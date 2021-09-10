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США
Делавэр


10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 1
13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф 1
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО 1
01.12.2020 Хакеры вынудили заплатить выкуп авторов ТВ-шоу «Голос» и «Большой брат» 3
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 2
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 2
14.05.2020 Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился 1
03.04.2020 Apple проболталась о своем новом уникальном гаджете. Видео 1
06.12.2019 Экс-сотрудник Oracle подал в суд: Его уволили «за отказ обманывать клиентов» 1
19.11.2019 Как Google тайно манипулирует результатами поиска, и кто от этого в выигрыше 1
31.10.2019 Apple выкупила у россиян перспективный бренд, чтобы выпустить совершенно новый гаджет 1
23.04.2019 Безвинный студент требует у Apple $1 млрд за то, что ее система распознавания лиц сдала его в полицию 1
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft 2
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1
07.03.2018 BlackBerry подала в суд на Facebook за копирование кнопок ее мессенджера 1
18.09.2017 Российские цены новых iPhone одни из самых высоких в мире 1
22.09.2016 Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн 1
05.06.2014 Создатели «домашнего Dropbox» получили $2,5 млн инвестиций 1
18.09.2013 TMT Investments вложила $450 тыс. в калифорнийского разработчика ПО для управления онлайн-продажами Pipedrive 1
18.06.2013 Возобновлен самый курьезный многомиллиардный суд над Linux 1
10.04.2013 Пионер гибридных автомобилей оказался на грани банкротства 1
20.02.2013 TMT инвестировала $1 млн в Adinch 1
14.12.2012 Apple признана виновной в нарушении трех патентов 1
26.09.2012 Партнер Давида Яна создал конкурента корпоративному E-mail 1
21.09.2012 TMT Investments вложила $250 тыс. в мобильный менеджер контактов Contapps 1
06.08.2012 TMT инвестировала в стартап Pipedrive 1
02.02.2012 Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и РВК создают совместный международный венчурный фонд 1
24.01.2012 Epam привлечет до $133 млн на бирже в Нью-Йорке 1
20.01.2012 Burris Logistics стандартизировала свою ИТ-инфраструктуру на базе решений EMC 1
30.12.2011 Суд повелел обнародовать тайну увольнения главы HP 1
06.12.2011 Apple, HTC, Samsung и Motorola обвинили в слежке за пользователями смартфонов 2
11.10.2011 Медицинская организация потеряла личные данные 1,6 млн человек 1
15.08.2011 Врач потерял диск с личными данными пациентов 1
09.06.2011 Школы штата Делавэр переходят на Live@edu 1
25.03.2011 Юрий Мильнер купил особняк в Калифорнии за $75 млн. ФОТО 1
03.12.2010 Intel и Nvidia попросили суд дать дополнительное время на переговоры 1
02.08.2010 SAP завершила приобретение Sybase 2
14.07.2010 От eBay требуют $3,8 млрд за нарушение патентов 1
15.04.2010 Причина обысков в HP - подозрение в многомиллионных взятках Генпрокуратуре 1

