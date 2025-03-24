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НСПК СБПэй
СБПэй – мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных торговых точках и онлайн-магазинах c поддержкой различных способов оплаты: QR-коды, платежные ссылки, кнопка на сайте и пр. При оплате через СБПэй не используются данные банковских карт – все платежи выполняются с банковского счета пользователя приложения. Для оплаты клиентам банка необходимо скачать данное приложение на свое мобильное устройство, выбрать в приложении свой банк и указать свой счет, с которого будут выполняться платежи.
НСПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Копысов Виталий 63 2
|Меденцев Константин 98 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1023 1
|Сотин Денис 205 1
|Степанов Андрей 30 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Казарян Карен 74 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Воронин Павел 139 1
|Васильев Евгений 120 1
|Истомин Константин 56 1
|Захарян Анраник 1 1
|Врацкий Андрей 137 1
|Новиков Руслан 4 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Подольский Дмитрий 5 1
|Андрианов Павел 84 1
|Комлев Владимир 35 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Дмитриев Андрей 38 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Воскобойников Александр 8 1
|Галкин Николай 108 1
|Фокин Валерий 47 1
|Колесников Дмитрий 21 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Грибов Михаил 9 1
|Караева Ольга 12 1
|Тараторин Александр 58 1
|Шинкарев Александр 32 1
|Сафрыгин Егор 37 1
|Чебулаев Олег 6 1
|Куканов Антон 6 1
|Максимова Марина 11 1
|Ерошкин Павел 33 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Расторгуев Александр 7 1
|Добриднюк Сергей 12 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
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