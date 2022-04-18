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Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут принимать оплату по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП) в приложении ВТБ Бизнес Lite. С помощью новой функции мобильного банка магазины, кафе, рестораны, салоны красоты и другие торгово-сервисные предприятия могут принимать оплату без карт, терминалов и дополнительного оборудования. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Для приема оплаты достаточно ввести на смартфоне назначение и сумму платежа и показать сгенерированный QR-код покупателю, который считывает его с помощью приложения своего банка. Средства поступают на счет за 15 секунд и отображаются в ленте операций в режиме реального времени. Возврат средств также можно оформить в пару кликов, деньги моментально вернутся покупателю.

«СБП − это удобная альтернатива банковским картам и pay-сервисам. В 2021 г. число активных пользователей этого сервиса среди клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличилось в пять раз. На фоне ограничений в работе платежных систем представители бизнеса могут принимать оплату от клиентов и покупателей простым, удобным и уже привычным способом − с помощью смартфона. Развивая мобильный банк для бизнеса, мы стремимся предложить клиентам максимум возможностей в режиме “одного окна”, в том числе − реализовать в нем все необходимые виды платежей», − сказала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Интерес предпринимателей к возможности принимать оплату через СБП растет. В марте 2022 г. количество новых клиентов, активно использующих систему, увеличилось на 22% по сравнению с февралем 2022 г. Число транзакций выросло на 63%, оборот − на 20%.

Платежи по QR-кодам Системы быстрых платежей позволяют бизнесу значительно экономить на комиссиях, которые составляют 0,4 или 0,7% в зависимости от сферы деятельности. Кроме того, по решению Минэкономразвития до 1 июля 2022 г. продлевается возврат комиссии по всем платежам через СБП, поступившим на расчетный счет в банк с 1 января 2022 г.

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