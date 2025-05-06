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ТСП Торгово-сервисные предприятия
ТСП и организации, системы, технологии, персоны:
|Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
|ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
|МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 1
|Путин Владимир 3232 2
|Балин Дмитрий 5 2
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Колесников Дмитрий 21 1
|Пелин Андрей 3 1
|Животягин Сергей 1 1
|Хомутов Никита 13 1
|Граф Аркадий 25 1
|Солдатов Сергей 19 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Рогов Михаил 14 1
|Теплыгин Владимир 7 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Голенищев Алексей 3 1
|Макешин Анатолий 17 1
|Малышев Алексей 9 1
|Кравчук Илья 16 1
|Бочкарев Сергей 54 1
|Китарьев Валерий 4 1
|Аксенов Виктор 1 1
|Вишняков Дмитрий 10 1
|Расторгуев Александр 7 1
|Симонян Ашот 3 1
|Пятко Сергей 2 1
|Бурых Дмитрий 4 1
|von Altrock Constantin - фон Альтрок Константин 3 1
|Пыч Татьяна 2 1
|Прохоров Роман 9 1
|Максимчук Анна 4 1
|Шайхина Перизат 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1952 1
|Известия ИД 649 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1018 1
|Индекс потребительского доверия 20 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 716 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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