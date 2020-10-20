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EY Ernst & Young Global

EY - Ernst & Young Global


20.10.2020 Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots
28.01.2020 Microsoft, EY и Startupbootcamp помогут российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок
24.04.2018 Исследование EY: москвичи пользуются Wi-Fi в транспорте в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка
12.11.2015 SAP, EY и SPI подготовили предложение в области корпоративной безопасности и противодействия коррупции
28.02.2014 ЦФТ и EY предложили комплексное решение по организации финансового мониторинга в банке
02.07.2013 Марк Уайнбергер вступает в должность председателя совета директоров и главного исполнительного директора EY
28.02.2013 Ernst & Young: Глобальные телеком-операторы рискует потерять доверие инвесторов, если кардинально не изменят показатели эффективности
03.02.2012 Ernst & Young потеряла диск своего клиента с конфиденциальными данными
06.04.2010 «Эрнст энд Янг» проведет аудиторскую проверку отчетности «Сибирьтелекома» в 2010 г.
10.07.2009 Ernst & Young: на аукционах продаются конфиденциальные данные за копейки
26.03.2008 СЗТ выбрал «Эрнст энд Янг» для проведения аудита
21.02.2008 Ernst&Young подтвердит объективность CNews Awards 2008
28.04.2007 "Связьинвест" выбрал "Эрнст энд Янг" для проведения аудита
15.03.2006 У Ernst&Young украли 5 ноутбуков с клиентской базой
31.01.2005 "Эрнст энд Янг" назначила ведущего MBCI-специалиста
17.09.2003 E&Y исследовал проблемы ИТ-безопасности в СНГ
16.07.2003 Ernst & Young представил результаты международного опроса по информационной безопасности
25.06.2003 Мишель Мур стала партнером «Эрнст энд Янг»
24.01.2002 "Лаборатория Касперского" и Ernst&Young становятся стратегическими партнерами
26.10.2001 Сайт Ernst & Young купил порноделец
16.10.2001 "АйТи" и "Форвард Технологии" создадут систему управления знаниями для "Эрнст энд Янг"
20.03.2001 Ernst & Young: интернет-коммерция будет другой
31.05.2000 Ernst & Young и E*Trade инвестируют по $25 млн. в совместную консалтинговую службу
01.03.2000 Ernst & Young продаст свое консалтинговое отделение за $11 млрд.
05.01.2000 Согласно данным компании Ernst & Young, по количеству уникальных посетителей Amazon лидирует среди Интернет-магазинов
15.12.1999 IBM Global Financing объединяет усилия с Ernst & Young LLP в финансировании информационных технологий
08.12.1999 Cap Gemini ведет переговоры о покупке консалтингового отделения Ernst & Young
24.02.1999 Ernst & Young намерена купить пакет акций Mexican Software

