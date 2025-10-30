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Mubadala Investment Mubadala Capital Mubadala Development

Mubadala — суверенный фонд, управляющий глобальным портфелем, целью которого является получение стабильного дохода для акционера в лице Правительства Абу-Даби. Портфель Mubadala объемом 243,4 млрд долларов (894 млрд дирхамов ОАЭ), охватывает шесть континентов, покрывает множество секторов и классов активов. Mubadala использует накопленный опыт, понимание различных сегментов, а также фокус на долгосрочные партнерства для достижения стабильного роста и прибыли по своему портфелю, поддерживая и развивая диверсификацию и интеграцию ОАЭ в мировую экономику. Штаб-квартира Mubadala находится в Абу-Даби, офисы – в Лондоне, Рио-де-Жанейро, Москве, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Пекине.

СОБЫТИЯ

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30.10.2025 Внезапно уволился директор крупнейшего контрактного чипмейкера США 3
09.07.2025 Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD 1
28.05.2025 Telegram получит $300 млн за то, что приютит интеллектуального бота Илона Маска 1
25.03.2025 Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию 1
20.03.2023 Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq 1
19.10.2022 Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции 2
16.08.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр во время бегства из России продал активы за 500 рублей 1
13.07.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр покинул Россию и увез сотрудников 1
06.07.2022 Сооснователи NtechLab покинули компанию 1
30.06.2022 Российский разработчик мобильных игр увольняет четверть своего персонала 1
13.05.2022 Созданный россиянами разработчик открестился от России ради возвращения на Nasdaq 1
28.04.2022 «Билайн» продал свою башенную инфраструктуру 1
11.04.2022 Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток 1
28.01.2022 Российский разработчик мобильных игр потратил $100 млн на покупку конкурентов 1
25.01.2022 Mubadala, «Сбер» и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate 2
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 1
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 1
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории 1
24.03.2021 Российский госфонд вложился в Telegram, который совсем недавно запрещали в России 1
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев 1
01.12.2020 Компания MEL Science привлекла $14 млн в раунде В 3
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 2
02.10.2020 Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу 1
31.12.2014 «Ростелеком» получил первые 10 млрд рублей от РФПИ на ликвидацию цифрового неравенства 1
24.10.2014 При участии российских программистов разработана микропроцессорная архитектура нового типа 1
17.06.2011 Уволено руководство бывших заводов AMD 1
30.11.2009 Как заставить "Газпром" и нефтяников инвестировать в инновации? CNews консультирует государство 1
12.02.2009 Разделение AMD откладывается по формальным причинам 1
09.12.2008 AMD согласился на меньшую долю в совместном предприятии 2
07.10.2008 Арабы поделили AMD надвое 2
25.01.2008 IBM может купить AMD 1
26.11.2007 Арабские инвесторы прикупили Sony 1
22.11.2007 AMD рухнул под грузом долгов 1
18.11.2007 Арабские Эмираты станут совладельцами AMD 2
16.11.2007 Правительство Абу-Даби купило 8,1% акций AMD 1

Публикаций - 36, упоминаний - 46

Mubadala Investment и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
МегаФон 10742 12
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 10
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 10
Playrix Holding 33 9
Yandex - Яндекс 9216 6
Intel Corporation 12811 6
RJ Games 5 5
Royal Ark 5 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
GDEV - Nexters Global - Gracevale - Cubic Games 4 3
GDEV - Nexters Global - Gracevale 4 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 3
Samsung Electronics 11065 3
Ростелеком 10948 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 3
GlobalFoundries - GF 103 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 3
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 27 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Telegram Group 2940 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
Google LLC 12690 2
IBM Microelectronics 27 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 2
PassMark Software 27 1
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент - СТ-ЦР - СТ-Цифровые Решения 21 1
НБК - Национальная башенная компания 14 1
Новые башни ГК 17 1
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
VPE Capital 11 10
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 5
Everix Investments 15 5
Kismet Sponsor 17 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Polar Asset Management 8 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Tiger Global Management 44 2
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
ЦИАН - CIAN 192 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
Резонанс НПП 407 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
Baker Hughes 11 1
MX Capital 1 1
Glazer Capital 6 1
Сургутнефтегаз - Ленгипронефтехим - Ленгипрогаз 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
ТНГ-Групп - Татнефтегеофизика 6 1
Abu Dhabi Catalyst Partners 1 1
Сургутнефтегаз - СургутНИПИнефть - Сургутский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности 1 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Инновационная Норвегия - Innovasjon Norge - государственная компания и национальный банк развития 1 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
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EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 1
Playrix - Hero Wars 15 7
NtechLab FindFace 56 3
Apple iPhone 6 4861 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
AMD Phenom 127 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
Royal Ark - Dawn of Zombies 1 1
GDEV - Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 5 1
RJ Games - Puzzle Breakers 1 1
Royal Ark - Shelter War 1 1
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Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 1
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