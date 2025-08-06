«Диасофт» поддержал новые требования законодательства для Системы быстрых платежей

Продукт «Взаимодействие с СБП» компании «Диасофт» был создан с появлением Системы быстрых платежей (СБП) Банка России в 2019 г. На настоящий момент выполнено 47 проектов с банками, продукт входит в число рекомендованных оператором системы – Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Разработанный в микросервисной архитектуре, продукт «Взаимодействие с СБП» непрерывно эволюционирует: в регулярно выпускаемых версиях появляется новая функциональность, повышается производительность и удобство работы. На сегодняшний день продукт поддерживает все имеющиеся типы операций СБП, что подтверждено официальными протоколами тестов интеграционного взаимодействия (ТИВ) НСПК.

1 июля 2025 г. вышла версия, которая содержит новые обязательные требования СБП: бюллетень #09.2025 «О расширении перечня реквизитов ТСП»; бюллетень #10.2025 «О передаче данных об устройстве клиента в API ПАК МП СБП».

Эти требования расширяют работу с торгово-сервисными предприятиями (ТСП). Теперь для ТСП можно указывать разные ИНН и URL сайта. Это нововведение помогает организациям холдингового типа, в т.ч. и с участием нерезидентов, указывать тот идентификационный номер, который был присвоен организации в соответствующей стране, где ведется бизнес. В дополнение к уже имеющимся функциям автоматизации диспутов, кешбеков, транграничных платежей это позволит организовать сервис продаж.

При работе с мобильным приложением СБПэй в системе будет использоваться идентификатор устройства клиента. Этот идентификатор участники СБП смогут использовать в качестве ключевого значения при работе с сервисом «Найди ID», что повысит безопасность и удобство операций, снизит риски мошенничества. Идентификатор устройства клиента обязателен к поддержанию всеми участниками СБП с 1 октября 2025 г., но эту функциональность клиенты «Диасофт» получат уже сейчас.

Важным новшеством является совершенствование работы с универсальным QR-кодом. В мае 2025 г. Госдума России одобрила в первом чтении законопроект об универсальном QR-коде для безналичной оплаты товаров и услуг. Документ также предусматривает возможность использования для оплаты по QR новой формы национальной валюты – цифровых рублей. Для тех банков, которые планируют использовать технологии цифрового рубля, но до сих пор не являются участниками СБП, в продукте «Взаимодействие с СБП» предлагается специальный пакет функций, позволяющий по сниженной цене реализовать все функции универсальной платежной ссылки, операций C2B, B2B, B2C и интегрировать ее с целевой архитектурой цифрового рубля.

Продукт «Взаимодействие с СБП» удовлетворяет всем требованиям импортозамещения к значимым объектам критической информационной инфраструктуры. Оно работает на отечественных СУБД, операционных системах, оборудовании. Программное обеспечение внесено в реестр российского программного обеспечения (запись № 9377 от 1 марта 2021 г.).