|01.06.2021
|
«МТС банк» запустил переводы по номеру телефона в терминалах самообслуживания
СБП в терминалах самообслуживания (ТСО) или банкоматах «МТС банка» необходимо авторизоваться в устройстве с помощью банковской карты «МТС банка», выбрать на главном экране раздел «Перевести», затем «Переводы по номеру телефона СБП», ввести номер телефона получателя или указать личный номер для перевода средств на свой счет в другой банк. Далее нужно выбрать банк получателя из списка участн
|19.12.2018
|
ВТБ запускает переводы по номеру телефона клиентам сторонних банков
на карту по номеру телефона без комиссии при совершении транзакций по карте на суммы свыше 5000 рублей в месяц. Борис Гаврилов, заместитель руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ, отметил: «Переводы по номеру карты являются одной из самых популярных услуг в ВТБ-Онлайн. Ежемесячно клиенты осуществляют свыше 5 млн подобных операций. Уверен, новый сервис переводов по номеру телефона
|25.04.2018
|
«Райффазенбанк» запустил в России перевод по номеру телефона на платформе Mastercard
равителя и запоминать эту информацию. Расширяя спектр и упрощая сервисы для цифровых операций мы способствуем росту и развитию безналичной экономики в стране». «Ранее клиентам банка уже был доступен перевод по номеру телефона в мобильном и интернет-банке Райффайзен-Онлайн внутри Райффайзенбанка. Однако наши клиенты переводят средства не только внутри банка, и мы хотели дать им возможность
|08.07.2013
|
«Банк Русский Стандарт» запустил переводы по номеру карты через свои терминалы в салонах «Евросети»
«Банк Русский Стандарт» предложил новую услугу — переводы по номеру карты через свои терминалы, расположенные в салонах «Евросети». Для того чтобы осуществить перевод, достаточно выбрать в меню терминала самообслуживания пункт «Перевод по ном
|01.11.2012
|
«ТрансКредитБанк» разрешил клиентам совершать денежные переводы по номеру карты через «Интернет-банк»
двух банковских дней при осуществлении перевода на карту стороннего банка. Осуществить денежный перевод через интернет-банк просто — для этого в разделе «Платежи и переводы» необходимо выбрать пункт «Переводы по номеру карты» и заполнить форму перевода, указав только номер карты получателя и сумму перевода и затем подтвердить проведение операции стандартными средствами, пояснили в банке. «<
