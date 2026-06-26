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НБК Национальная башенная компания

СОБЫТИЯ

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26.06.2026 МТС лишился почти половины своего башенного бизнеса. У него хвост из долгов на 80 миллиардов 1
16.02.2024 Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек 1
13.09.2023 Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования 1
28.04.2022 «Билайн» продал свою башенную инфраструктуру 3
10.01.2022 Бывший гендиректор «Мегафона» стал крупнейшим в России владельцем сотовых вышек 1
02.12.2021 VEON закрыл сделку по продаже башенных активов в России 2
27.10.2021 «Мегафон» продает сотовые вышки компании своего бывшего директора 1
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 1
06.09.2021 Veon объявил о продаже своих башенных активов в России 2
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
14.06.2019 Гендиректором российской Nokia стал солидный ветеран «Мегафона» и «Билайна» 1
09.08.2017 Nokia сманила экс-топ-менеджера «Мегафона» и «Билайна» 1
10.01.2017 «Билайн» может продать свои башни за $700 млн 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

НБК и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9461 14
МегаФон 10595 10
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент - СТ-ЦР - СТ-Цифровые Решения 20 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 8
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 27 8
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 6
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 263 4
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 4
МТС - БИК - Башенная инфраструктурная компания 6 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 3
Новые башни ГК 17 2
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 2
Ростелеком 10857 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3304 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 16 2
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 1
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 1
РИК - Русская инфраструктурная компания 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 271 1
Axiata - Robi Axiata - TM International Bangladesh - AKTEL - AKTel 5 1
Huawei 4493 1
Qualcomm Technologies 1965 1
ZTE Corporation 799 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1411 1
Киевстар - Kyivstar 568 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 320 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
Robim Teletalk - сотовый оператор Бангладеша 8 1
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 22 1
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1700 2
Albertis Infrastructuras 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8732 2
UFG Private Equity 39 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 2
Ceecat Capital 1 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 718 1
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 17 1
Техноресурс 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 96 1
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Capital Group 82 1
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World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 1
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