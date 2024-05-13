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Новые башни ГК ПБК Первая башенная компания
СОБЫТИЯ
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Новые башни ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Таврин Иван 120 14
|Елкин Дмитрий 6 5
|Чермашенцев Евгений 20 3
|Усманов Алишер 310 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Помбухчан Хачатур 42 2
|Ушакова Светлана 2 1
|Гуринов Вадим 1 1
|Бердин Николай 3 1
|Теремецкий Александр 2 1
|Гуринова Галина 1 1
|Гугнин Владимир 1 1
|Соков Дмитрий 1 1
|Докучаев Сергей 1 1
|Вааг Игорь 18 1
|Glazer Paul - Глейзер Пол 1 1
|Залевский Андрей 1 1
|Бердина Ольга 1 1
|Чумбуридзе Георгий 1 1
|Натрусов Артем 312 1
|Дунаев Сергей 63 1
|Нестеров Алексей 174 1
|Соколовский Александр 40 1
|Зайцев Евгений 15 1
|Халяпин Сергей 92 1
|Егоров Игорь 45 1
|Семчук Иван 12 1
|Глащенко Андрей 7 1
|Иванов Георгий 18 1
|Шевченко Владимир 152 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Николаев Вячеслав 103 1
|Чернов Антон 23 1
|Белайчук Анатолий 32 1
|Тарасов Александр 11 1
|Комаров Александр 24 1
|Чуб Александр 44 1
|Сальманов Олег 4 1
|Кучеров Кирилл 26 1
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
|Рустелеком ТК 305 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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