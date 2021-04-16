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РАН СО ИВМИМГ ССКЦ Сибирский суперкомпьютерный центр

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.04.2021 Сибирские ученые в высокопроизводительных вычислениях используют кластер Huawei 2
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
19.04.2018 РСК лидирует среди российских производителей суперкомпьютеров в рейтинге Top50 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 2
05.10.2017 РСК вновь возглавила рейтинг тoп50 российских производителей суперкомпьютеров 2
21.09.2017 Между МСЦ РАН и ССКЦ СО РАН создан высокопроизводительный защищенный канал передачи данных 4
20.06.2017 РСК представила «РСК Торнадо» и компоненты для HPC с охлаждением «горячей водой» 3
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 9
01.10.2014 На суперкомпьютерном рынке России импортозамещения не наблюдается 2
08.11.2011 МСЦ РАН внедряет графические процессоры Nvidia для ускорения научных исследований 1
10.04.2009 «Нонолет-КиТ» установил высокопроизводительный кластер в Суперкомпьютерном Центре СО РАН 6

Публикаций - 12, упоминаний - 34

РАН СО ИВМИМГ и организации, системы, технологии, персоны:

РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 9
Intel Corporation 12811 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
Инверсия - Инверсия НПФ 156 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 1
Милеком 2 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
Нонолет-КиТ - Нонолет – Компьютеры и Телекоммуникации 29 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Fujitsu 2105 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 1
Supermicro 135 1
Nvidia Corp 4002 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Буревестник ЦНИИ 8 1
Tesla Motors 461 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 8
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 6
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 109 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 107 5
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
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Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 1
Parallel Computing - Параллельные вычисления - Parallel processing - Параллельная обработка - Data intensive processing 48 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 6
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 6
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 5
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 5
Intel Xeon Phi 39 5
РСК ГК - РСК экзастрим 40 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Intel Omni-Path Edge Switch 8 4
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 3
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 3
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 3
Intel Xeon E 197 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 2
Intel SSD DC 6 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Fujitsu A64FX 3 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Intel Xeon X 14 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 21 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Linux OS 11533 1
Huawei Euler OS 18 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 1
Nvidia Tesla GPU 198 1
Microsoft Azure 1526 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 39 1
HPE ProLiant 409 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Intel SSD 32 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 1
ЭВМ типа Урал - Урал-1 ЭВМ - Урал-2 ЭЦВМ - Урал-3 ЭЦВМ - Урал-4 ЭЦВМ 7 1
Марченко Михаил 4 1
Кабанихин Сергей 1 1
Кириллин Михаил 2 1
Городецкий Владимир 4 1
Адилов Жексенбек 1 1
Глинских Вячеслав 1 1
Железных Наталья 4 1
Евстигнеев Николай 1 1
Лю Юй 11 1
Московский Александр 6 1
Савин Геннадий 13 1
Котюков Михаил 11 1
Говорун Николай 2 1
Кореньков Владимир 9 1
Матвеев Виктор 5 1
Трубников Григорий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Япония 13807 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
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КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 3
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ЦКП - Центр коллективного проектирования 29 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
РАН - Российская академия наук 2122 11
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 8
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 5
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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