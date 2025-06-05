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Амбражей Антон
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|«Корус Консалтинг» и СПбПУ научили студентов создавать веб-приложения на новой облачной платформе «1С» 1
|24.03.2021
|Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1
Амбражей Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 1
|SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
|Петунин Алексей 58 1
|Боровков Алексей 15 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14260 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149421 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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