Публикаций - 53, упоминаний - 61

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7737 7
Samsung Electronics 5730 5
Microsoft Corporation 11168 4
Google LLC 7177 3
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 2
Питерская группа связистов 114 2
Facebook 3768 2
GPS Avion LLC 2 2
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 30 1
Wrike 20 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 1
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 15 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Pipedrive 14 1
Синтерра - Synterra 570 1
Gtel 17 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
Lenovo EMC - Iomega 45 1
TCL Corporation 87 1
SEC Consult Services 931 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Qualcomm Technologies 1004 1
Nokia Corporation 2453 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Oracle Corporation 3363 1
GitHub 412 1
Acronis - Акронис 365 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Luxoft - Люксофт 233 1
Nginx - Энджайникс 100 1
DXC Technology 17 1
Yahoo! 1107 1
Alcatel 230 1
F5 Networks 81 1
Ngenix 42 1
Corporation Trust Company 2 2
TMT Investments 81 2
Vista Equity Partners 5 2
Visa International 1346 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 8 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
MIG - Metromedia International Group 6 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Salford Capital Partners 1 1
Caucuscom Ventures 1 1
BV Capital - Eventure Capitale 9 1
Bessemer Venture Partners 28 1
Sun Capital 1 1
Magnetar Capital Partners 1 1
Ramify Consulting 2 1
Magnetar Constellation Fund 1 1
Franklin Resources - Franklin Templeton 2 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Lynwood Investments 6 1
Runa Capital 153 1
Magnetar Financial 2 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
Альфа-Групп 327 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Bain Capital Ventures 21 1
Insight Partners 6 1
eBay Inc 534 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 2
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 109 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 4 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 25 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Flash 480 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 491 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Google Android 10751 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 5
Apple iOS 5742 5
Apple iPhone 3 383 3
Apple iPad 3263 2
Apple AirTag 11 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Apple iPhone 11 152 2
Apple FaceTime 145 2
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 5 2
Apple macOS X 907 1
HTC Touch Diamond 29 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Oracle NetSuite 20 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Oracle Cloud Campus BookStore 1 1
Apple Локатор 22 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 13 1
Nginx Plus 12 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apple iPhone 8 157 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
DuckDuckGo - Поисковая система 15 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Microsoft Bing 320 1
Microsoft Skype 1477 1
Apple AirPods - Наушники 70 1
WhatsApp Messenger 654 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Моргульчик Александр 24 2
Каплун Герман 38 2
Кареев Андрей 5 2
Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
Галперин Дмитрий 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Ганиев Заур 3 1
Gaeta Marcos - Гаэта Маркос 2 1
Molina Jorge - Молина Хорхе 2 1
Johnson Charles B. - Джонсон Чарльз 1 1
Johnson Rupert H. - Джонсон Руперт 1 1
Патаркацишвили Бадри 4 1
Biden Joe - Байден Джо 29 1
Джохтаберидзе Гия 2 1
Окруашвили Ираклий 1 1
Baxter Dan - Бакстер Дэн 1 1
Daramola Tayo - Дарамола Тайо 1 1
Langley Zack - Лэнгли Зак 1 1
Bah Ousmane - Ба Усман 1 1
Gieselmann Thomas - Гиеселманн Томас 1 1
Chen John - Чен Джон 17 1
Kluge John - Клюге Джон 2 1
Жмотова Лиана 1 1
Шеварнадзе Эдуард 1 1
Гудавадзе Инна 1 1
Селгеев Александр 1 1
Larry Page - Ларри Пейдж 127 1
Мельникова Анастасия 166 1
Белоусов Сергей 217 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 1
Сысоев Игорь 31 1
Мамут Александр 109 1
Абрамович Роман 23 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Добкин Аркадий 54 1
Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
Филев Андрей 1 1
Коновалов Максим 15 1
Саакашвили Михаил 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 30
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Великобритания - Виргинские Острова 110 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
США - Нью-Йорк 1099 3
Индия - Республика 2181 2
США - Сан-Франциско 697 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
США - Калифорния 975 2
Великобритания - Лондон 828 2
США - Кремниевая долина 399 2
Япония 2811 2
Прибалтика - Балтия 597 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Ирландия - Дублин 66 1
Европа 3788 1
Австралия - Мельбурн 21 1
США - Сан-Диего 56 1
США - Вирджиния - Виргиния 61 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 32 1
Карибский бассейн - Карибы 22 1
Португалия - Лиссабон 11 1
Китай - Хойчжоу 6 1
США - Ричмонд 3 1
США - Маунтин-Вью 48 1
Нидерланды 981 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Ирландия - Республика 365 1
Восточная Европа 1691 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Канада 1311 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Грузия 693 1
США - Нью-Джерси 59 1
США - Аризона 97 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Трудовой кодекс Калифорнии - California Labor Code 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
5G Spectrum Act of 2019 - Закон США о спектре 5G 1 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
The Wall Street Journal 710 2
MacRumors 114 2
Ars Technica 227 2
The Register 352 1
Bloomberg 786 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews - Auto.CNews 50 1
All Things Digital 156 1
Gartner 2197 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 1 1
CNews AWARDS 292 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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