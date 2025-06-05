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Амбражей Антон


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Корус Консалтинг» и СПбПУ научили студентов создавать веб-приложения на новой облачной платформе «1С» 1
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Амбражей Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
IBA Group - ИБА Групп 54 1
МАЦК ТИП - Международный академический центр компетенции Технологии интеллектуального предприятия 2 1
SAP SE 5336 1
Accenture plc 686 1
Intel Corporation 12317 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Ramax - Рамакс 117 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 55 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 400 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 822 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1310 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6886 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2264 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Петунин Алексей 58 1
Боровков Алексей 15 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14260 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 1
HRM - HR брендинг 94 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2496 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 718 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 325 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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