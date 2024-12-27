Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Т2 Т2 Мобайл Пилар башенная компания



27.12.2024 T2 покрыла связью платный участок трассы М4 – восточный обход Ростова-на-Дону 2
22.07.2024 Tele2 покрыл связью новый участок трассы М-11 2
13.05.2024 Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара 2
13.05.2024 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО 1
28.03.2024 Tele2 покрывает LTE-сетью трассу М12, развивает башенную инфраструктуру на М4 и М11 1
06.12.2023 «Ростелеком» и «Автодор» построят вышки сотовой связи вдоль автотрасс 2
13.09.2023 Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 7
Ростелеком 9701 5
Сервис-Телеком 16 2
Новые башни ГК 16 2
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 2
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания 3 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
МТС - БИК - Башенная инфраструктурная компания 3 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
МегаФон 8805 1
Huawei 3933 1
НБК - Национальная башенная компания 13 1
РИК - Русская инфраструктурная компания 3 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
FreePik 980 1
Дмитриев Алексей 45 2
Полозенко Валентин 16 2
Biden Joe - Байден Джо 127 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Чуб Александр 42 1
Чермашенцев Евгений 18 1
Макиев Константин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Украина 7608 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 237 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 38 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Аренда 2416 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 56 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Forbes - Форбс 817 1
Ведомости 996 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще