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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТСП Торгово-сервисные предприятия



06.05.2025 Делобанк: популярность оплаты по QR-коду растет, а средний чек снижается – итоги I квартала 2025 года 1
10.10.2024 Универсальный QR-код работает во всей сети СБП 1
01.10.2024 Клиенты по эквайрингу банка «Русский Стандарт» могут принимать оплату покупок через универсальный QR-код 1
30.09.2024 К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр 1
26.09.2024 Три крупнейших российских банка создадут консорциум для развития единого QR-кода 1
13.09.2024 Банкам предпишут дать доступ к операциям с цифровым рублем к июлю 2025 года 1
27.08.2024 Right line поддержала новые возможности цифрового рубля в своем решении «ПЦР-Коннект» 1
04.07.2024 Банк «Русский Стандарт»: оплата покупок через универсальный QR-код доступна на кассе у первого клиента 1
06.05.2024 НСПК будет использовать решение Right line 3DS SDK для сертификации 3DS-компонентов инфраструктуры банков 1
02.04.2024 «Абсолют Банк» запустил сервис b2b-переводов через Систему быстрых платежей 1
05.06.2023 «Эвотор» добавил возможность приема платежей через СБП всем клиентам 1
05.06.2023 У россиян отберут привычные онлайн-платежи. SMS с кодами подтверждения на грани уничтожения 1
18.01.2023 CDEK Pay присоединился к НСПК 1
11.10.2022 «СДЭК финанс» успешно завершил тестирование всех платежных сценариев в СБП 1
14.03.2022 «Морской банк» запустил сервис c2b-платежей через СБП 1
21.09.2020 НСПК разрабатывает приложение для оплаты QR-кодами через СБП 1
10.04.2020 CloudPayments запускает 1% комиссии по интернет-эквайрингу 1
11.12.2019 X5, Росбанк и НСПК провели первую операцию через СБП 1
19.09.2019 Промсвязьбанк запустил технологию SoftPos для бесконтактных платежей по любым картам 1
14.05.2019 Банк «Открытие» предложил предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99% 1
01.11.2018 «Яндекс.Деньги» начали брать комиссию за оплату мобильников и интернета 1
17.01.2017 ВТБ24 подключил карты Visa к Samsung Pay 1
30.01.2015 «Тинькофф Банк» использует систему IRIS для защиты платежных каналов от мошенничества 1
07.11.2014 «ТКС Банк» запустил сервис выбора приоритетного способа подтверждения операций 1
18.02.2014 Интегратор платежей Payment Plugin разработал API для интеграции с сайтами 1
15.01.2014 Интегратор платежей Payment Plugin выходит на российский и международный рынок 1
23.09.2013 Inpas запустила продажи нового продукта Unipos Monitoring для банков 1
08.08.2013 Е-commerce чудо в Бразилии: подробности 1
04.07.2012 Доходность эквайрингового бизнеса: проблемы и решения 1
01.07.2011 Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер? 1
18.03.2008 «Синтерра» прибрала к рукам блуждающие активы 1
01.02.2008 На российском рынке виртуальности заключена крупнейшая сделка 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

ТСП и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7650 3
Ростелеком 9887 2
PayPal 656 2
Webmoney - Вебмани.Ру 543 2
PayU - ПэйЮ 38 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2946 1
МегаФон 9196 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13116 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8865 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Samsung Electronics 10358 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Amazon Inc - Amazon.com 3038 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
ВЭБПлас 38 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 112 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Telegram Group 2163 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Код Безопасности 644 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 180 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Эвотор - Evotor 188 1
Cielo - VisaNet 3 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 330 1
Монета НКО - PayAnyWay 10 1
Right Line - Райт Лайн 17 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
НСПК - Национальная система платежных карт 830 13
Visa International 1953 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7543 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1224 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2864 3
Альфа-Банк 1792 3
ПСБ - Промсвязьбанк 870 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 150 2
Русский стандарт Банк 449 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 217 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 134 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 256 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
American Express - Amex 331 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1062 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 479 1
ПКБМ - Пензенским конструкторским бюро моделирования 1 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 52 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 132 1
Морской банк 6 1
Avianca - Aerovias del Continente Americano 6 1
МКБ - Московский кредитный банк 572 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 470 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Совкомбанк ПАО 261 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
Unsplash 966 1
Ак Барс Банк 273 1
Абсолют Банк 235 1
ГПБ - Газпромбанк 1104 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4925 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2020 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2957 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4608 1
Федеральное казначейство России 1809 1
Парк Зарядье 41 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 10 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5146 18
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1778 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2375 7
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1557 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24618 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11461 6
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 95 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12292 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24672 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12244 5
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4938 3
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5272 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13994 2
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5008 2
