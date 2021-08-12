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Первый мобильный



12.08.2021 Zebra Technologies представила свой первый мобильный компьютер с поддержкой Wi-Fi 6 1
15.02.2021 Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео 1
17.06.2020 Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи 5
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС 1
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16 1
28.05.2018 Бакка Софт: Я люблю, когда надо в короткий срок решить сложную бизнес-задачу 1
16.02.2018 Eset: «полицейские» вымогатели остаются главной угрозой для Android 1
24.08.2016 Создан мобильник, собирающий сам себя из деталей. Видео 1
01.06.2016 Eset сравнила «цифровое воспитание» детей в разных странах 1
02.10.2015 AMD представила линейку процессоров AMD Pro A-серии для мобильных и настольных систем 1
20.07.2015 «ВКонтакте» запустила мобильный фоторедактор Snapster 1
15.10.2014 На те же грабли: Facebook договаривается с Samsung о собственном смартфоне 1
10.07.2014 Очки Google Glass обзавелись мысленным управлением. ВИДЕО 1
21.03.2014 Google развеяла 10 мифов о Google Glass 1
06.01.2014 Выпущен «192-ядерный» процессор для смартфонов и планшетов. ВИДЕО 1
16.12.2013 Apple iPad mini Retina: обзор особо четкого планшета 7,9". ZOOM рекомендует 1
21.11.2013 Qualcomm анонсировал новое поколение процессоров Snapdragon 805 Ultra HD 1
09.09.2013 Новая Opera для iPad вышла под новым именем и с чужим движком 1
20.02.2013 Nvidia представила первый процессор Tegra со встроенным LTE-модемом 1
13.08.2012 Google уволит каждого пятого сотрудника приобретенной Motorola 1
17.11.2011 Huawei Device представила в России семь новых мобильных устройств 1
29.09.2011 Huawei и Discovery Communications представили первый мобильный телефон под совместным брендом 1
18.01.2011 К 2015 г. «облачные» сервисы станут приоритетной моделью приобретения компаниями ИТ 1
14.12.2010 Выпущен первый мобильный чип для конвертации 2D в 3D 1
18.11.2010 iPhone - не первый мобильник Apple 1
18.11.2010 Panasonic вернется на мировой рынок с Android-смартфонами 1
05.10.2010 Panasonic представил камерофон Lumix 1
01.10.2010 Panasonic сделала предварительный анонс телефона Lumix с 13-МП камерой 1
13.05.2010 Вышел корпоративный MS Office 2010 1
28.04.2010 Apple купила разработчика процессоров 1
02.12.2009 Nokia обещает новую Symbian и сенсорные дисплеи 1
11.03.2009 Nokia представила 2 музыкальных телефона и один с радиоантенной 1
13.02.2009 Samsung и LG разработали телефоны с солнечными батареями 1
22.01.2009 Huawei представит своей первый «гуглофон» менее чем через месяц 1
10.12.2008 «МегаФон-Москва» предложил телефон за тысячу рублей 1
14.11.2008 AMD спешит на рынок нетбуков 1
31.10.2008 Кризис не дал Motorola разделиться 1
29.10.2008 Asustek выпустит Android-телефон в следующем году 1
28.10.2008 Edelweiss: мобильный телефон премиум-класса на Linux 1
13.10.2008 Asus выпустил свой первый ноутбук с WiMAX 1

