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TMS Transportation Managament System Система управления транспортом Системы диспетчеризации транспорта
- Транспорт
- ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System
- Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform
- Управление автопарком - Fleet management
- Тахограф НКМ - Навигационно-криптографический модуль
- Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер
"Цифровизация управления собственным автотранспортом" Евгений Груздев, Руководитель программ, НЛМК, Никита Токарев, Руководитель мобильных решений, НЛМК, CNews FORUM 2023
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|30.11.2023
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АО «Кордиант» внедрили TMS-систему «Умная логистика» и за первый год сократили затраты на логистику на 3,1 млн руб.
ранспорта. Об этом CNews сообщили представители ООО «Умная Логистика». Холдингу Cordiant была нужна TMS-система, которая бы позволяла всем звеньям цепи поставок работать в одном окне. Специалис
|02.04.2019
|TMS Газпромбанка стал лучшим казначейским сервисом по версии CNews AWARDS
|21.11.2018
|«Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками»
|15.09.2017
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SAP Transportation Management подключился к Яндекс.Маршрутизации
SAP объявила о том, что сервис для планирования и управления транспортной доставкой SAP Transportation Management теперь поддерживает работу с платформой Яндекс.Маршрутизация. Российские клиенты SAP смогут использовать возможности геоинформационных технологий Яндекса, уже зарекоме
|21.07.2017
|«Axelot: TMS» управляет процессами перевозок в компании «Ароса»
|22.06.2017
|Axelot представила новое облачное решение Axelot:TMS
|13.04.2017
|«Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot
|06.10.2016
|Подтверждена корректность работы CargoSoft TMS с USB-токенами JaCarta и eToken
|22.08.2016
|«Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS»
|11.07.2016
|Пользователи «Axelot: TMS» могут бесплатно подключить облачный сервис Axelot Maps
|25.05.2016
|Axelot выпустила «Axelot: TMS Управление транспортом и перевозками» для учебных заведений
|22.09.2015
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«Ростсельмаш» внедряет платформу SAP Transportation Management
Компания SAP и российский производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» приступили к внедрению платформы SAP Transportation Management (SAP TM) для планирования и оперативного управления транспортировками. Как сообщили CNews в SAP, решение поможет машиностроительной компании выйти на три новых географ
|16.09.2014
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Oracle выпустила облачные решения для управления транспортными перевозками и международной торговлей
Корпорация Oracle выпустила облачные решения Oracle Transportation Management Cloud и Oracle Global Trade Management Cloud. Теперь корпоративные решения корпорации для управления транспортными перевозками и международной торговлей доступны как в
|28.08.2014
|Вышел новый релиз системы «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» от Axelot
|24.01.2014
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Accenture помогла Efes Rus оптимизировать логистику с помощью SAP Transportation Management
Компания Accenture объявила об успешном завершении проекта по внедрению SAP Transportation Management — новой системы управления логистической функцией — в компании Efes Rus, российской дочерней компании производителя пива Anadolu Efes. Как говорится в заявлении Accent
|28.03.2013
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«Крафт Фудс Рус» оптимизировала цепочки поставок с помощью Oracle Transportation Management
В компании «Крафт Фудс Рус» (входит в группу компаний Mondelēz International) создана операционная система управления транспортными заказами на основе решения Oracle Transportation Management (OTM), объединяющего мировые практики управления логистическими процессами. Единая централизованная система позволила автоматизировать важные для компании бизнес-проце
|17.01.2013
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Вышли новые версии решений Oracle Transportation Management и Oracle Global Trade Management
Корпорация Oracle объявила о начале продаж новых версий бизнес-приложений Oracle Transportation Management и Oracle Global Trade Management. В Oracle Transportation Management 6.3 и Oracle Global Trade Management 6.3 представлен обширный набор востребованных рынком ф
|17.08.2012
|IBM покупает разработчика SSD-накопителей
|21.07.2011
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SAP начала поставки в Россию и страны СНГ ПО SAP Transportation Management версии 8.0
Компания SAP объявила о доступности версии 8.0 решения SAP Transportation Management (SAP TM) в России и странах СНГ. В новом релизе расширены возможности управления логистикой и сроками перевозок. Среди первых клиентов SAP в разных странах мира, котор
|30.03.2011
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AsstrA управляет транспортными заказами с помощью Oracle Transportation Management
порация Oracle сообщила о том, что международный транспортно-логистический холдинг AsstrA создал новую операционную систему по управлению транспортными заказами. Ядром системы является решение Oracle Transportation Management (OTM), объединяющее мировые практики управления процессами логистических компаний. По итогам первого этапа внедрения единая централизованная платформа для управления п
|27.01.2011
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Вышли новые версии решений Oracle Transportation Management и Oracle Global Trade Management для поставщиков логистических услуг
Корпорация Oracle объявила о начале продаж новых версий программных продуктов Oracle Transportation Management и Oracle Global Trade Management. Система управления глобальными перевозками Oracle Transportation Management 6.2 и решение для глобального управления соблюдени
|06.07.2010
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Oracle интегировала систему управления перевозками Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом JD Edwards EnterpriseOne 9.0
Корпорация Oracle сообщила об интеграции системы управления глобальными перевозками Oracle Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0, за счет чего удалось расширить функциональные возможности портфолио Oracle по управлению логистикой и транспо
|21.01.2010
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Вышла новая версия системы управления перевозками Oracle Transportation Management
Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии решения для управления перевозками Oracle Transportation Management 6.1. В новой версии продукта для всех видов транспортировок расширены возможности в области закупок транспортных услуг, планирования и выполнения перевозок, финансовых
|27.02.2009
|Новое ПО от Tandberg поможет упростить внедрение видеосвязи
|30.10.2008
|eToken TMS от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России
|10.06.2008
|В Учебном центре «Информзащита» научат управлять eToken TMS 2.0
|06.02.2008
|Aladdin: eToken TMS 2.0 раздает «виртуальные ключи»
|11.10.2007
|Изучено воздействие TMS на нервные клетки и кровоток
|27.01.2006
|Aladdin представляет новую версию eToken TMS
|05.04.2004
|TMS - аудит системы безопасности от Aladdin
TMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Gittoes Derek - Гиттус Дерек 7 6
|Сергеев Сергей 179 3
|Андреев Максим 41 3
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 2
|Агузумцян Ара 20 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
|Анищук Наталья 30 2
|Waiser Shahar - Вайсер Шахар 12 2
|Krishnan Rajan - Кришнан Раджан 2 2
|Шеховцов Юрий 34 2
|Березин Максим 144 1
|Зинкевич Сергей 77 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Овчаренко Юрий 41 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 1
|Васильев Роман 18 1
|Аникин Леонид 61 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Писарев Андрей 21 1
|Бар-Бирюкова Мария 105 1
|Аз-Зари Хусейн 25 1
|Дементьева Ирина 9 1
|Рахманов Александр 23 1
|Балабанов Александр 8 1
|Одинцов Александр 3 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Воронцов Константин 25 1
|Ситников Николай 15 1
|Ткаченко Сергей 20 1
|Воронин Андрей 18 1
|Миронова Елена 8 1
|Облетников Борис 2 1
|Белов Василий 82 1
|Кислицын Денис 1 1
|Ройтенберг Марк 16 1
|Вильде Святослав 78 1
|Шабанова Яна 5 1
|Зеленин Владимир 7 1
|Кузеванов Дмитрий 21 1
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