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Новые башни ГК ПБК Первая башенная компания

СОБЫТИЯ

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13.05.2024 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО 1
29.02.2024 «Мегафон» досрочно заплатил государству более полумиллиарда рублей налога на сверхприбыль 2
13.12.2023 США ввели санкции против совладельца HeadHunter и владельца «Авито» 1
13.09.2023 Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования 1
03.05.2023 Экс-глава «Мегафона» ликвидировал свой инвестфонд 1
07.04.2023 Американцы вложились в компанию экс-главы «Мегафона» 1
09.03.2023 Японцы вложились в компанию, созданную экс-главой «Мегафона» 1
04.07.2022 Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн 1
28.04.2022 «Билайн» продал свою башенную инфраструктуру 1
11.04.2022 Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток 1
24.03.2022 «Мегафон» увеличил выручку на 10,9% в IV квартале 2021 года 2
16.02.2022 Американский фонд стал совладельцем двух компаний экс-главы «Мегафона» 1
25.01.2022 «Мегафон» переманил вице-президента по ИТ после 20 лет работы в МТС 1
10.01.2022 Бывший гендиректор «Мегафона» стал крупнейшим в России владельцем сотовых вышек 1
10.01.2022 Структуры Kismet Capital Group приобрели ГК «Русские башни» 2
27.10.2021 «Мегафон» продает сотовые вышки компании своего бывшего директора 2
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 2
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 1
28.12.2017 В России легализуют беспроводной интернет вещей 1
19.12.2017 «Национальный центр интернета вещей» построит сеть IoT 1
01.11.2017 «Дочка» «Мегафона» внедрила «1С» вместо SAP 4
10.01.2017 «Билайн» может продать свои башни за $700 млн 1
27.11.2015 «Мегафон» готовится к продаже сотовых вышек 1

Публикаций - 26, упоминаний - 34

Новые башни ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10523 24
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 15
Новые башни ГК 17 12
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9417 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15433 9
НБК - Национальная башенная компания 13 8
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 8
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 8
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 8
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент - СТ-ЦР - СТ-Цифровые Решения 19 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 4
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 263 4
МТС - БИК - Башенная инфраструктурная компания 4 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3289 3
Huawei 4474 3
Ambite - Амбит - Амбит-Сервис - НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 6 2
SAP SE 5557 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 2
9420 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3081 2
МТС - АСС - Амурская сотовая связь 7 1
1С Первый Бит - Gradum - Градум 2 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 9 1
РИК - Русская инфраструктурная компания 3 1
Юна Инжиниринг 1 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 262 1
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 1
Ростелеком 10789 1
Intel Corporation 12747 1
ZTE Corporation 797 1
Oracle Corporation 7037 1
Citrix Systems 863 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 134 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1409 1
EY - Ernst & Young Global 385 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1570 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 10
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 8
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 8
Kismet Sponsor 17 6
Glazer Capital 6 5
Twelve Seas Capital - Twelve Seas Investment Company 5 4
Quadro Sponsor 5 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 3
Global Growth Holdings - Quadro-I - Quadro Acquisition One Corporation 4 3
TMT Investments 115 3
UFG Private Equity 39 3
UFG Capital Partners 5 3
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 16 2
QCP Capital Partners - Quadro IH DMCC 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 193 2
Capital Group 82 2
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 171 2
Ceecat Capital 1 1
VPE Capital 11 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 694 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 1
Лента - Монетка - торговая сеть 67 1
Polar Asset Management 8 1
Техноресурс 9 1
Belgee - Белджи 22 1
Rosecliff Acquisition Corp - Rosecliff Ventures 3 1
EMEX - ЭМЕКС 5 1
Albertis Infrastructuras 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1187 1
Почта России ПАО 2324 1
ГПБ - Газпромбанк 1251 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1872 1
Gett 87 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1044 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1052 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 52 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5554 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3040 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 716 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 205 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 12
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23963 3
Аксессуары 4239 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5156 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9931 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2514 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7749 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 179 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2616 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4314 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3548 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4293 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13643 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 607 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15755 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12615 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34029 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26429 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 977 1
Nvidia Quadro GPU 279 4
FreePik 1766 3
1С:ERP Управление предприятием 798 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2322 2
1С:Корпорация 57 2
МегаФон - Stellarway 10 1
Intel x86 - архитектура процессора 2128 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 576 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2959 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 307 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 274 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 83 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
1С:Розница 108 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 220 1
Таврин Иван 120 14
Елкин Дмитрий 6 5
Чермашенцев Евгений 20 3
Усманов Алишер 310 2
Дубовсков Андрей 89 2
Помбухчан Хачатур 42 2
Ушакова Светлана 2 1
Гуринов Вадим 1 1
Бердин Николай 3 1
Теремецкий Александр 2 1
Гуринова Галина 1 1
Гугнин Владимир 1 1
Соков Дмитрий 1 1
Докучаев Сергей 1 1
Вааг Игорь 18 1
Glazer Paul - Глейзер Пол 1 1
Залевский Андрей 1 1
Бердина Ольга 1 1
Чумбуридзе Георгий 1 1
Натрусов Артем 312 1
Дунаев Сергей 63 1
Нестеров Алексей 174 1
Соколовский Александр 40 1
Зайцев Евгений 15 1
Халяпин Сергей 92 1
Егоров Игорь 45 1
Семчук Иван 12 1
Глащенко Андрей 7 1
Иванов Георгий 18 1
Шевченко Владимир 152 1
Брюквин Юрий 300 1
Николаев Вячеслав 103 1
Чернов Антон 23 1
Белайчук Анатолий 32 1
Тарасов Александр 11 1
Комаров Александр 24 1
Чуб Александр 44 1
Сальманов Олег 4 1
Кучеров Кирилл 26 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 11
Европа 24873 8
Украина 7896 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1226 6
Кипр - Республика 631 6
Африка - Африканский регион 3623 5
Ближний Восток 3125 5
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 5
Италия - Итальянская Республика 4484 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 722 4
США - Делавэр 173 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19299 3
Великобритания - Виргинские Острова 245 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18865 2
Земля - планета Солнечной системы 10819 2
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Беларусь - Белоруссия 6224 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1500 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 360 2
Казахстан - Республика 5974 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3394 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13718 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8448 1
Сингапур - Республика 1933 1
Индия - Bharat 5816 1
Америка Южная 883 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1402 1
Канада 5040 1
США - Нью-Йорк 3169 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 664 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1500 1
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2325 2
Интерфакс Украина 12 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11525 1
Ведомости 1418 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1126 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
Рустелеком ТК 305 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
АмГУ - Амурский государственный университет 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1413 1
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