Публикаций - 65, упоминаний - 69

Первый мобильный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9053 12
Nokia Corporation 5306 10
Microsoft Corporation 21706 7
Google LLC 9695 7
Intel Corporation 10928 6
Apple Inc 10295 6
Meta - Facebook 4154 5
Huawei 3064 5
Qualcomm Technologies 1584 4
Nvidia Corp 3043 4
AT&T Inc 1555 3
Twitter 2332 3
AMD - Advanced Micro Devices 3524 3
Lenovo Group 2011 3
HP Inc. 5166 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2496 2
NTT DoCoMo 1090 2
Lenovo Motorola 3377 2
Huawei Device 28 2
Sony 5928 2
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1073 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1276 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1520 1
IBM - International Business Machines Corp 8751 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1748 1
LG Electronics 3185 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
HTC Corporation 1389 1
Rogue Games 7 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 389 1
Opera Software 325 1
OnePlus - BBK Electronics 370 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6369 1
MediaTek 372 1
Acer Group 2215 1
Dell EMC 4509 1
Микрон - Micron 630 1
ARM Holdings 78 1
Quantum-A 3 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2277 1
РЖД - Российские железные дороги 1375 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1989 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 302 1
Уральские авиалинии 21 1
Вотрон 16 1
LinkedIn 552 1
eBay Inc 1569 1
ATIC 38 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 89 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2388 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 783 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2071 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 1
Министерство здравоохранения Грузии 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1736 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3281 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10180 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6358 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6723 6
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1266 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 24686 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4949 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 5426 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8971 4
DDR - Double data rate 2087 4
ARM64 - Архитектура процессора 1216 3
DLNA - Digital Living Network Alliance 399 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2052 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 2376 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 5576 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2765 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3102 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2335 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1284 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4093 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2098 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1054 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 4947 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5056 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3770 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1345 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6026 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3177 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1482 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2349 1
NAND flash memory - флеш-память 435 1
2D - 2-Dimensional 359 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1342 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1154 1
Мобильное приложение - Mobile app 2488 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1163 1
Lightning 158 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1026 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 176 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1367 1
Google Android 11626 15
Apple iPad 3560 6
Apple iOS 6267 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5949 4
Symbian OS 1385 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2188 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 608 3
Sony Walkman 222 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 321 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 664 2
Microsoft Windows 10 10811 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2553 2
Microsoft Office 3140 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 295 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 538 2
Panasonic VIERA - серия плазменных телевизоров 64 2
Apple iPhone 5 733 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 432 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 411 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 624 2
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 108 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3823 2
Apple - App Store 2371 2
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 377 1
Linux OS 7360 1
Новые облачные технологии - МойОфис 332 1
AMD Quick Stream 4 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 250 1
Google Play - Google Store - Android Market 2655 1
Apple macOS 1328 1
Google Android Accessibility Service 12 1
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 48 1
Dialog - Мессенджер 36 1
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 79 1
Google Android 11 101 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 279 1
Apple Pro Display XDR 4 1
Microsoft Windows 1697 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 282 1
Adobe Photoshop 656 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
Крундышев Михаил 4 1
Громаков Алексей 8 1
Оськин Алексей 21 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 1
Зайцев Михаил 155 1
Jobs Steve - Джобс Стив 992 1
Larry Page - Ларри Пейдж 175 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 282 1
Нурмагомедов Хабиб 8 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Семчук Иван 12 1
Рогозов Андрей 16 1
Березкин Григорий 28 1
Путин Владимир 2456 1
Носков Константин 209 1
Симонов Андрей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 96720 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38878 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12089 9
Япония 8572 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10402 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30492 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12187 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11839 4
Европа 8712 4
Индия - Республика 4126 3
Азия - Азиатский регион 3324 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 274 2
Германия - Федеративная Республика 8024 2
Южная Корея - Республика 3634 2
Италия - Итальянская Республика 3017 1
Финляндия - Финляндская Республика 1653 1
Америка Латинская 1384 1
Канада 3067 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1237 1
Швеция - Королевство 1886 1
Австралия - Австралийский Союз 2672 1
Сингапур - Республика 1533 1
Китай - Тайвань 1595 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Нидерланды - Гаага 32 1
Дания - Королевство 887 1
Австрия - Австрийская Республика 981 1
США - Калифорния 3187 1
Южная Корея - Сеул 315 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
Эстония - Эстонская Республика 686 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 330 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 347 1
Украина 5769 1
Испания - Каталония - Барселона 696 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 509 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 426 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5578 1
Русский язык 3590 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 62 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5098 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 451 1
Thomson Reuters - Рейтер 5701 2
NYT - The New York Times 949 2
Forbes - Форбс 569 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
Korea Herald 41 1
9to5Mac 58 1
Korea Times 129 1
IDC - International Data Corporation 4555 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 782 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 186 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 128 1
АГУ - Астраханский государственный университет 8 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 745 2
CEATEC 35 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 215 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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