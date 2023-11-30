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TMS Transportation Managament System Система управления транспортом Системы диспетчеризации транспорта

TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта

 

 

"Цифровизация управления собственным автотранспортомЕвгений Груздев, Руководитель программ, НЛМК,  Никита Токарев, Руководитель мобильных решений, НЛМК, CNews FORUM 2023

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.11.2023 АО «Кордиант» внедрили TMS-систему «Умная логистика» и за первый год сократили затраты на логистику на 3,1 млн руб.

ранспорта. Об этом CNews сообщили представители ООО «Умная Логистика». Холдингу Cordiant была нужна TMS-система, которая бы позволяла всем звеньям цепи поставок работать в одном окне. Специалис
02.04.2019 TMS Газпромбанка стал лучшим казначейским сервисом по версии CNews AWARDS
21.11.2018 «Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками»
15.09.2017 SAP Transportation Management подключился к Яндекс.Маршрутизации

SAP объявила о том, что сервис для планирования и управления транспортной доставкой SAP Transportation Management теперь поддерживает работу с платформой Яндекс.Маршрутизация. Российские клиенты SAP смогут использовать возможности геоинформационных технологий Яндекса, уже зарекоме
21.07.2017 «Axelot: TMS» управляет процессами перевозок в компании «Ароса»
22.06.2017 Axelot представила новое облачное решение Axelot:TMS
13.04.2017 «Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot
06.10.2016 Подтверждена корректность работы CargoSoft TMS с USB-токенами JaCarta и eToken
22.08.2016 «Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS»
11.07.2016 Пользователи «Axelot: TMS» могут бесплатно подключить облачный сервис Axelot Maps
25.05.2016 Axelot выпустила «Axelot: TMS Управление транспортом и перевозками» для учебных заведений
22.09.2015 «Ростсельмаш» внедряет платформу SAP Transportation Management

Компания SAP и российский производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» приступили к внедрению платформы SAP Transportation Management (SAP TM) для планирования и оперативного управления транспортировками. Как сообщили CNews в SAP, решение поможет машиностроительной компании выйти на три новых географ
16.09.2014 Oracle выпустила облачные решения для управления транспортными перевозками и международной торговлей

Корпорация Oracle выпустила облачные решения Oracle Transportation Management Cloud и Oracle Global Trade Management Cloud. Теперь корпоративные решения корпорации для управления транспортными перевозками и международной торговлей доступны как в
28.08.2014 Вышел новый релиз системы «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» от Axelot
24.01.2014 Accenture помогла Efes Rus оптимизировать логистику с помощью SAP Transportation Management

Компания Accenture объявила об успешном завершении проекта по внедрению SAP Transportation Management — новой системы управления логистической функцией — в компании Efes Rus, российской дочерней компании производителя пива Anadolu Efes. Как говорится в заявлении Accent
28.03.2013 «Крафт Фудс Рус» оптимизировала цепочки поставок с помощью Oracle Transportation Management

В компании «Крафт Фудс Рус» (входит в группу компаний Mondelēz International) создана операционная система управления транспортными заказами на основе решения Oracle Transportation Management (OTM), объединяющего мировые практики управления логистическими процессами. Единая централизованная система позволила автоматизировать важные для компании бизнес-проце
17.01.2013 Вышли новые версии решений Oracle Transportation Management и Oracle Global Trade Management

Корпорация Oracle объявила о начале продаж новых версий бизнес-приложений Oracle Transportation Management и Oracle Global Trade Management. В Oracle Transportation Management 6.3 и Oracle Global Trade Management 6.3 представлен обширный набор востребованных рынком ф
17.08.2012 IBM покупает разработчика SSD-накопителей
21.07.2011 SAP начала поставки в Россию и страны СНГ ПО SAP Transportation Management версии 8.0

Компания SAP объявила о доступности версии 8.0 решения SAP Transportation Management (SAP TM) в России и странах СНГ. В новом релизе расширены возможности управления логистикой и сроками перевозок. Среди первых клиентов SAP в разных странах мира, котор
30.03.2011 AsstrA управляет транспортными заказами с помощью Oracle Transportation Management