Публикаций - 378, упоминаний - 501

EY упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 42
Ростелеком - Связьинвест 1698 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 30
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 27
АФК Система ПАО 1638 24
Cisco Systems 4720 23
IBM - International Business Machines Corp 8941 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 22
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 20
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 19
SAP SE 4595 19
Intel Corporation 11262 18
Accenture plc 810 17
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 17
Oracle Corporation 6035 17
Diasoft - Диасофт 534 14
Питерская группа связистов 242 14
KPMG 302 14
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 13
HP - Hewlett-Packard 3567 13
Бифит - Bifit 81 12
HP Inc. 5313 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
Capgemini Consulting 117 9
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 9
Google LLC 10352 8
6072 8
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 8
Программный продукт ГК 3960 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 8
Oracle - Sun Microsystems 2176 7
Логика Бизнеса 215 7
VK - Mail.ru Group 3057 7
ФОРС - Центр разработки 390 7
Крок - Croc 1616 7
Yandex - Яндекс 5015 7
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 57 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 12
Альфа-Групп 613 9
АФК Система - Система-Инвенчур - венчурный фонд 31 8
X5 Group 709 8
Альфа-Банк 1476 8
Global Pilots 9 8
РТС - Фондовая биржа 354 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 6
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 5
Arthur Andersen 58 5
Intel Capital 149 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 4
eBay Inc 1576 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
ГПБ - Газпромбанк 842 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
РВК - Российская венчурная компания 530 4
IPOC 121 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 4
Accenture - Andersen Consulting 61 4
Почта России ПАО 1853 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 3
Societe Generale - Росбанк 438 3
HeadHunter Group - HH Group 423 3
Аэрофлот 648 3
Яндекс.Еда 490 3
Coca-Cola Company 241 3
Газпром нефть 439 3
Startberry - акселератор стартапов 3 3
Qiwi 878 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 12
Президент Российской Федерации 3770 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Правительство РФ 8292 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
Администрация Президента РФ 904 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 3
Счётная палата РФ 628 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 3
World Bank Group - Всемирный банк 278 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 170 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Федеральное казначейство России 1345 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 5
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
НАУРАН - Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Linux Foundation 167 1
Web development - Веб-разработка 0 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 42
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 27
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 25
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 20
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 14
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 11
Мобильное приложение - Mobile app 4966 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 9
Website - Вебсайт 9736 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 7
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 436 7
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 7
Big Data - Большие данные 3520 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 6
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 5
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 73 5
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 5
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 5
Startupbootcamp 10 7
ЦФТ Faktura 159 6
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 5
Microsoft Skype 1940 5
Microsoft Teams 309 5
Microsoft Azure 1276 5
Microsoft Windows 10 11713 4
Depositphotos - фотобанк 385 4
1С:ERP Управление предприятием 268 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 3
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 34 3
WhatsApp Messenger 745 3
Rakuten Viber 491 3
ЭОС Дело СЭД 4365 3
Infor ERP LN 180 2
Dsight - Платформа для венчурных инвестиций 4 2
HPE OpenView 197 2
1С:Управление Холдингом 98 2
Microsoft Dynamics 365 120 2
SAP Ariba 280 2
СПАРК-Интерфакс 127 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Apple - App Store 2437 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 123 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 2
SAP SuccessFactors Employee Central 10 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 2
Microsoft Office 3247 2
Oracle PeopleSoft 373 2
Linux OS 7669 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Google YouTube - Видеохостинг 2277 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Apple macOS 1457 1
Apple iOS 6422 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 108 1
Google Android 11959 1
Самодаев Николай 8 8
Юрченко Евгений 131 8
Краснов Михаил 77 8
Дмитриев Кирилл 100 6
Ускова Ольга 154 6
Бяхов Олег 58 6
Зенкин Денис 262 6
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 5
Наумов Виктор 124 4
Аммосов Юрий 45 4
Устименко Антон 4 4
Щеголев Игорь 685 4
Тихонова Кристина 44 4
Брюквин Юрий 281 4
Веремьянина Валентина 18 4
Рейман Леонид 1009 4
Родионов Иван 67 4
Иванов Сергей 360 4
Македонский Сергей 46 3
Аганбегян Рубен 18 3
Петунин Алексей 58 3
Корня Алексей 73 3
Милованцев Дмитрий 106 3
Родионов Михаил 44 3
Галиахметов Евгений 4 3
Семенов Вадим 62 3
Ивлев Александр 9 3
Волож Аркадий 212 3
Дубинский Илья 6 3
Мацоцкий Сергей 173 3
Марголит Геннадий 5 3
Бабаев Кирилл 54 3
Осеевский Михаил 264 3
Провоторов Александр 154 3
Касимов Игорь 13 3
Златопольский Антон 18 3
Гостомельский Алексей 11 3
Вьюгин Олег 5 3
Гамзин Михаил 10 3
Дворкович Аркадий 196 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 200
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 96
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 21
Европа 12319 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 15
Украина 6212 15
Япония 10069 12
Казахстан - Республика 4467 11
Африка - Африканский регион 2928 11
Ближний Восток 2549 10
Беларусь - Белоруссия 3525 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 9
Азия - Азиатский регион 3803 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 9
Германия - Федеративная Республика 8903 9
США - Нью-Йорк 2616 8
Польша - Республика 1559 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 7
Европа Восточная 2927 6
Франция - Французская Республика 5665 6
Великобритания - Виргинские Острова 206 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Украина - Киев 916 6
Индия - Республика 4263 6
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 128 5
США - Массачусетс - Бостон 360 5
Грузия 1064 5
Испания - Королевство 2917 5
Нидерланды 2197 4
Италия - Итальянская Республика 3310 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Великобритания - Лондон 2031 4
Норвегия - Королевство 1155 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Дания - Королевство 900 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 45
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 19
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 15
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 10
Юриспруденция 1629 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
Инвестиции венчурные 850 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 5
Аутсорсинг 1351 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 5
Экономический эффект 694 5
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
Образование в России 460 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 4
Человеческий фактор 1099 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 3
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 28 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 3
Информационное общество - Государственная программа 1238 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 3
Бизнес-акселератор 294 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 3
HR брендинг 29 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 12
Прайм - Агентство экономической информации 694 10
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 4
The Washington Post 298 3
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 3
РИА Новости 766 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
Известия ИД 307 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Ananova 249 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
ТАСС Телеком 34 1
EWeek 179 1
New Scientist 1447 1
CNET - Издание 1580 1
Bloomberg Businessweek 121 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
CBS MarketWatch 305 1
Царьград - телеканал 11 1
Российская газета 228 1
The Economist 43 1
Rusbase 15 1
EcomWorld 31 1
Associated Press 1975 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
The Guardian - Британская газета 320 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Variety 20 1
CrunchBase 64 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Bloomberg 1009 1
The Register 1286 1
FT - Financial Times 1118 1
WikiLeaks 113 1
Gartner - Гартнер 3301 13
IDC - International Data Corporation 4671 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 10
Forrester Research 810 8
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 4
comScore 354 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
Internet Stock Report 992 2
PC Data 51 1
Стартап барометр 2 1
Moody's Investors Service 135 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Fortune Global 100 138 1
Aberdeen Group 48 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
IHS Infonetics Research 90 1
EY Барометр роста 1 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Mount Onyx 1 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Директ Инфо 9 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 1
CNews IaaS рейтинг 12 1
Автостат 12 1
Allied Market Research 18 1
Forrester Wave 31 1
500 Startups 4742 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Markets&Markets Research 97 1
Fortune Global 500 280 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Juniper Research 468 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 3
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
SAP S/4HANA Academy 5 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
МГЛУ - Московский государственный лингвистический университет 8 1
Hopital à Bruxelles - Cliniques universitaires Saint-Luc - Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки - Университетская клиника Св. Луки в Брюсселе 1 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 50 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
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Microsoft for Startups 9 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
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