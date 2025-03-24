НСПК - СБПэй

СБПэй – мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных торговых точках и онлайн-магазинах c поддержкой различных способов оплаты: QR-коды, платежные ссылки, кнопка на сайте и пр. При оплате через СБПэй не используются данные банковских карт – все платежи выполняются с банковского счета пользователя приложения. Для оплаты клиентам банка необходимо скачать данное приложение на свое мобильное устройство, выбрать в приложении свой банк и указать свой счет, с которого будут выполняться платежи.