порация Oracle сообщила о том, что международный транспортно-логистический холдинг AsstrA создал новую операционную систему по управлению транспортными заказами. Ядром системы является решение Oracle Transportation Management (OTM), объединяющее мировые практики управления процессами логистических компаний. По итогам первого этапа внедрения единая централизованная платформа для управления п
27.01.2011 Вышли новые версии решений Oracle Transportation Management и Oracle Global Trade Management для поставщиков логистических услуг

Корпорация Oracle объявила о начале продаж новых версий программных продуктов Oracle Transportation Management и Oracle Global Trade Management. Система управления глобальными перевозками Oracle Transportation Management 6.2 и решение для глобального управления соблюдени
06.07.2010 Oracle интегировала систему управления перевозками Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом JD Edwards EnterpriseOne 9.0

Корпорация Oracle сообщила об интеграции системы управления глобальными перевозками Oracle Transportation Management 6.1 с ERP-комплексом Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.0, за счет чего удалось расширить функциональные возможности портфолио Oracle по управлению логистикой и транспо
21.01.2010 Вышла новая версия системы управления перевозками Oracle Transportation Management

Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии решения для управления перевозками Oracle Transportation Management 6.1. В новой версии продукта для всех видов транспортировок расширены возможности в области закупок транспортных услуг, планирования и выполнения перевозок, финансовых
27.02.2009 Новое ПО от Tandberg поможет упростить внедрение видеосвязи
30.10.2008 eToken TMS от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России
10.06.2008 В Учебном центре «Информзащита» научат управлять eToken TMS 2.0
06.02.2008 Aladdin: eToken TMS 2.0 раздает «виртуальные ключи»
11.10.2007 Изучено воздействие TMS на нервные клетки и кровоток
27.01.2006 Aladdin представляет новую версию eToken TMS
05.04.2004 TMS - аудит системы безопасности от Aladdin

Публикаций - 76, упоминаний - 83

TMS и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 26
SAP SE 5601 17
9594 10
Крок - Croc 1964 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
Microsoft Corporation 25775 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
SAP CIS - САП СНГ 868 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
АйТи 1519 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Oracle Siebel Systems 519 3
Yandex - Яндекс 9216 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 3
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 2
Manhattan Associates 62 2
ConsID - Консид Технологии - Консид Софт 20 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 56 2
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Trucker - Национальный транспортный агрегатор, НТА 7 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Accenture plc 719 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Комплит - Complete 114 2
1С-Рарус 982 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Ramax - Рамакс 138 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 1
Штрих-М НТЦ 65 1
Novardis - Новардис Консалтинг 68 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
ФосАгро 176 5
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 3
Мосводоканал МГУП 69 3
Cargill 12 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
Деловые Линии ГК 93 2
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Uber 357 2
Access Industries 37 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 2
MCI Capital 4 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 2
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 2
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 2
Интер РАО Финанс 2 2
КуйбышевАзот 20 2
Rosecliff Acquisition Corp - Rosecliff Ventures 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Gett 88 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Федеральное казначейство России 1949 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 26
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 23
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Microsoft Windows 2000 8678 2
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Андреев Максим 41 3
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 2
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Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
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Krishnan Rajan - Кришнан Раджан 2 2
Шеховцов Юрий 34 2
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Гуцериев Михаил 114 1
Нащекин Алексей 118 1
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Аникин Леонид 61 1
Красюков Дмитрий 43 1
Писарев Андрей 21 1
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Аз-Зари Хусейн 25 1
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Балабанов Александр 8 1
Одинцов Александр 3 1
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Воронцов Константин 25 1
Ситников Николай 15 1
Ткаченко Сергей 20 1
Воронин Андрей 18 1
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Облетников Борис 2 1
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Шабанова Яна 5 1
Зеленин Владимир 7 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
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Россия - УФО - Курганская область 645 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Хорватия - Республика 287 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 54
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Sputnik 59 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Economist Intelligence Unit 41 2
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Gartner Magic Quadrant TMS - Transportation Management Systems 1 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
РАТА - авиационный учебный центр 2 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
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Логистический Форум 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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