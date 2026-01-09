Разделы

Медиа-Телеком МЕДИА1 Медиа-1

Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1

«МЕДИА1» — группа компаний, объединяющая телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «СОЛНЦЕ», а также региональный радиохолдинг «Выбери Радио». Общий охват аудитории составляет более 100 млн. человек в месяц (2024 год). Ключевым приоритетом «МЕДИА1» является развитие активов в традиционной и цифровой средах с акцентом на высокую экономическую эффективность.  

09.01.2026 «Медиалогия» сменила владельца и ушла от ВТБ 1
14.08.2024 Компания «МЕДИА1», принадлежащая Kismet Capital Group, будет продана группе инвесторов 1
22.04.2024 Крупным совладельцем HeadHunter стал известный основатель финансовых интернет-сервисов 1
27.02.2024 Американский фонд попрощался с акциями HeadHunter 1
02.02.2024 Созданный россиянами разработчик мобильных игр потратил $33 млн на выкуп собственных акций 1
01.02.2024 Американские ИТ-фонды поглощают компанию, созданную экс-главой «Мегафона» 1
13.12.2023 США ввели санкции против совладельца HeadHunter и владельца «Авито» 1
19.10.2023 Медиахолдинг «Медиа1» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения от «Киберпротекта» 3
18.10.2023 Создатели отечественного разработчика мобильных игр после ухода из России могут получить полмиллиарда долларов 1
18.07.2023 Власти составили список сайтов объявлений, которые не должны принадлежать иностранцам 1
30.06.2023 В России создается гигант в сфере цифровой рекламы 1
03.05.2023 Экс-глава «Мегафона» ликвидировал свой инвестфонд 1
07.04.2023 Американцы вложились в компанию экс-главы «Мегафона» 1
20.03.2023 Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq 1
09.03.2023 Японцы вложились в компанию, созданную экс-главой «Мегафона» 1
14.02.2023 Goldman Sachs продал акции ЦИАН таинственному покупателю 1
26.01.2023 Экс-глава «Мегафона» купил крупную долю в HeadHunter за $147 млн 1
12.01.2023 Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter 1
19.10.2022 Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции 1
16.08.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр во время бегства из России продал активы за 500 рублей 1
13.07.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр покинул Россию и увез сотрудников 1
04.07.2022 Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн 1
30.06.2022 Российский разработчик мобильных игр увольняет четверть своего персонала 1
11.04.2022 Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток 1
16.02.2022 Американский фонд стал совладельцем двух компаний экс-главы «Мегафона» 1
10.01.2022 Бывший гендиректор «Мегафона» стал крупнейшим в России владельцем сотовых вышек 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 1
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 1
22.04.2016 «Мегафону» меняют гендиректора 1
17.11.2014 Mail.Ru Group продала HeadHunter друзьям главы «Мегафона» 1
20.04.2012 В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора 1
19.01.2012 Иван Таврин назначен первым заместителем гендиректора «Мегафона» 1
29.03.2011 Netbynet продается: Среди покупателей - МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» 1

