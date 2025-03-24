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НСПК СБПэй

НСПК - СБПэй

СБПэй – мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных торговых точках и онлайн-магазинах c поддержкой различных способов оплаты: QR-коды, платежные ссылки, кнопка на сайте и пр. При оплате через СБПэй не используются данные банковских карт – все платежи выполняются с банковского счета пользователя приложения. Для оплаты клиентам банка необходимо скачать данное приложение на свое мобильное устройство, выбрать в приложении свой банк и указать свой счет, с которого будут выполняться платежи.


24.03.2025 Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных платежей смартфонами минувшей зимой выросла до 21% 1
Какие финтех-инновации внедряет НСПК 1
30.08.2024 В «СБПэй» появилась возможность привязать оплату по биометрии к банковскому счету 1
06.06.2024 «Диасофт» поддержал возможность выплаты кешбэка при платежах через СБП 1
30.05.2024 «Русский Стандарт»: 52% телефонных звонков в банк приходится на женщин 1
25.04.2024 Модульбанк повысил лимит переводов на карты физлиц для продавцов на маркетплейсах до 30 млн рублей 1
22.04.2024 Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2024 г. средний чек одной операции в банкомате вырос на 16% 1
15.04.2024 Банк «Русский Стандарт»: в первом квартале 2024 года число покупок техники и электроники выросло на 28% 1
15.04.2024 Банк «Синара»: три четверти россиян оплачивают покупки банковской картой 1
11.04.2024 Банк «Русский Стандарт»: в первом квартале 2024 г. доля офлайн-покупок через СБП выросла до 29% 1
09.04.2024 Банк «Дом.РФ» подключился к кешбэку за покупки через СБП 1
04.04.2024 Банк «Русский Стандарт»: средний чек за мобильную связь у мужчин на 28% выше, чем у женщин 1
21.03.2024 Банк «Русский Стандарт»: сумма переводов самому себе через СБП в 2023 году выросла на 71% относительно 2022 года 1
29.02.2024 Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-платежей смартфонами в 2023 году выросла до 52% 1
28.02.2024 Страны БРИКС создают собственную платежную систему 1
27.02.2024 Приложения российских банков исчезли из магазинов для iPhone. На российских кассах перестал работать Huawei Pay 1
09.02.2024 Банк «Русский Стандарт»: оплачивать автостоянку в торговых центрах с парковочной системой NS.Parking можно по QR-коду через СБП 1
08.02.2024 Банк «Русский Стандарт»: в минувшем году переводы через СБП выросли в 2 раза относительно 2022 г. 1
24.01.2024 Резидент «Сколково» выпустил решение на Авроре для защиты платежей 1
08.11.2023 Платежный сервис «СБПэй» заработает на «Авроре» 1
18.10.2023 Модульбанк запустил карту физлица для ИП, торгующих на маркетплейсах 1
25.09.2023 Оплачивать счета на портале mos.ru теперь можно с помощью Системы быстрых платежей 1
11.09.2023 Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка 1
08.09.2023 Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы 1
14.08.2023 Банк «Русский стандарт» подключил прием оплаты по СБП в «1С» 1
05.06.2023 «Эвотор» добавил возможность приема платежей через СБП всем клиентам 1
04.05.2023 Банк «Русский стандарт» и ISBC запустили платежные NFC-таблички в магазинах «Буквоед» 1
28.04.2023 Банки смогут предоставить сервис B2B-переводов через СБП при поддержке «Диасофт» 1
26.04.2023 Банк «Русский стандарт» и ISBC внедрили платежные NFC-таблички в магазинах «Читай-город» 1
22.09.2022 Оператор системы «Мир» строит платформу на замену Apple Pay и Google Pay 1
15.09.2022 Модульбанк запустил новый способ приема оплаты через СБП по NFC 1
14.09.2022 ВТБ запускает оплату по QR-коду через СБП в интернет-банке 1
22.07.2022 «МТС банк» открыл клиентам доступ к «СБПэй» 1
06.07.2022 Банк «Ренессанс кредит» подключился к «СБПэй» 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
21.06.2022 «Мультикарта» получила статус TPP сервиса «СБПэй» 2
25.05.2022 Олег Чебулаев -

Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис

 1
19.04.2022 Мошенникам полюбилась Система быстрых платежей. Число обманов граждан за месяц выросло в разы 1
13.04.2022 «МТС банк»: объём платежей по QR-коду СБП с использованием мобильного приложения вырос в два раза 1
01.04.2022 МКБ подключился к сервису «СБПэй» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

НСПК и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11874 9
Apple Inc 12186 8
Yandex - Яндекс 7505 4
Huawei 3975 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 4
Samsung Electronics 10311 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 472 2
Diasoft - Диасофт 900 2
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 58 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 2
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Citrix Systems 818 1
Broadcom - VMware 2386 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Telegram Group 2079 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 207 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
МегаФон 9059 1
Cisco Systems 5135 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Oracle Corporation 6730 1
Directum - Директум 1104 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
Gelarm - Геларм 37 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
SimbirSoft - СимбирСофт 77 1
Цифра ГК 2449 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
InfoWatch - Инфовотч 1027 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
X-Cart - X-Payments 6 1
Box inc - box.com - box.net 362 1
Mad Brains - Мэд Брейнс 6 1
Эвотор - Evotor 185 1
8333 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 1
НСПК - Национальная система платежных карт 822 16
Русский стандарт Банк 446 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 7
Visa International 1953 5
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 489 3
ГПБ - Газпромбанк 1094 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 690 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
Абсолют Банк 234 2
ВТБ - Почта Банк 469 2
МКБ - Московский кредитный банк 566 2
Синара ГК - Sinara Group 102 2
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 23 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 83 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 42 2
ПСБ - Промсвязьбанк 861 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 147 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 240 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1389 1
РЖД - Российские железные дороги 1924 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
Связной ГК 1372 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 88 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2775 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1098 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1752 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11307 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2981 17
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1541 15
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5106 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2364 12
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2499 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4201 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12180 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28069 7
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 94 7
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10401 3
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12106 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 678 39
Google Android 14127 15
Apple iOS 7883 14
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 122 7
Google Play - Google Store - Android Market 3318 6
Apple - App Store 2910 6
Apple Pay 491 6
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 6
VK RuStore - Рустор 359 5
Huawei AppGallery 284 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7131 4
Samsung Pay 292 4
Huawei Pay 15 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 841 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 679 3
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 175 3
Yandex Pay - Яндекс Пэй 66 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 284 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 53 2
Модульбанк - QR Pay 14 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 156 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 835 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
WhatsApp Messenger 1096 1
Microsoft Teams - MS Teams 555 1
Apple Touch ID 282 1
Apple Face ID 217 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1806 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 29 1
Booking.com 114 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 89 1
Google Flutter 55 1
МКБ Онлайн 27 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 192 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 27 1
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 9 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 1
Копысов Виталий 63 2
Меденцев Константин 98 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1023 1
Сотин Денис 205 1
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Дмитриев Андрей 38 1
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Воскобойников Александр 8 1
Галкин Николай 108 1
Фокин Валерий 47 1
Колесников Дмитрий 21 1
Кирьянова Александра 138 1
Грибов Михаил 9 1
Караева Ольга 12 1
Тараторин Александр 58 1
Шинкарев Александр 32 1
Сафрыгин Егор 37 1
Чебулаев Олег 6 1
Куканов Антон 6 1
Максимова Марина 11 1
Ерошкин Павел 33 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Расторгуев Александр 7 1
Добриднюк Сергей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 3
Украина 7643 2
Индия - Bharat 5490 2
Европа 21848 2
Южная Корея - Республика 6688 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13371 2
Канада 4904 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3017 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5211 1
Узбекистан - Республика 1755 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
Россия - СФО - Новосибирск 4356 1
Турция - Турецкая республика 2390 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1055 1
Бразилия - Федеративная Республика 2379 1
Иран - Исламская Республика Иран 1095 1
Египет - Арабская Республика 1011 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 382 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 85 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2951 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 23
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 13
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7041 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6464 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3257 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 4
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 614 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5505 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3517 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 910 2
Импортозамещение - параллельный импорт 500 2
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