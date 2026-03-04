Разделы

04.03.2026 Intel избавилась от руководителя, который хотел ее расчленить и превратить во «вторую AMD» 1
08.04.2021 Доверенная среда исполнения «Аврора TEE» включена в Единый реестр российского ПО 1
28.08.2019 Бывшее подразделение AMD пытается запретить iPhone 3
18.03.2016 Intel хочет покупать графические технологии у AMD 1
30.06.2015 Microsoft может купить AMD 1
20.10.2014 IBM отдаст полупроводниковый бизнес «дочке» AMD и приплатит $1,5 млрд 1
18.08.2014 Немцы придумали, как добывать биткоины в 2 раза дешевле 1
09.04.2014 Samsung, Qualcomm и партнер Apple инвестировали в создателя сверхэкономичных процессоров 1
13.06.2013 Представлен первый процессор с частотой 5 ГГц 1
06.03.2012 AMD окончательно лишилась своих заводов 2
17.06.2011 Уволено руководство бывших заводов AMD 1
12.01.2011 Совместное предприятие AMD потратит $5,4 млрд на производство процессоров в 2011 г. 1
03.06.2010 Чипы AMD получили $3-миллиардную поддержку 2
29.03.2010 AMD начала поставки первых 8- и 12-ядерных чипов 1
30.11.2009 Как заставить "Газпром" и нефтяников инвестировать в инновации? CNews консультирует государство 2
03.11.2009 Инсайдерский скандал оставил экс-главу AMD без работы 1
28.10.2009 Экс-глава AMD замешан в крупнейшем инсайдерском скандале 1
07.09.2009 Арабы создают свою Силиконовую долину 2
28.07.2009 Новый завод AMD спасет Нью-Йорк 1
15.06.2009 Globalfoundries создаст предприятие по производству полупроводников в Нью-Йорке 2
22.04.2009 Чистые убытки AMD выросли на 14% до $416 млн 1
17.04.2009 IBM обгонит Intel в нанометрах 1
17.04.2009 Globalfoundries готова перейти на 32 нм в срок 1
27.03.2009 Nvidia подала встречный иск в отношении Intel 1
17.03.2009 Intel запрещает AMD выпускать х86-процессоры 1
04.03.2009 Производством чипов AMD займется компания Globalfoundries 1
02.03.2009 AMD приступит к выпуску 32-нм чипов на год позже Intel 1
19.02.2009 Акционеры AMD проголосовали за разделение компании 1
12.02.2009 Разделение AMD откладывается по формальным причинам 1
23.01.2009 AMD закончил в убытке девятый квартал подряд 1
21.01.2009 Распродажа AMD в разгаре 1
09.12.2008 AMD согласился на меньшую долю в совместном предприятии 1
20.11.2008 Обнаружен галактический источник с необычным спектром 1
14.11.2008 AMD спешит на рынок нетбуков 1
09.10.2008 AMD: сделка с арабами не повлияет на отношения с Intel 1
08.10.2008 У Intel возникли вопросы к AMD по поводу сделки с арабами 1
08.10.2008 Акции AMD прибавили 8,5% на новостях о разделении 1
07.10.2008 Арабы поделили AMD надвое 1
05.01.2008 NASA: рекордные пуски высотных аэростатов в Антарктиде 1

AMD - Advanced Micro Devices 4511 35
GlobalFoundries - GF 99 22
Intel Corporation 12601 15
IBM - International Business Machines Corp 9570 9
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 180 5
Samsung Electronics 10748 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1047 4
Google LLC 12372 4
Nvidia Corp 3796 4
Qualcomm Technologies 1924 3
Microsoft Corporation 25370 2
Apple Inc 12797 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 261 2
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 64 1
onsemi - Fairchild Semiconductor 22 1
Spansion - FASL LLC - Fujitsu AMD Semiconductor 27 1
ST Engineering - Singapore Technologies Engineering - ST Aerospace - ST Engineering Aerospace 7 1
SAP SE 5472 1
Dell EMC 5111 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 1
Lenovo Group 2377 1
LG Electronics 3687 1
HP Inc. 5781 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 45 1
Toshiba Corporation 2959 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 419 1
Acer Group - Acer Inc 2684 1
HPE SGI - Silicon Graphics 388 1
MediaTek - Ralink 574 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 1
HTC Corporation 1506 1
Lenovo Motorola 3532 1
Галактика - Корпорация 1511 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 494 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 470 1
AMD Graphics Product Group - ATI 965 1
UMC - United Microelectronics Corporation 325 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 322 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 35 5
Baker Hughes 10 1
Сургутнефтегаз - Ленгипронефтехим - Ленгипрогаз 4 1
ТНГ-Групп - Татнефтегеофизика 6 1
Сургутнефтегаз - СургутНИПИнефть - Сургутский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности 1 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Temasek Holdings 21 1
РВК - Российская венчурная компания 559 1
Газпром ПАО 1429 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 572 1
Татнефть 240 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 488 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 185 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
Сургутнефтегаз - СНГ 281 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 90 1
RBC Capital Markets 59 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Резонанс НПП 389 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 2
Судебная власть - Judicial power 2417 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13095 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3587 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1179 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 38 1
Инновационная Норвегия - Innovasjon Norge - государственная компания и национальный банк развития 1 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21880 25
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8428 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4567 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12401 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32110 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17893 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5422 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14419 3
DDR - Double data rate 2962 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25816 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74289 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4153 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9921 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 901 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5996 2
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5805 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1527 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4728 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1038 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15024 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12943 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 837 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1920 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1147 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 1
