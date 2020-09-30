Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500

Группа компаний РСК объявила о том, что в новой 33 редакции рейтинга Top50 самых мощных суперкомпьютеров в России и СНГ присутствуют уже 12 вычислительных комплексов ее производства. Доля компании в этом списке выросла до 24% (полгода назад ей принадлежало 22% с 11 системами). То есть уже каждый четвертый российский суперкомпьютер, находящийся в рейтинге Top50, разработан и установлен специалистами РСК.

При этом три суперкомпьютера компании находятся в первой десятке этого списка (4, 6 и 10 позиции). В настоящее время суммарная пиковая производительность вычислительных систем РСК в рейтинге Top50 превышает 4,63 ПФЛОПС (петафлопс – квадриллион операций с плавающей запятой в секунду, или 1000 терафлопс).

Ранее в этом году две системы производства РСК стали единственными представителями России в мировом рейтинге IO500, новом индустриальном списке суперкомпьютеров с самыми высокопроизводительными системами хранения данных HPC-класса: 17 место занял суперкомпьютер «Говорун» (Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Дубна), а на 22 позицию попал суперкомпьютер «Политехник – РСК Торнадо» (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, СПбПУ). Столь хороших результатов удалось достичь благодаря применению в обеих проектах уникальной технологии создания масштабируемых распределённых и компонуемых «по требованию» систем хранения данных RSC Storage-on-demand на основе твердотельных дисков Intel SSD и Intel Optane SSD с интерфейсами NVMe. Уместно напомнить, что суперкомпьютер «Говорун» еще в июне 2018 г., сразу после установки и запуска в эксплуатацию в ОИЯИ, занял высокое 9 место в мировом рейтинге IO500.

Создание в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого одного из самых мощных и наиболее инновационных в России суперкомпьютерных центров с пиковой производительностью более 1,1 ПФЛОПС была начата в 2014 году, а в 2015 г. СКЦ «Политехнический» был введен в эксплуатацию. Этот проект реализован в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.» и Федеральной адресной инвестиционной программы.

Суперкомпьютерный центр СПбПУ ориентирован на решение междисциплинарных естественно-научных задач и поддержку проектирования сложных технических систем для высокотехнологичных наукоемких секторов науки и промышленности. Две кластерные системы, созданные и установленные специалистами группы компаний РСК в СКЦ «Политехнический», входят в текущую редакцию рейтинга Top50, занимая в нем 4 и 19 места. Суммарная пиковая производительность вычислительных ресурсов СКЦ «Политехнический» в 2020 году выросла на 23% и теперь составляет 1,6 ПФЛОПС.

После плановой модернизации суперкомпьютера «Политехник – РСК Торнадо», проведенной в течение 2020 года, эта система поднялась на 4 строку списка Top50 (с 5 позиции полгода назад). Ее пиковая производительность выросла на 29% до уровня 1,309 ПФЛОПС. Согласно индустриальному тесту LINPACK максимальная производительность этого суперкомпьютера СПбПУ увеличилась до 910,31 ТФЛОПС (терафлопс – триллион операций с плавающей запятой в секунду).

Прироста вычислительной мощности удалось достичь благодаря установке нового вычислительного сегмента, состоящего из 64 вычислительных узлов на базе высокопроизводительных серверных процессоров Intel Xeon Scalable 2о поколения (модели Intel Xeon Platinum 8268, Intel Xeon Gold 6248R), а также серверных плат Intel Server Board S2600BPB, твердотельных дисков Intel SSD и Intel Optane SSD. Технологической основой суперкомпьютера суперкомпьютера «Политехник – РСК Торнадо» является универсальное высокоплотное и энергоэффективное решение «РСК Торнадо» со 100% жидкостным охлаждением на «горячей воде» – разработка специалистов российской группы компаний РСК.

Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН) является одним из самых мощных российских суперкомпьютерных центров коллективного пользования в сфере науки и образования. Коллектив МСЦ состоит из высококвалифицированных научных сотрудников, программистов и инженеров. Ресурсами Центра пользуются более 150 групп исследователей, решающих задачи фундаментальной и прикладной направленности.

Суммарная пиковая производительность вычислительных систем МСЦ РАН, разработанных и установленных специалистами РСК на базе своих высокоплотных и энергоэффективных решений «РСК Торнадо» и RSC PetaStream со 100% жидкостным охлаждением на «горячей воде», составляет уже 1,7 ПФЛОПС. Четыре кластерные системы МСЦ РАН, созданные РСК, входят в текущую редакцию списка Top50, занимая в нем 6, 10, 22 и 36 позиции.

Очередная плановая модернизация суперкомпьютера МВС-10П ОП2 в МСЦ РАН была проведена в течение 2020 года в ходе исполнения Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» и мероприятий, направленных на обновление приборной базы ведущих организаций,

выполняющих исследования и разработки в рамках Федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» в составе Национального проекта «Наука», реализуемых Министерством науки и высшего образования РФ. В результате эта вычислительная система поднялась на 6 строку рейтинга Top50 (с 12 позиции полгода назад). Ее пиковая производительность выросла почти в два раза – на 93%, достигнув 823,91 ТФЛОПС. При этом на индустриальном тесте LINPACK максимальная производительность этого суперкомпьютера МСЦ РАН теперь составляет 572,19 ТФЛОПС.

Такого значительного прироста мощности удалось достичь благодаря установке нового вычислительного сегмента, состоящего из 86-го вычислительных узлов на базе высокопроизводительных серверных процессоров Intel Xeon Scalable 2 поколения (модели Intel Xeon Gold 6248R), а также серверных плат Intel Server Board S2600BPB и твердотельных дисков Intel SSD. Для высокоскоростной передачи данных между вычислительными узлами используется технология коммутации Intel Omni-Path. Технологической основой суперкомпьютера МВС-10П ОП2 также является универсальное высокоплотное и энергоэффективное решение «РСК Торнадо» со 100% жидкостным охлаждением на «горячей воде».

В сентябре этого года специалисты группы компаний РСК установили новую сверхкомпактную суперкомпьютерную систему класса «РСК микроЦОД» в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук (ФТИ РАН, Санкт-Петербург), которая сразу же вошла в рейтинг Top50 на 46 позиции. Ее пиковая производительность составляет 92,16 ТФЛОПС, а максимальная производительность на индустриальном тесте LINPACK – 66,13 ТФЛОПС.

«РСК микроЦОД» – быстро завоевывающее популярность решение, представляющее собой сверхкомпактный, энергоэффективный и полностью готовый к работе центр обработки данных в одной стойке, устанавливаемый в любые, практически неподготовленные, помещения. Такой ЦОД состоит из поля вычислительных узлов «РСК Торнадо» со 100% жидкостным охлаждением, возможных компонентов с воздушным охлаждением и всей инфраструктуры системы охлаждения, размещенных в одном шкафу. Это решение может масштабироваться от нескольких до 32 или 51 узла, работающих под управлением системы управления и мониторинга на базе интегрированного программного стека «РСК БазИС».

«РСК микроЦОД» в ФТИ РАН построен на базе 20-ти вычислительных узлов с высокопроизводительными серверными процессорами Intel Xeon Scalable 2 поколения (модели Intel Xeon Gold 6248R), а также серверных плат Intel Server Board S2600BPB и твердотельных дисков Intel SSD. Для высокоскоростной передачи данных между вычислительными узлами используется технология коммутации Intel Omni-Path.

Cреди ключевых заказчиков РСК – организации высшего образования (ведущие российские университеты) и науки, научно-исследовательские центры, лаборатории и конструкторские бюро. Из других проектов компании в текущем списке Top50 присутствуют первый в мире гиперконвергентный суперкомпьютер «Говорун» в Объединенном институте ядерных исследований (11 позиция), две вычислительные системы РСК в Южно-Уральском государственном университете (13 и 31 места), суперкомпьютер «РСК Торнадо – МФТИ» в Московском физико-техническом институте (44 позиция), вычислительная система «НКС-1П» Сибирского суперкомпьютерного центра в Институте вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской Академии наук занимает 50 место.

Специалистами РСК накоплен уникальный опыт разработки, создания и эксплуатации высокоплотных и энергоэффективных суперкомпьютерных комплексов, де-факто компания является мировым технологическим лидером в этой области.

Решение «РСК Торнадо» на базе серверных процессоров Intel обладает передовыми показателями компактности и вычислительной плотности (до 153 узлов в одном стандартном шкафу 42U), высоким уровнем энергоэффективности, а также обеспечивает возможность стабильной работы вычислительных узлов в режиме «горячая вода» при температуре хладоносителя до +65 °С на входе в вычислительные узлы и коммутаторы. Работа в режиме «горячая вода» для данного решения позволяет применить круглогодичный режим free cooling (24x365), используя только сухие градирни, работающие при температуре окружающего воздуха до +50 °С, что, в свою очередь, позволяет полностью избавиться от чиллеров. В результате среднегодовой показатель PUE системы, отражающий уровень эффективности использования электроэнергии, составляет менее чем 1,06, что является одним из лучших для HPC-индустрии.

Высокая доступность, отказоустойчивость и простота использования вычислительных систем, созданных на базе решений РСК для высокопроизводительных вычислений, также обеспечиваются благодаря передовой системе управления и мониторинга на базе интегрированного программного стека «РСК БазИС». Эта система является открытой и легко расширяемой платформой, созданной на основе ПО с открытым исходным кодом и микроагентной архитектуры.

Она позволяет осуществлять управление как центром обработки данных в целом, так и отдельными его элементами, такими как: вычислительные узлы, коммутаторы, инфраструктурные компоненты, задачи и процессы. Все элементы комплекса (вычислительные узлы, блоки питания, модули гидрорегулирования и др.) имеют встроенный модуль управления, что обеспечивает широкие возможности для детальной телеметрии и гибкого управления. Конструктив шкафа позволяет заменять вычислительные узлы, блоки питания и модули гидрорегулирования (при условии применения резервирования) в режиме горячей замены без прерывания работоспособности комплекса. Большинство компонентов системы (таких, как вычислительные узлы, блоки питания, сетевые и инфраструктурные компоненты и т.д.) являются программно-определяемыми, что позволяет существенно упростить и ускорить как начальное развертывание, так и обслуживание, и последующую модернизацию системы. Жидкостное охлаждение всех компонентов обеспечивает длительный срок их службы.

В составе «РСК БазИС» имеются функциональные возможности по мониторингу и управлению территориально распределенными центрами обработки данных.