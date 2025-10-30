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Mubadala Investment Mubadala Capital Mubadala Development
Mubadala — суверенный фонд, управляющий глобальным портфелем, целью которого является получение стабильного дохода для акционера в лице Правительства Абу-Даби. Портфель Mubadala объемом 243,4 млрд долларов (894 млрд дирхамов ОАЭ), охватывает шесть континентов, покрывает множество секторов и классов активов. Mubadala использует накопленный опыт, понимание различных сегментов, а также фокус на долгосрочные партнерства для достижения стабильного роста и прибыли по своему портфелю, поддерживая и развивая диверсификацию и интеграцию ОАЭ в мировую экономику. Штаб-квартира Mubadala находится в Абу-Даби, офисы – в Лондоне, Рио-де-Жанейро, Москве, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Пекине.
СОБЫТИЯ
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Mubadala Investment и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Таврин Иван 120 10
|Герцовский Борис 22 9
|Фадеев Андрей 31 9
|Бухман Дмитрий 18 8
|Бухманы (братья) 6 3
|Grose Doug - Гроуз Даг 5 2
|Паламарчук Алексей 64 2
|Ястребов Николай 3 2
|Дуров Павел 329 2
|Усманов Алишер 311 2
|Богуславский Леонид 38 2
|Туманов Олег 12 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
|Кабаков Александр 11 1
|Филатов Дмитрий 11 1
|Аммосов Юрий 46 1
|Перекопский Илья 29 1
|Васютинский Дмитрий 13 1
|Ващенко Александр 10 1
|Филиппов Дмитрий 8 1
|Сироткин Леонид 1 1
|Кожевников Александр 4 1
|Сучков Владимир 6 1
|Кострикова Татьяна 2 1
|Быков Юрий 7 1
|Роднянский Станислав 1 1
|Гуринов Вадим 1 1
|Кондратьев Георгий 2 1
|Черкашин Николай 1 1
|Ковтун Евгений 1 1
|Кравец Антон 1 1
|Бердин Николай 3 1
|Гуринова Галина 1 1
|Kumar Ashok - Кумар Ашок 17 1
|Ракицкий Дмитрий 1 1
|Соков Дмитрий 1 1
|Панюшкин Алексей 1 1
|Manocha Ajit - Маноха Ажит 2 1
|Бердина Ольга 1 1
|Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|TrendForce 187 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
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