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 360 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1906 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 348 1
Оповещение и уведомление - Notification 5432 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2741 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 652 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1093 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12468 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4863 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12158 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7491 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11556 1
Программный стек 234 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27270 1
Intel x86 - архитектура процессора 2000 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1184 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1892 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
AMD Radeon 291 1
AMD Imageon 9 1
NASA CREAM - Cosmic Ray Energetics And Mass 3 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
AMD Llano 24 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7433 1
Apple iPad 3950 1
Google Android 14863 1
Linux OS 11073 1
Microsoft Surface - Планшет 442 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 965 1
Intel Core i - Cерия процессоров 530 1
Intel Core - Семейство процессоров 1241 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 698 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1405 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 484 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 266 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4109 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 410 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 363 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 144 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 650 1
Samsung Galaxy Gear 153 1
AMD FX - Серия микропроцессоров 21 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
Microsoft Zune - MS Zune 173 1
Ruiz Hector - Руиз Гектор 47 5
Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 5
Grose Doug - Гроуз Даг 5 4
Rajaratnam Raj - Раджаратнам Радж 4 2
Manocha Ajit - Маноха Ажит 2 2
Prairie Drew - Прери Дрю 3 1
Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 16 1
Jha Sanjay - Джа Санджай 24 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Rivet Bob - Ривет Боб 3 1
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 1
Mulloy Chuck - Маллой Чак 15 1
Taylor John - Тейлор Джон 3 1
Rolland Christopher - Ролланд Кристофер 2 1
Ross Alan - Росс Алан 3 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 121 1
Набиуллина Эльвира 115 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Аносов Сергей 16 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Hughes Phil - Хьюз Фил 2 1
Аммосов Юрий 46 1
Васютинский Дмитрий 13 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 408 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53658 18
США - Нью-Йорк 3157 10
Германия - Саксония - Дрезден 102 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1174 9
Германия - Федеративная Республика 12977 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 91 8
США - Калифорния 4785 7
США - Нью-Йорк штат 247 6
Сингапур - Республика 1916 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 4
Китай - Тайвань 4155 3
Россия - РФ - Российская федерация 159158 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4128 2
Европа 24713 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 2
Япония 13584 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 677 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 2
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 1
США - Нью-Йорк - LFTC - Luther Forest Technology Campus - Luther Forest Technology Park 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18444 1
Азия - Азиатский регион 5785 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3066 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 1
Канада 5002 1
Ближний Восток 3064 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 447 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1403 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Чили - Республика 487 1
Беларусь - Минск 678 1
США - Калифорния - Санта-Клара 188 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 812 1
Мальта - Республика 134 1
США - Вермонт 34 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 403 1
США - Техас - Остин 179 1
США - Калифорния - Саннивейл 88 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17507 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51558 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55310 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2333 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7631 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4948 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1697 2
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 118 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2992 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3746 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3750 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5530 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4959 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1055 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1216 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2600 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6319 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2083 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6397 1
Энергетика - Energy - Energetically 5555 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5304 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4414 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 164 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 520 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 914 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1478 1
Металлы - Никель - Nickel 349 1
Металлы - Медь - Copper 831 1
Металлы - Золото - Gold 1206 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1871 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1838 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 3
InformationWeek 241 3
DigiTimes - Издание 1327 2
TG Daily 98 2
DailyTech 96 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Bloomberg 1563 1
Ars Technica 440 1
Dow Jones - Barron's 26 1
Phys.org 972 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8441 1
Mercury Research 71 1
Jon Peddie Research 45 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 18 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 1
РАН - Российская академия наук 2046 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 640 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 220 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2601 1