МегаФон 9961 30
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 21
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 19
Новые башни ГК 16 10
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 10
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 9
Playrix Holding 32 8
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4555 5
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 4
RJ Games 5 4
Royal Ark 5 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 3
VK - Mail.ru Group 3536 3
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games 4 3
Nexters Global - Gracevale 4 3
Ростелеком 10358 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 2
MPOC Technologies 5 2
Yandex - Яндекс 8518 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 1
IBM - Sequent Computer Systems 23 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 7 1
Star Network - Стар Нетворкс - Планета Телеком 3 1
ЭНИКС 4 1
Юна Инжиниринг 1 1
МегаФон - NetByNet - Лефортово.нет 1 1
МегаФон - NetByNet - Синет 1 1
МегаФон - NetByNet - Реалнет 2 1
МегаФон - NetByNet - ORC 13 1
МегаФон - NetByNet - Smartlogic - Смартлоджик 2 1
Баланс-Платформа - Balance Platform 6 1
Meta Platforms - Facebook 4541 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 24
Kismet Sponsor 17 11
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 10
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 35 8
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 8
VPE Capital 11 8
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 7
Glazer Capital 6 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 6
Twelve Seas Capital - Twelve Seas Investment Company 5 5
Quadro Sponsor 5 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 681 5
Everix Investments 14 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1502 4
Global Growth Holdings - Quadro-I - Quadro Acquisition One Corporation 4 4
ЦИАН - CIAN 166 4
Kayne Anderson Rudnik Management Investment 15 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1337 4
Naspers 83 4
TMT Investments 113 4
Polar Asset Management 7 3
Broomfield International 13 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8245 3
UFG Private Equity 37 3
UFG Capital Partners 5 3
Bluemont International 8 2
QCP Capital Partners - Quadro IH DMCC 2 2
NanduQ - Qiwi 1006 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
Альфа-Групп 731 2
Superjob - Суперджоб 717 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Региональная медиагруппа 3 2
Highworld Investments 6 2
Лента - Монетка - торговая сеть 59 1
Объединенная Кейтеринговая Группа - United Catering Group 1 1
Intercomp Global Services 5 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5276 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 10
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 458 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3796 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4928 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1112 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5717 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18381 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4570 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5147 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 1
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 20 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 7
Playrix - Hero Wars 14 7
Nvidia Quadro GPU 277 5
FreePik 1456 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 155 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 204 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
VK - Mail.Ru Работа 26 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1222 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 121 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Яндекс.Услуги 25 1
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 4 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Google Android 14741 1
Apple iOS 8278 1
Таврин Иван 119 31
Фадеев Андрей 30 9
Герцовский Борис 21 9
Усманов Алишер 305 8
Бухман Дмитрий 18 8
Елкин Дмитрий 6 6
Ястребов Николай 3 3
Дуров Павел 312 3
Солдатенков Сергей 161 3
Иванов Александр 105 3
Бухманы (братья) 6 3
Филиппов Дмитрий 8 2
Сучков Владимир 6 2
Кострикова Татьяна 2 2
Кондратьев Георгий 2 2
Чирский Андрей 2 2
Рейнхольд Антон 2 2
Демин Дмитрий 16 2
Лисица Валерий 2 1
Климов Максим 5 1
Кожевников Александр 4 1
Быков Юрий 5 1
Черкашин Николай 1 1
Кравец Антон 1 1
Гугнин Владимир 1 1
Ракицкий Дмитрий 1 1
Докучаев Сергей 1 1
Шрейдер Антон 4 1
Кравев Антон 1 1
Назаров Леван 3 1
Glazer Paul - Глейзер Пол 1 1
Залевский Андрей 1 1
Садоян Григорий 2 1
Upadhyaya Prashant - Упадхая Прашант 1 1
Комарова Мария 3 1
Байдужий Андрей 1 1
Белоцерковский Георгий 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Кудрин Алексей 124 1
Захаров Алексей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 157542 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 23
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 14
Кипр - Республика 579 13
Украина 7802 13
Казахстан - Республика 5814 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45885 8
Великобритания - Виргинские Острова 241 8
Европа 24654 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13570 8
Африка - Африканский регион 3574 6
Беларусь - Белоруссия 6044 6
Армения - Республика 2375 6
Ближний Восток 3039 6
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 5
США - Делавэр 172 4
Турция - Турецкая республика 2496 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 3
Канада 4988 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 3
Япония 13554 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18676 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Грузия 1287 2
Испания - Королевство 3763 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2541 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 64 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5353 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2684 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1627 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1343 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 90 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 25
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 16
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 11
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 4
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 15 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3168 3
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 189 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 2
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 78 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5883 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Аренда 2583 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 639 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 11
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 4
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2174 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 61 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11419 1
Frost & Sullivan 206 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8399 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
