Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1

«МЕДИА1» — группа компаний, объединяющая телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «СОЛНЦЕ», а также региональный радиохолдинг «Выбери Радио». Общий охват аудитории составляет более 100 млн. человек в месяц (2024 год). Ключевым приоритетом «МЕДИА1» является развитие активов в традиционной и цифровой средах с акцентом на высокую экономическую эффективность.