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Модульбанк повысил лимит переводов на карты физлиц для продавцов на маркетплейсах до 30 млн рублей

Модульбанк объявил о том, что с 1 мая 2024 г. все физлица могут бесплатно переводить между своими счетами до 30 млн руб. в месяц через СБП. В Модульбанке повышенный лимит переводов для продавцов (селлеров) доступен уже сейчас с «Маркет Картой».

Селлеры, у которых есть «Маркет Карта», могут выводить выручку с маркетплейсов на «Маркет Карту» с комиссией от 0%, платить в магазинах и интернете через СБП — в том числе по QR‑коду или «СБПэй», делать переводы по номеру телефона другим физлицам. Теперь у них есть возможность переводить себе с «Маркет Карты» до 30 млн руб. в месяц без комиссии по номеру телефона.

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«Продавцам на маркетплейсах часто нужно работать с выручкой от маркетплейсов: платить за покупки, делать переводы поставщикам и не только. Мы отозвались на этот запрос рынка и осенью 2023 г. выпустили на рынок нашу «Маркет Карту» – первую карту физического лица для предпринимателей. Это аналог дебетовой карты, который позволяет селлерам удобно оперировать выручкой», – сказала Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

Клиенты Модульбанка могут выпустить цифровую «Маркет Карту» мгновенно в личном кабинете банка.

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