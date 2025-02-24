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NICA Nuclotron based Ion Collider fAcility Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна)



24.02.2025 Президент России призвал к разработке национальной нормативно-правовой базы для искусственного интеллекта 2
20.07.2023 Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц 2
17.11.2022 Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс 1
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 1
19.04.2018 РСК лидирует среди российских производителей суперкомпьютеров в рейтинге Top50 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 1
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 1
01.07.2011 Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер? 2
27.05.2011 Россия строит свой суперколлайдер 3

Публикаций - 9, упоминаний - 14

NICA и организации, системы, технологии, персоны:

ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 4
Intel Corporation 12219 4
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 4
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 2
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flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 546 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20879 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3234 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 2
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5754 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1140 2
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Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 97 2
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Синхрофазотрон - резонансный циклический ускоритель с неизменной в процессе ускорения длиной равновесной орбиты 3 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 93 2
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СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 1
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9367 1
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РСК Торнадо - RSC Tornado 143 3
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Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 2
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 2
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Nvidia Volta GV 31 1
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Урал-1 ЭВМ 5 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 57 1
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Матвеев Виктор 5 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145419 9
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 7
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 4
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
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Microsoft Ignite 42 1
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