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11387 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1067 2
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3005 1
MCC - Merchant Category Code - MCC-код - код категории продавца 3 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 987 1
МПС - Международные платежные системы 146 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 703 14
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 162 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 845 3
Google Android 14211 2
Samsung Pay 292 2
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 21 2
ПриватБанк - Приват24 116 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 233 2
СДЭК - CDEK Pay - CDEK Finance 7 2
ПриватБанк - Liqpay 16 2
Google Play - Google Store - Android Market 3340 1
Apple Pay 492 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Яндекс.Плюс 202 1
Microsoft Xbox Live 306 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 399 1
Магнит - Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 13 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 274 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 419 1
Sony Playstation Store - PS Store 64 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 9 1
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 5 1
Visa VisaNet 10 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 24 1
Apple iPhone 6 4863 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
СДЭК - CDEK Media 5 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 31 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1454 1
MoneXy - платежная система 4 1
СДЭК - CDEK Forward 4 1
РАН СО ИЯФ - Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения - ВЭПП коллайдер - ускорительный комплекс 4 1
НСПК - СБПэй 44 1
FreePik 1119 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Онлайн - интернет-банк 10 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Right Line - ПЦР-Коннект 1 1
Путин Владимир 3232 2
Балин Дмитрий 5 2
Скоробогатова Ольга 56 2
Спиридонов Дмитрий 27 1
Колесников Дмитрий 21 1
Пелин Андрей 3 1
Животягин Сергей 1 1
Хомутов Никита 13 1
Граф Аркадий 25 1
Солдатов Сергей 19 1
Брюквин Юрий 299 1
Рогов Михаил 14 1
Теплыгин Владимир 7 1
Петелина Екатерина 13 1
Голенищев Алексей 3 1
Макешин Анатолий 17 1
Малышев Алексей 9 1
Кравчук Илья 16 1
Бочкарев Сергей 54 1
Китарьев Валерий 4 1
Аксенов Виктор 1 1
Вишняков Дмитрий 10 1
Расторгуев Александр 7 1
Симонян Ашот 3 1
Пятко Сергей 2 1
Бурых Дмитрий 4 1
von Altrock Constantin - фон Альтрок Константин 3 1
Пыч Татьяна 2 1
Прохоров Роман 9 1
Максимчук Анна 4 1
Шайхина Перизат 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148100 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44002 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52501 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17759 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14273 2
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Европа 21895 2
Россия - СФО - Новосибирск 4407 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17388 1
Украина 7658 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Америка Латинская 1836 1
Америка Южная 856 1
Германия - Федеративная Республика 12771 1
Италия - Итальянская Республика 4375 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 418 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3190 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2914 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 729 1
Малайзия 872 1
Сингапур - Республика 1867 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24664 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6317 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7125 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6835 5
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 615 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6535 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11173 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 519 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5147 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5646 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5566 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19091 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7217 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5734 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1980 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11098 2
НКО - Некоммерческая организация 514 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 289 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10136 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3192 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14007 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1245 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10105 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1766 1
Английский язык 6728 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3611 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4528 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1942 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4475 1
Платёжное поручение - Payment order 226 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5068 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 305 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6009 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1945 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1952 1
Известия ИД 649 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1018 1
Индекс потребительского доверия 20 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 716 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
РАН - Российская академия наук 1923 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1555 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 557 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 126 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 272 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 157 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 29 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 28 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1229 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 714 1
Microsoft Ignite 42 1
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