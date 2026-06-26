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НБК Национальная башенная компания
СОБЫТИЯ
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НБК и организации, системы, технологии, персоны:
|Таврин Иван 120 4
|Бердин Николай 3 2
|Парфенов Игорь 52 2
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
|Слободин Михаил 56 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Чермашенцев Евгений 20 2
|Ушакова Светлана 2 1
|Гуринов Вадим 1 1
|Теремецкий Александр 2 1
|Гуринова Галина 1 1
|Соков Дмитрий 1 1
|Бердина Ольга 1 1
|Aas Erik - Аас Эрик 1 1
|Чумбуридзе Георгий 1 1
|Торбахов Александр 110 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Исмаилов Рашид 65 1
|Егоров Игорь 45 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Николаев Вячеслав 103 1
|Комаров Александр 24 1
|Чуб Александр 44 1
|Кучеров Кирилл 26 1
|Помбухчан Хачатур 42 1
|Акопьян Артур 27 1
|Погосян Тигран 26 1
|Forbes - Форбс 979 2
|Интерфакс Украина 12 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11536 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2343 1
|Рустелеком ТК 305 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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