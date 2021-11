Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд

Платформа для управления корпоративными транспортными сервисами Gett становится публичной. Для этого Gett осуществит слияние с компанией Rosecliff Acquisition Corp I, имеющий листинг на NASDAQ, но не имеющей активов. Капитализация объединенной компании превысит $1 млрд.

Компания Gett объявила о слиянии с американской компанией Rosecliff Acquisition Corp I, имеющей листинг на американской бирже NASDAQ, но не имеющей активов. Такого рода компании относятся к категории SPAC (Special Purpose Acquisition Company): они привлекают средства инвесторов в ходе IPO (первичное размещение акций), которые могут быть потрачены только в случае с компанией, желающей с помощью такой сделки стать публичной.

Объединенная компания будет называться Gett, ее акции будут торговаться на NASDAQ под тикером Gett. Ее капитализация оценивается в $1 млрд. В распоряжении компании окажутся денежные средства на сумму $253 млн, которые Rosecliff Acquisition Corp I привлек от инвесторов. Дополнительно $30 вложат «спонсор» (создатель) данной компании – Rosecliff Venture Management – и существующие акционеры Gett.

Детали сделки

Сейчас GT Gettaxi, головная структура Gett, зарегистрирована на Кипре. Для осуществления сделки на Каймановых островах были зарегистрированы три структуры – Gt Gettaxi Listco, GT Gettaxi SPV и GT Gettaxi Merger Sub 1, еще одна структура была зарегистрирована в американском штате Делавэр - Gett Merger Sub.

В рамках сделки GT Gettaxi Listco выкупит свои акции у кипрского оффшора Dooboo Holding. Затем GT Gettaxi GPV присоединится к GT Gettaxi Merger Sub 1, которая станет «дочкой» GT Gettaxi Listco. Далее Get Merger Sub присоединится к Rosecliff Acquisition Corp I, которая станет «дочкой» GT Gettaxi Listco.

Акции и варранты Rosecliff Acquisition Corp I будут обменяны на акции и варранты GT Gettaxi Listco. Далее GT Grettaxi Listco выпустит в пользу акционеров GT Gettaxi акции на сумму $821 млн, после чего акции и опционы GT Getaxi будут обменяны на акции и опционы GT Gettaxi Listco.

История Gett

Компания Gett был создана в 2010 г. в Израиле, Ее основателем и гендиректором компании стал выходец из России Дэйв (Шахар) Вайсер. Первоначально компания работала в качестве онлайн-агрегатора такси и называлась Gettaxi. Компания также оказывает свои услуги в России и Великобритании.

Компания также работала в США. В 2017 г. Gett приобрела американского агрегатора такси Juno, но в 2019 г. продала его конкуренту – Lyft. После этого Gett покинула американский рынок.

В 2012 г. Gett привлекла инвестиции на сумму $30 млн, в том числе $9 млн вложила компания Access Industries американского миллиардера российского происхождения Леонарда Блаватника. В 2014 г. компания привлекла $25 млн от фонда Vostok Nafta. В 2016 г. немецкий автоконцерн Volkswagen вложил в компанию $300 млн.

Еще $80 млн компания привлекла в 2018 г. от Access Industries, Volkswagen и американской инвестиционной компании MCI Capital. Также в 2016 г. Сбербанк предоставил Gett венчурный кредит на суммы $100 млн. Данные инвестиции могут быть обменяны на акции Gett в случае выхода компании на биржу или ее продажи стратегическому инвестору.

Новое позиционирование Gett

В 2017 г. Gett сделала ставку на корпоративный рынок (B2B). Компания позиционирует себя как B2B-маркетплейс для выбора транспортных услуг и облачную платформу для управления затратами на транспортные ресурсы предприятия. С помощью платформы Gett предприятие может комбинировать возможности собственного транспортного парка, агрегаторов такси (наподобие Uber), традиционных такси-сервисов и сервисов аренды лимузинов.

Утверждается, что решение Gett позволит сэкономить клиентам от 25% до 49% расходов на наземный транспорт. Объем глобального рынка корпоративного автотранспорта, на котором работает Gett, оценивается в $100 млрд в год.

Финансовые показатели Gett

В 2020 г. выручка компании составила $162 млн, валовая прибыль - $76 млн. По прогнозам, в 2023 г. выручка компании составит $488 млн, валовая прибыль - $152 млн. При оптимистическом прогнозе данные показатели составят $613 млн и $177 млн соответственно.

В то же время пока деятельность компании является убыточной. По итогам 2020 г. показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) имел отрицательное значение – минус $25 млн. Ожидается, что в 2023 г. компания получит положительное значение EBITDA - $23 млн.