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НСПК разрабатывает приложение для оплаты QR-кодами через СБП

ПО Софт

«Национальная система платежных карт» (НСПК) разрабатывает универсальное небанковское мобильное приложение. Оно упростит для торгово-сервисных предприятий (ТСП) прием платежей за товары и услуги по QR-кодам через Систему быстрых платежей и будет способствовать более активному распространению нового способа оплаты, в целом повышая долю безналичного оборота в России. НСПК является операционным платежным и клиринговым центром СБП.

Приложение имеет интуитивный интерфейс, который позволит покупателю безопасно, но при этом быстро и легко, провести оплату по QR-коду самостоятельно без помощи представителя ТСП. При этом для ТСП комиссия за проведение такого платежа не будет превышать 0,7%.

«Наша задача – предоставить любым торгово-сервисным предприятиям равные возможности для приема различных видов оплат в рамках Системы быстрых платежей и максимально улучшить клиентский опыт, чтобы клиенты банков-участников СБП могли еще удобнее совершать покупки. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное для помощи представителям бизнеса, в частности – сократить их издержки и максимально упростить процесс интеграции оплаты QR-кодами в существующие бизнес-процессы торгово-сервисных предприятий. Особую ценность создаваемое решение несет для предприятий МСБ, которые зачастую располагают ограниченным количеством ресурсов для разработки приложений и интеграции собственных систем с СБП», – отметил Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК.

Сейчас приложение находится в финальной стадии разработки. В ближайшие два месяца планируется протестировать его с участниками рынка и ввести в промышленную эксплуатацию.



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