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Японцы вложились в компанию, созданную экс-главой «Мегафона»

Японская инвестиционная компания Nomura Holding скупила 5,7% акций SPAC-компании Quadro Acquisition One, созданной экс-главой «Мегафона» Иваном Тавриным. Основными владельцами данной компании являются Дмитрий Елкин и Гедрюс Пукас.

Nomura Holdings стала акционером Quadro Acquisition One

Японская инвестиционная компания Nomura Holdings стала владельцем 4,4% акций SPAC-компании Quadro Acquisition One (Quadro-I), имеющий листинг на американской бирже Nasdaq. Информация об этом размещена сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Акции были приобретены через «дочку» Nomura Holdings - зарегистрированную в американском штат Делавэр компанию Nomura Global Financial Products. Исходя из текущих котировок акций Quadro-I на Nasdaq - $10,23 за одну ценную бумагу - рыночная стоимость данного пакета составляет $13,3 млн.

Как появилась Quadro Acquisition One

Quadro Acquisition One зарегистрирована на Каймановых островах и ранее называлась Kismet Acquisition Two (Kismet-II). Данную компанию и вместе с еще двумя структурами с похожими названиями - Kismet Acquistion One (Kismet-I) и Kismet Acquisition-III - создал владелец холдинга «Медиа-1» и бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин.

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Фото: Изображение от tawatchai07 на Freepik
Японские инвестры из Nomura Holding скупили 5,7% акций SPAC-компании, созданной экс-главой «Мегафона» Иваном Тавриным

Все три компании относятся к типу SPAC (Special Purpose Acquisition Company): такие компании выходят на биржу, не имея активов, с целью дальнейшего слияния. Все три компании провели IPO (первичное размещение акций) на бирже Nasdaq в конце 2020 - начале 2021 гг.

Объем IPO Kismet-II составил $200 млн, данные средства можно будет использовать только после осуществления слияния. «Спонсором» (создателем) всех трех компаний выступала принадлежащая Таврину компания Kismet Sponsor, владевшая в кажой из этих компаний по 21% акций.

Первоначально все три компании рассматривали возможности слияния со структурами, работающими в России в области TMT (телекоммуникации, масс-медиа, технологии). Kismet-I в начале 2021 г. была поглощена зарегистрированным на Кипре разработчиком мобильных игр Nexters.

В отношении двух других компаний Таврин рассматривал возможность их участия в слиянии башенного оператора «Вертикаль» с выделившейся из состава «Мегафона» «Первой башенной компании». Данная сделка была осуществлена, в результате нее была создана компания «Новые башни», однако SPAC-структуры в ней не участвовали.

Как Таврин продал Kismet Acquisition One

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Kismet-II и Kismet-III объявили, что более не рассматривают возможность слияний с российскими компаниями и переориентируются на рынки Европы, Ближнего Востока и Африки. Затем Таврин продал свою долю в Kismet-II компании Quadro Sponsor, принадлежащей фонду QCP Capital Partners, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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Данный фонд создан литовцем Гедрюсом Пукасом, долгое время работавшим в России в инвестиционной компании «Тройка Диалог» (нынешнее название - Sberbank-CIB). Также совладельцем Qudro Sponsor является бывший партнер фонда UFG Capital Partners Дмитрий Елкин, у которого через компанию Twelve Seas Capital уже есть опыт создания SPAC-компаний.

После этого акционеры Kismet-II одобрили переименование компании в Quadro-I. Изначально предполагалось, что данная компания должна осуществить слияние в течение двух лет с момента проведения IPO - то есть до 22 февраля 2023 г. Однако затем акционеры компании продлили данный срок до 22 апреля 2023 г. и предоставили возможность совету директоров продлевать этот срок на месяц вплоть до 22 сентября 2023 г.

Quadro Sponsor владеет 21% акций Quadro-I и 4,4 млн варрантов на приобретение акций данной компании. Всего Quadro Sponsor может стать владельцем акций Quadro-I.

Также американский фонд Glazer Capital владеет 7,7% акций компании. IPO Kismet-II проходило по цене $10 за одну акцию. С лета 2022 г. начался незначительный рост акций компании.

Игорь Королев

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