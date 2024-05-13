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МТС БИК Башенная инфраструктурная компания

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.05.2024 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО 1
13.09.2023 Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования 1
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9417 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15433 3
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент - СТ-ЦР - СТ-Цифровые Решения 19 3
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 26 3
НБК - Национальная башенная компания 13 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3081 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
МегаФон 10523 2
Новые башни ГК 17 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3289 2
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 1
РИК - Русская инфраструктурная компания 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 262 1
Ростелеком 10789 1
Huawei 4474 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 306 1
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 16 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5554 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3040 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22639 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5320 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4293 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3578 1
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9931 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2514 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29483 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2616 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23963 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2322 2
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Чермашенцев Евгений 20 1
Чуб Александр 44 1
Николаев Вячеслав 103 1
Таврин Иван 120 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Егоров Игорь 45 1
Теремецкий Александр 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 2
Россия - РФ - Российская федерация 163708 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18865 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 1
Украина 7896 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9050 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 857 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11618 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3915 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21257 1
Forbes - Форбс 973 2
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Ведомости 1418 1
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
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