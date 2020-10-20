Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EY Ernst & Young Global
Публикаций - 378, упоминаний - 501
EY упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Самодаев Николай 8 8
|Юрченко Евгений 131 8
|Краснов Михаил 77 8
|Дмитриев Кирилл 100 6
|Ускова Ольга 154 6
|Бяхов Олег 58 6
|Зенкин Денис 262 6
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 5
|Наумов Виктор 124 4
|Аммосов Юрий 45 4
|Устименко Антон 4 4
|Щеголев Игорь 685 4
|Тихонова Кристина 44 4
|Брюквин Юрий 281 4
|Веремьянина Валентина 18 4
|Рейман Леонид 1009 4
|Родионов Иван 67 4
|Иванов Сергей 360 4
|Македонский Сергей 46 3
|Аганбегян Рубен 18 3
|Петунин Алексей 58 3
|Корня Алексей 73 3
|Милованцев Дмитрий 106 3
|Родионов Михаил 44 3
|Галиахметов Евгений 4 3
|Семенов Вадим 62 3
|Ивлев Александр 9 3
|Волож Аркадий 212 3
|Дубинский Илья 6 3
|Мацоцкий Сергей 173 3
|Марголит Геннадий 5 3
|Бабаев Кирилл 54 3
|Осеевский Михаил 264 3
|Провоторов Александр 154 3
|Касимов Игорь 13 3
|Златопольский Антон 18 3
|Гостомельский Алексей 11 3
|Вьюгин Олег 5 3
|Гамзин Михаил 10 3
|Дворкович Аркадий 196 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru