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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Делавэр

США - Делавэр

СОБЫТИЯ


06.08.2026 Создатель «Яндекса» привлек $775 млн под залог GPU и контрактов 1
30.07.2026 Intel передаст технологии производства процессоров малоизвестному стартапу. У него даже нет сайта в интернете 1
13.07.2026 Потерпел фиаско онлайн-сервис для продвижения русскоязычных продавцов в США на Amazon 1
14.01.2026 В 13 штатах Америки массовые отключения электричества и рост тарифов. Построили слишком много ЦОДов 1
02.09.2024 Громкий проект - «убийца» Android в беде. Директор стартапа потратил его деньги на гонки, ипотеку, два Lamborghini и провалил сделку с HP 1
27.10.2023 Америка готова запретить Apple Watch 1
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 1
24.04.2023 Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем 1
11.04.2023 Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter 2
07.04.2023 Американцы вложились в компанию экс-главы «Мегафона» 1
09.03.2023 Японцы вложились в компанию, созданную экс-главой «Мегафона» 1
21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить 1
14.11.2022 Российское ПО тайно наводнило армию США. Код пугающего Америку авторства содержится в тысячах приложений 2
04.07.2022 Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн 1
16.02.2022 Американский фонд стал совладельцем двух компаний экс-главы «Мегафона» 1
03.02.2022 Остался без должности глава российского ИТ-стартапа, по совету Big Data уволивший 150 человек 1
14.01.2022 В США годами бесследно исчезали тысячи iPod для малообеспеченных индейцев. Их воровала школьная учительница 1
12.11.2021 Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд 1
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 1
13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф 1
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО 1
01.12.2020 Хакеры вынудили заплатить выкуп авторов ТВ-шоу «Голос» и «Большой брат» 1
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 2
14.05.2020 Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился 1
03.04.2020 Apple проболталась о своем новом уникальном гаджете. Видео 1
06.12.2019 Экс-сотрудник Oracle подал в суд: Его уволили «за отказ обманывать клиентов» 1
19.11.2019 Как Google тайно манипулирует результатами поиска, и кто от этого в выигрыше 1
31.10.2019 Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет 1
23.04.2019 Безвинный студент требует у Apple $1 млрд за то, что ее система распознавания лиц сдала его в полицию 1
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft 2
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1
07.03.2018 BlackBerry подала в суд на Facebook за копирование кнопок ее мессенджера 1
18.09.2017 Российские цены новых iPhone одни из самых высоких в мире 1
01.12.2016 США узаконили право ФБР на взлом ПК по всему миру 1
22.09.2016 Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн 1
30.08.2016 Из-за «эпидемии отказов» iPhone на Apple посыпались массовые иски 1
05.06.2014 Создатели «домашнего Dropbox» получили $2,5 млн инвестиций 1
18.09.2013 TMT Investments вложила $450 тыс. в калифорнийского разработчика ПО для управления онлайн-продажами Pipedrive 1

Публикаций - 176, упоминаний - 203

США и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 19
HP Inc. 5883 18
HP - Hewlett-Packard 3662 18
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 17
Microsoft Corporation 25775 11
Google LLC 12688 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Oracle Corporation 7074 9
Samsung Electronics 11064 8
МегаФон 10742 8
Globalstar - Глобалстар 192 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Intel Corporation 12811 5
AT&T Inc 1725 5
PayPal 671 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 5
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 4
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 27 4
Новые башни ГК 17 4
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 4
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 4
Telecom Georgia 7 4
Dell EMC 5180 4
X Corp - Twitter 2938 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Lenovo Motorola 3566 4
Pipedrive 16 3
Motorola Inc 1156 3
MobileMedia Ideas 5 3
Loral Space & Communications 32 3
SAP SE 5601 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Sony 6739 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 11
TMT Investments 115 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 5
eBay Inc 1640 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
ILS - International Launch Services 61 4
Kismet Sponsor 17 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 4
Visa International 1993 4
Альфа-Групп 745 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Salford Capital Partners - Salford Georgia 6 3
Space Transport 9 3
Glazer Capital 6 3
Istithmar 5 3
Twelve Seas Capital - Twelve Seas Investment Company 5 3
Quadro Sponsor 5 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Tesla Motors 461 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Boeing 1031 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Franklin Resources - Franklin Templeton Investments - Putnam Investments - Templeton Asset Management - Templeton Investment Counsel 6 2
Vista Equity Partners 7 2
Caucuscom Ventures 3 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 15 2
Lockheed Martin 777 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 2
UFG Capital Partners 5 2
Corporation Trust Company 2 2
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 2
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Rosecliff Acquisition Corp - Rosecliff Ventures 3 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 23
Судебная власть - Judicial power 2500 23
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Правительство Канады 51 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Районные суды РФ 196 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Liechtensteinische Landesbank - Национальный банк Лихтенштейна 2 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 6
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Google Android 15243 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Apple iOS 8583 9
Oracle PeopleSoft 426 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 3
Apple iPad 4011 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple iPhone 6 4861 3
Nvidia Quadro GPU 279 3
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 6 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Tesla Model S 79 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 2
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
FreePik 1841 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Office 4170 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Apple AirPods - Наушники 174 2
Apple AirTag 30 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 2
Apple iPhone 11 290 2
Apple iPhone 8 189 2
Apple iMessage - Мессенджер 167 2
Apple FaceTime 193 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 2
Космодром Байконур 1072 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft Windows NT 890 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 17 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 15
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 11
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 8
Wayman Robert - Уэймен Роберт 13 8
Chandler William - Чендлер Уильям 6 6
Condit Philip - Кондит Филипп 7 5
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 4
Патаркацишвили Бадри 11 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 4
Таврин Иван 120 4
Березовский Борис 24 3
Елкин Дмитрий 6 3
Knowling Robert - Ноулинг Роберт 4 3
Hackborn Richard - Хэкборн Ричард 10 3
Keyworth George - Киворс Джордж 3 3
Dunn Patricia - Данн Патриция 17 3
Ginn Samuel - Джинн Сэмюел - Ginn Sam - Джинн Сэм 5 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Инютин Артем 89 2
Моргульчик Александр 27 2
Агапитов Александр 8 2
Кареев Андрей 5 2
Кирпиченко Дмитрий 9 2
Каплун Герман 55 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Kluge John - Клюге Джон 4 2
Сапко Игорь 3 2
Чемоданова Валентина 5 2
Stephenson Neal - Стивенсон Нил 15 2
Elson Charles - Элсон Чарльз 2 2
Litvack Sanford - Литвак Сэнфорд 3 2
Prather Dennis - Пратер Деннис 2 2
Шеварднадзе Эдуард 4 2
Hewlett William - Хьюлетт Уильям 15 2
Horn Larry - Хорн Ларри 3 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 2
Wayman Bob - Вэйман Боб 7 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 113
Россия - РФ - Российская федерация 166167 42
США - Калифорния 4829 27
Европа 24964 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
США - Нью-Йорк 3180 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Япония 13807 10
Великобритания - Виргинские Острова 245 9
США - Техас 1048 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 8
Канада 5081 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Кипр - Республика 636 7
США - Колумбия - Вашингтон 1487 7
США - Мэриленд 299 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Израиль 2856 6
Ближний Восток 3154 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 6
США - Массачусетс 517 5
США - Коннектикут 172 5
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 5
Великобритания - Лондон 2432 5
Украина 7928 5
Грузия 1332 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
США - Калифорния - Купертино 281 5
США - Флорида 786 5
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
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Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 54 5
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 4
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
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Newsday 47 1
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New York Post 53 1
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UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
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USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 1
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
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