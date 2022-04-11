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Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток

Компании Kismet-II и Kismet-III, созданные экс-гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным и привлекшие $450 млн для инвестирования в российский телекоммуникационный и интернет-сектор, поменяли свои планы. Теперь в приоритете у обеих компаний рынки стран Африки и Ближнего Востока.

Kismet-II и Kismet-III передумали вкладывать в Россию

Компании Kismet Acquisition Two (Kismet-II) и Kismet Acqusition Three (Kismet-III), привлекшие средства американских инвесторов для инвестирования в технологический и интернет-сектора России и Европы, сообщили об изменении своих стратегий. Согласно годовым отчетам обоих компаний, в свете событий на Украине они теперь не будут рассматривать возможности для объединения с активами в России и Белоруссии.

Kismet-II и Kismet-III были созданы известным российским бизнесменом Иваном Тавриным, имеющим опыт работы на рынке масс-медиа и телекоммуникаций. Обе компании зарегистрированы на Каймановых островах. Они относятся к категории SPAC: (Special Purpose Acquisition Company): обе компании в начале 2021 г. провели IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ, не имея собственных активов.

Такие компании создаются для осуществления обратного поглощения со стороны структур, заинтересованных в выходе на биржу. Средства, привлеченные от инвесторов в ходе IPO, хранятся на специальном трасте и могут быть использованы только после осуществления слияний соответствующих SPAC-компаний.

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Компании Ивана Таврина, привлекшие $450 млн для инвестирования в российский телеком и интернет переонтировались на страны Африки и Ближнего Востока

Kismet-II в ходе IPO привлекла $200 млн, Kismet-III - $250 млн. То есть в совокупности обе компании привлекли $450 млн. Таврин через структуру Kismet Sponsor владеют по 21% в каждой из этих компаний. В ходе размещения американский фонд Glazer Capital скупил по 8,5% акций в обоих компаниях.

Изначально обе компании планировали отдавать предпочтение рынкам и отраслям, в которых у Таврина есть опыт и связи. То есть в первую очередь речь шла о российском рынке телекоммуникаций и интернета. Теперь же обе компании намерены сконцентрироваться на макрорегионе EMEA (Европа – Ближний Восток – Африка), в особенности на Африке и Ближнем Востоке.

Чем известен Иван Таврин

В 2012-2016 гг. Иван Таврин был гендиректором сотового оператора «Мегафон», подконтрольного Алишеру Усманову. Вместе с Усмановым Таврин был совладельцем телевизионного холдинга ЮТВ. Некоторое время ЮТВ владел холдингом «СТС-Медиа».

Сейчас Таврин через холдинг «Медиа-1» единолично владеет ЮТВ. В этот же холдинг входят объединение региональных радиостанций «Выбери радио» и оператор наружной рекламы Galery. Кроме того, Таврин был совладельцем компании «Вертикаль» - независимого оператора башенной инфраструктуры для сотовых операторов.

Объединение с разработчиком мобильных игр Nexters

У Таврина есть еще одна SPAC-компания – Kismet Acquisition One (Kismet-I). Она зарегистрирована на Британских Виргинских островов и первой из трех компаний, в название которых присутствует «Kismet», провела IPO на бирже NASDAQ – в конце 2021 г. Компания привлекла в ходе размещения $250 млн, Таврин через Kismet Sponsor также владел 21% в этой компании. Затем она была поглощена кипрским разработчиком мобильных игр Nexters, имеющим российские корни.

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В ходе IPO крупными миноритарными акционерами Kismet-I стали американские фонды Millenium Management и Sculptor Capital, а также канадские фонды Polar Asset Management, HGG Investment Management и PR Investment Advisors. В рамках слияния с Nexters фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и VPE Capital (инвестирует в проекты на территории России и Казахстана) согласились дополнительные вложить в объединенную компанию $50 млн.

Башенные активы Ивана Таврина

В отношении компаний Kismet-II и Kismet-III ожидалось, что одна из них станет базой для объединения в сфере башенных активов, которое создает Таврин. В конце 2021 г. принадлежащая Таврину компания Kismet Capital Group (KGG) договорилась о слиянии принадлежащего ему башенного оператора «Вертикаль» с «Первой башенной компанией», выделенной из состава «Мегафона». KGG получил контроль на объединенной структурой, получившей название «Новые башни», доля «Мегафона» составила 25%.

В начале 2022 г. KGG договорилась о приобретении компании «Русские башни» - крупнейшего из независимых игроков на рынке башенной инфраструктуры для сотовых операторов. данный актив должен быть присоединен к «Новые башни». Впрочем, ни Kismet-II, ни Kismet-III в этой схеме так и не приняли участия. У обоих компаний есть время до февраля 2023 г., иначе им придется вернуть деньги инвесторов.

Игорь Королев

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