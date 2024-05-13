МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО

Компании использовали складские запасы и наладили поставки китайского бывшего в употреблении оборудования. Операторы капитально закупились в первом квартале 2022 г., это позволило постепенно вводить в эксплуатацию лежащее на складах оборудование. Появления в отчетности РКН отечественного телеком-оборудования можно ждать не раньше 2026 г.

Возврат к показателям до СВО

Большая четверка операторов мобильной связи вновь достигла показателей, которые были зафиксированы до начала марта 2022 г., сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на статистику Роскомнадзора (РКН). Всего компании установили 79 тыс. базовых станций в 2023 г., при этом в 2021 г. их количество было 82 тыс. В 2022 г. показатель достиг 30 тыс.

24 февраля 2022 г. началась специальная военная операция (СВО) России на Украине. 24 февраля США ввели новые санкции против России и импортные ограничения, об этом заявил американский президент Джо Байден (Joe Biden). Таким образом, за 2023 г. российские операторы вернулись к темпам роста сети, существовавшим до начала СВО.

Активнее всего работу в этом направлении проводила компания Tele2, согласно статистике РКН. Второе место у «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Третью позицию занимает МТС, замыкает четверку «Мегафон». По словам собеседников «Ведомостей», операторы на март 2024 г. используют в основном бывшие в употреблении станции китайских производителей. Такое оборудование доступно на вторичном рынке в разных странах.

Рынок услуг связи в России

Российский рынок услуг связи в 2023 г. вырос на 5,1%, его объем превысил 1,9 трлн руб., следует из данных «ТМТ Консалтинг». Аналитики уточнили, что это самая высокая динамика рынка c 2013 г. Драйвером роста выступил рынок мобильной связи, на него по итогам года пришлось 61% доходов отрасли. В то же время улучшились показатели других крупных сегментов рынка: широкополосного доступа в интернет, фиксированной телефонии, а также межоператорских услуг. Также высокой динамике способствовало увеличение потребления услуг - так, объем мобильного трафика вырос на 16%, продолжилось восстановление рынка международного роуминга. Кроме того, традиционно высокую динамику продемонстрировал сегмент корпоративных пользователей.

По информации «ТМТ Консалтинг», по итогам 2023 г. число абонентов лишь активных SIM-карт мобильной связи выросло на 1,3% и превысило 258 млн - все еще меньше, чем до начала пандемии COVID-19 в 2019 г. - 260 млн. В абсолютном выражении рост числа абонентов составил на 2023 г. - 3 млн.

Последствия для абонентов

Дефицит мобильной емкости может привести к снижению скорости сети, задержкам при загрузке контента и ухудшению стабильности связи для российских абонентов. Это может создавать неудобства и препятствовать эффективному использованию мобильных устройств и интернет-сервисов, поэтому операторы связи должны активно работать над улучшением инфраструктуры и увеличением емкости сетей.

По информации Forbes, при сохранении текущих темпов развития сетей связи на лето 2023 г. и необходимости поддержания их в работоспособном состоянии в условиях постоянного роста трафика российские операторы столкнутся с ограничениями емкости сетей связи уже к 2025 г. Для решения проблемы ограничения емкости сетей связи, операторам необходимо активно внедрять новые технологии, такие как 5G. Компания также нужно увеличивать пропускную способность сетей, оптимизировать инфраструктуру и развивать проводные и беспроводные сегменты коммуникаций. Также критически важно инвестировать в исследования и разработку для создания эффективных решений, способных удовлетворить возрастающую потребность в широкополосном доступе к сети.

Согласно «Стратегии 2035», внедрение на сетях операторов отечественного оборудования стандарта LTE будет проводиться в 2024-2028 гг. При этом коммерческая эксплуатация оборудования стандартов 5G начнется только с 2030 г. А сети 5G на отечественном оборудовании будут развернуты во всех городах страны с населением от 100 тыс. человек к 2035 г. Об этом в конце 2023 г. сообщали в деловом журнале Forbes.

Из трех ведущих производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson полностью свернули свою работу в России в 2022 г., а китайская компания Huawei приостановила поставки оборудования в Россию. Это существенно сказалось на темпах развития сетей. По информации Forbes, необходимость десятков тысяч базовых станций в год для удовлетворения растущих потребностей операторов связи в России представляет значительный вызов, учитывая отсутствие налаженного производства в необходимом масштабе в России.

Рост строительства сотовой инфраструктуры

Строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС) в России по итогам 2023 г. достигло 4 тыс. штук, что на 50% больше, чем в 2022 г., но меньше на 34% и 60% относительно показателей 2020 и 2021 гг. соответственно. Об этом в мае 2024 г. сообщил «Коммерсант». За первую половину 2023 г. в России построено больше базовых станций, чем за весь 2022 г. Число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось по отношению ко всему 2022 г. на 3,2%, до 98,1 тыс. В 2022 г. в эксплуатации было 95 тыс. объектов, что на 2% больше в сравнении с 2021 г. - 93 тыс.

Среди АМС для инфраструктуры связи, построенных в 2023 г., наибольшие доли пришлись на следующие компании: ГК «Новые башни» - 33% (объединяет «Вертикаль», «Русские башни», Первую башенную компанию); Башенная инфраструктурная компания (БИК) МТС - 24%; «Сервис-Телеком (включая Независимую башенную компанию) - 20%; Tele2 «Пилар» - 18%; почти 5% у региональных компаний.