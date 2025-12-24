Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент - СТ-ЦР - СТ-Цифровые Решения

Разделы

24.12.2025 «ДАР» внедрил новое хранилище данных для ГК «Сервис-Телеком» 5
25.12.2024 Продав «Билайн», Veon потерял $3,76 млрд 1
12.07.2024 В «Билайне» новый гендиректор. Кресло освободил основной владелец компании 1
13.05.2024 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО 2
16.02.2024 Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек 1
13.09.2023 Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования 5
28.04.2022 «Билайн» продал свою башенную инфраструктуру 10
03.02.2022 «Райффайзен банк»: рынок связи вырастет на 2-3% в 2022 году 1
10.01.2022 Бывший гендиректор «Мегафона» стал крупнейшим в России владельцем сотовых вышек 2
02.12.2021 VEON закрыл сделку по продаже башенных активов в России 3
27.10.2021 «Мегафон» продает сотовые вышки компании своего бывшего директора 2
21.10.2021 Tele2 обеспечила М11 связью 5G Ready 3
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 2
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 2
06.09.2021 Veon объявил о продаже своих башенных активов в России 7
08.06.2021 Tele2 установит оборудование 5G Ready на всей трассе М11 1
22.06.2009 «Мультирегион»: рейдеры захватили 8 наших «дочек» 1

