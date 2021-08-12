Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Первый мобильный
Публикаций - 65, упоминаний - 69
Первый мобильный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1375 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1989 1
|Ростатом - Росэнергоатом ПАО 302 1
|Уральские авиалинии 21 1
|Вотрон 16 1
|LinkedIn 552 1
|eBay Inc 1569 1
|ATIC 38 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1736 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5701 2
|NYT - The New York Times 949 2
|Forbes - Форбс 569 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
|Korea Herald 41 1
|9to5Mac 58 1
|Korea Times 129 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru