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BeringPro BearingPoint БерингПоинт KPMG Consulting КПМГ Консалтинг

BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг

BeringPro (ранее — BearingPoint в России) — аккредитованная ИТ-компания, присутствующая на российском рынке с 2002 года. Реализует в России программы цифровой трансформации и консалтинговые проекты в области бизнеса и технологий, операционной эффективности, ИТ-стратегии, архитектуры, поддержки и развития реализованных ИТ-решений. У консультантов BearingPoint есть опыт реализации проектов для многих отраслей, включая энергетику, добычу и металлургию, автотранспорт, строительство, дискретную индустрию, нефтегазовую отрасль, лесную промышленность, ритейл, а также морской и речной флот.

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в качестве ответчика (1) на сумму 41 826 649 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


12.11.2024 BeringPro и ФСУ стали партнёрами по продуктам Каскад

Российская консалтинговая компания BeringPro и вендор ПО для сбора данных и моделирования жизненного цикла производственных активов «Физические системы управления» (ФСУ) стали партнерами. Теперь BeringPro предлагает клиен
26.09.2024 Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами

го бизнес-планирования. Об этом CNews сообщили представители BeringPro. Компания BeringPro (ранее — BearingPoint в России) реализовала множество проектов в области планирования производства и и
05.06.2024 Компания «КРЕДИС» совместно с командой BeringPro автоматизировала основные бизнес-процессы на базе системы «1С:ERP»

». Проект был призван автоматизировать оперативный, регламентированный, бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом CNews сообщили представители BeringPro. В качестве консультанта по разработке и внедрению решения была выбрана компания BeringPro – партнер компании «1С» с опытом реализации аналогичных проектов. Совместная проектна
14.05.2024 «Норникель» совместно с командой BeringPro внедрил систему электронного документооборота B2B на базе «1С»

тооборота B2B на платформе «1С» прошел на 16 предприятиях, которые входят в группу компаний «Норникель». Сотрудники уже оценили преимущества перехода на «1С-ЭДО». Об этом CNews сообщили представители BeringPro. Что изменилось в работе? Автоматизированы создание и отправка документов ЭДО из «1С» и наоборот. Настроена интеграция «1С» с сервисами оператора ЭДО. Унифицированы сценарии прохожден
29.12.2023 Российская практика BearingPoint объявляет о ребрендинге: новый бренд – BeringPro

С 1 января 2024 г. практика BearingPoint в России и странах СНГ продолжит свою работу под брендом BeringPro по обоюдному

05.12.2023 Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight

ализовала дашборды на базе российской BI-платформы Insight. Разработчиком платформы является компания Goodt (входит в группу «Ланит»), работы по развертыванию и внедрению платформы выполнила компания BearingPoint. Об этом CNews сообщили представители Goodt. В данный момент ведущие зарубежные разработчики BI-решений остановили сотрудничество с клиентами из России. Некоторые производители при
27.03.2023 BearingPoint предложит своим клиентам решения на базе продуктов «Форсайт»

Консалтинговая компания BearingPoint и российский разработчик ПО для бизнес-анализа «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве. Компании планируют развивать сотрудничество в области создания современных BI-решений д
16.03.2023 BearingPoint и ИТ-вендор Goodt стали стратегическими партнерами

Российская консалтинговая компания BearingPoint и Goodt (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В феврале 2023 г. BI-платформа со встроенным конструктором дашбордов и аналитических приложений
11.01.2023 «Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо»

«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик платформы и линейки решений «Турбо», и консалтинговая компания BearingPoint подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместное продвижение и внедрение системы «Турбо ERP» и других функциональных и отраслевых решений на платформе «Турбо Х»
01.11.2021 Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза

Замена ГИС ТЭК Разработкой концепции цифровой платформы топливно-энергетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование», сбившая стартовую цену контракта почти в два раза. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Тендер на работы был объявлен 29 сентября 2021 г., итоги
30.05.2016 «Росатом» при участии BearingPoint и Mobile Dimension создал «информационную панель» для руководства

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», компания BearingPoint, консультант в области управления и информационных технологий, и компания Mobile Dimension, разработчик мобильных решений для бизнеса и корпораций, завершили проект создания «инфор
19.02.2016 Nordgold внедрил систему управления ресурсами предприятия на базе решений SAP

Международная золотодобывающая компания Nordgold при поддержке департамента информационных технологий компании «Северсталь» и консалтинговой компании BearingPoint, оказывающей услуги в области управления и информационных технологий, завершила проект внедрения системы управления ресурсами предприятия на базе решений SAP. Решение было внедрено
24.03.2015 «Алроса» при помощи BearingPoint создала систему управления на базе SAP ERP

Российская горнорудная компания АК «Алроса» при помощи международной консалтинговой компании BearingPoint завершила проект внедрения SAP ERP. Об этом CNews сообщили в BearingPoint. Бизнес-процессы компании были оптимизированы и унифицированы в системе, ставшей источником консоли
05.11.2014 КАМАЗ с помощью консалтинговой компании BearingPoint трансформирует систему поставок

еализовал проект внедрения категорийного менеджмента и оптимизации процессов планирования закупок для пилотных материалов. Для выполнения проекта была привлечена международная консалтинговая компания BearingPoint, имеющая большой опыт реализации проектов для компаний автомобильной отрасли в России и Европе, а также обладающая экспертизой в области оптимизации процессов закупок и поставок и

19.07.2013 BearingPoint открыла офис в Шанхае

Консалтинговая компания BearingPoint расширяет географию своего присутствия с открытием нового офиса в Шанхае (КНР). С 2011 г. компания состоит в стратегическом альянсе с ABeam Consulting для оказания услуг на рынках

24.04.2013 «Уралкалий» внедряет новую корпоративную ИС с помощью BearingPoint

Международная консалтинговая компания BearingPoint и «Уралкалий» объявили о подписании контракта на разработку и поддержку корпорат
16.08.2012 Питер Моклер переизбран руководителем BearingPoint на второй срок

Консалтинговая компания BearingPoint сообщила о переизбрании партнерами компании Питера Моклера (Peter Mockler) руков
06.04.2012 Холдинг Stada CIS интегрировал бизнес-процессы «Хемофарма» в ЕИС на базе SAP ERP

Российский фармацевтический холдинг Stada CIS и международная консалтинговая компания BearingPoint сообщили о завершении проекта по интеграции бизнес-процессов производственного предприятия «Хемофарм» (Обнинск) в единую информационную систему холдинга на базе SAP ERP. Проект ста
06.03.2012 BearingPoint приобрела контрольный пакет разработчика BI-системы HyperCube

Международная компания BearingPoint, предоставляющая услуги в области бизнес-консалтинга и информационных технологий, объявила о приобретении контрольного пакета акций компании-разработчика программного обеспечения E
28.07.2010 Oracle E-Business Suite внедрён на двух химических предприятиях холдинга «ФосАгро»

Компания «ФосАгро», российский производитель фосфорсодержащих удобрений, международная компания BearingPoint, предоставляющая консультационные услуги в области управления и информационных технологий, и корпорация Oracle объявили о запуске в промышленную эксплуатацию корпоративной информац
03.09.2009 ИТ-консалтинг: Менеджеры выкупили европейский офис обанкротившейся BearingPoint

Компания BearingPoint завершила сделку по продаже своего европейского подразделения руководству регион
01.04.2009 «Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP

по процессно-ориентированному внедрению системы SAP ERP. Подрядчиками по проекту выступали компании BearingPoint и IDS Scheer. Внедрение ERP-системы SAP стало очередным этапом интеграции «Нижфа
24.06.2008 Ошибка сотрудника BearingPoint привела к утечке данных

На днях консалтинговая компания BearingPoint допустила глупейшую утечку информации. Один из сотрудников BearingPoint принес домой корпоративный ноутбук, однако забыл установить на нем программное обеспечение для шифров
27.10.2004 BearingPoint и Oracle объявили о сотрудничестве

Системный интегратор BearingPoint и представительство Oracle СНГ официально объявили о создании практики по внедрению Oracle E-Buisiness Suite в России. По оценке BearingPoint, прогнозируемый рост прибыли ко
08.08.2000 KPMG Consulting, одна из крупнейших компаний интернет-консалтинга, выходит на IPO

KPMG Consulting объявила 7 августа о том, что она намерена осуществить первичное размещение своих акций (IPO), и огласила его параметры. KPMG Consulting является одной из ведущих интернет-консалтинговых фирм и бывшей дочерней компанией KPMG, входящей в "большую пятерку" мировых аудиторских компаний. Как сообщает CNET, после IPO

06.05.2000 KPMG Consulting анонсировала первичное предложение акций на $1 млрд.

Компания KPMG Consulting, специализирующаяся на консалтинговых услугах в области Интернет, объявила о планируемом первичном предложении акций. Число акций, подлежащих продаже, и их начальная цена пока н

Публикаций - 88, упоминаний - 107

BeringPro и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5340 28
Oracle Corporation 6763 15
IBM - International Business Machines Corp 9476 14
Accenture plc 686 11
SAP CIS - САП СНГ 855 11
Microsoft Corporation 24880 11
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 10
Ростелеком 9962 7
KPMG 259 7
Cisco Systems 5160 6
Крок - Croc 1785 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1657 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 6
EY - Ernst & Young Global 373 5
HP - Hewlett-Packard 3628 5
8513 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 4
SAP Академический центр компетенции 21 4
HP EDS - Electronic Data Systems 237 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 4
Siemens AG - Siemens Group 2604 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13300 3
Ramax - Рамакс 117 3
Software AG & IDS Scheer 199 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 596 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 3
АйТи 1387 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
Novardis - Новардис Консалтинг 61 2
TeamIdea - Тимидея Групп 23 2
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 56 2
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1341 2
Dell EMC 5054 2
HP Inc. 5719 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2220 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 409 2
Fujitsu 2047 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 7
Северсталь ПАО - Severstal 507 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7643 5
Accenture - Andersen Consulting 62 4
Вятский фанерный комбинат 7 3
Lockheed Martin 759 3
Stada 25 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2740 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 2
Northrop Grumman 204 2
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1961 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 2
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 27 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 2
Северсталь Российская сталь 23 2
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2894 1
Visa International 1954 1
Русагро Группа Компаний 300 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Boeing 1013 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 435 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
ФосАгро 129 1
Ford 415 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
British Airways - British Midland International 127 1
Expedia Group 134 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 243 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Sequoia Capital 113 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 39 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
Сургутнефтегаз - СНГ 272 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4983 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 513 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12110 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1816 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1154 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 2
Судебная власть - Judicial power 2345 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2592 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 568 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3115 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2029 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 274 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3139 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 37 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 243 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 84 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 36 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 86 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 57 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1056 1
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Oracle PeopleSoft 418 4
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SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 34 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 2
SAP S/4HANA Finance 16 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 2
SAP FS-BA - SAP Bank Analyzer - SAP Analytical Banking 4 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5468 2
Software AG - ARIS Platform 177 2
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 43 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 537 2
SAS OpRisk Management - SAS Risk Management 7 2
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SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 9
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