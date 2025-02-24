NICA Nuclotron based Ion Collider fAcility Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна)
NICA и организации, системы, технологии, персоны:
|ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
|Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 1
|Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 1
|Кореньков Владимир 9 3
|Говорун Николай 2 2
|Путин Владимир 3191 2
|Максимчук Анна 4 2
|Московский Александр 4 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Подгайный Дмитрий 1 1
|Матвеев Виктор 5 1
|Трубников Григорий 2 1
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