстрой 1 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 44 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 287 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 275 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 2
Microsoft Office Excel 1197 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 38 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 1
Путин Владимир 3171 1
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Цой Александр 2 1
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Лаврентьев Михаил 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
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