Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок

Определены участники программы Global Pilots

Microsoft, EY и Startupbootcamp при поддержке фонда Altergate отобрали 20 стартапов, которые примут участие в программе Global Pilots. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Microsoft в России. Программа ориентирована на оказание поддержки российским компаниям в выходе на международный рынок и, по заявлению Microsoft, не имеет аналогов в России.

В список участников Global Pilots попали: Navigine, O.vision, Roistar, Getfaster, Transbaza, Geoplat, Sizolution, Addreality, Simformer, Crafttalk, Verme, Brainsoft, Skyeer, Fabrique.ai, IREG, Beorg, NVI solutions, VCV, Dasha.ai и Odus.

О старте приема заявок от стартапов в программу CNews сообщил в конце января 2020 г. К участию приглашались B2B-стартапы с готовым продуктом и выручкой, создающие решения с использованием искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности. Предполагалось, что первый поток будет включать до 15 отобранных проектов.

Microsoft с партнерами помогут 20 российским стартапам прорваться на международный рынок

Организаторы получили более 200 заявок от российских проектов. Критериями отбора стали уникальность торгового предложения, анализ конкурентной среды, текущие операционные показатели, готовность к масштабированию на глобальном рынке, потенциал команды и другие.

Как поддержат участников

Участникам обещают индивидуальные и групповые обучающие сессии по таким темам как особенности работы с корпоративными заказчиками, построение масштабируемой облачной ИТ-инфраструктуры, формирование партнерской экосистемы, маркетинг и PR, международные продажи. При поддержке более 50 менторов с опытом работы на глобальном рынке они также научатся привлекать инвестиции и работать с инвесторами, обеспечивать соблюдение международных юридических стандартов (к примеру, европейским общим регламентом по защите данных GDPR) и оформлять права на интеллектуальную собственность. Обучение стартует 10 марта и продлится 12 недель.

Российские стартапы, отобранные Microsoft, EY, Startupbootcamp и Altergate для участия в программме Global Pilots

Стартап Описание Addreality платформа, которая включает персонализированную аудиорекламу и видеоролики на экранах, видеостенах и киосках. Beorg сервис для распознавания документов и оцифровки изображений с помощью нейросетей и алгоритмов, а также краудсорсинговая платформа с распределенными операторами. Brainsoft экосистема персональной рекламы в торговых центрах, использующая данные онлайн- и офлайн-трекинга. Crafttalk платформа для автоматизации клиентских коммуникаций: чат-боты, чат-платформа, база знаний, система аналитики и другие. Dasha.AI голосовой чат-бот, который звонит клиентам, продает товары, отправляет e-mail и общается в чате. Fabrique.ai система потоковой обработки данных в приложениях, требующих принятия решений в реальном времени (контроль качества, предсказание выхода из строя, выявление аномалий, скоринг, персонализация). Geoplat программный комплекс на основе искусственного интеллекта для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа. Getfaster сервис для заказа и доставки товаров повседневного спроса из магазинов. Компания берет на себя запуск и обслуживание онлайн-продаж «под ключ». IREG онлайн-сервис регистрации авторского права для компаний и пользователей. Navigine платформа позволяет отслеживать перемещения посетителей, персонала, транспорта на предприятиях. NVI solutions программный комплекс анализирует видеопоток с рабочим днем сотрудника и контролирует соблюдение техники безопасности, технологии производства. Odus платформа, на которой можно создать чат-бота для автоматизации звонков и сообщений в мессенджерах. O.vision бесконтактная пропускная система с технологией распознавания лиц. Устройство устанавливается на турникеты в бизнес-центрах, офисах, на предприятиях и распознает лицо в движении за секунду. Roistat сервис сквозной аналитики, который помогает оценить эффективность рекламы по более чем 40 показателям. Simformer платформа для обучения посредством бизнес-симуляций разных процессов: продаж, HR, маркетинга и других. Sizolution сервис для подбора одежды в онлайн-магазине. Помогает ритейлерам сокращать количество возвратов. Skyeer облачная платформа для контроля и управления промышленными объектами на основе геопространственных и проектных данных. Transbaza онлайн-сервис для поиска, аренды, продажи или покупки коммерческого транспорта. Verme платформа, которая помогает компаниям с большим количеством линейного персонала автоматически составлять трудовые графики и учитывать рабочее время. VCV HR-сервис на основе искусственного интеллекта, который проводит предварительный отбор резюме, делает автоматизированные звонки кандидатам и записывает видеоинтервью, распознавая лицо и голос.

Источник: Microsoft

Наиболее перспективные стартапы смогут также претендовать на другие виды дальнейшего сотрудничества с организаторами и партнерами Global Pilots, включая участие в программе Microsoft for Startups, предоставляющей молодым компаниям доступ к технологиям и инструментам разработки, консультациям инженеров и архитекторов, а также в программе совместных продаж Microsoft Co-Sell.

Несколько слов об организаторах

Startupbootcamp – международная сеть акселераторов по внедрению инновационных стартапов в работу корпораций, основанная в 2010 г. Помогает структурировать пилотные проекты со стартапами для коммерческих внедрений и поиска новых направлений для развития.

Инвестиционный холдинг Altergate был создан в 2018 г. Евгением Галиахметовым с целью управления капиталом инвесторов на финансовых и венчурных рынках. В сфере венчурных инвестиций Altergate фокусируется на технологических компаниях на ранних стадиях с большим потенциалом роста в своей отрасли. Размер инвестиций для стартапа составляет до $250 тыс. В настоящее время в портфеле Altergate находятся 14 компаний из сфер киберспорта, фудтеха, медицинских, образовательных и финансовых технологий. Особое место в деятельности холдинга занимает направление акселерации стартапов.

EY (ранее Ernst & Young) – крупная британская аудиторско-консалтинговая компания, основанная в 1989 г. У компании 19 офисов в России и ближнем зарубежье.

Ранее Microsoft, EY и технологическая компания Senfino совместными усилиями запустили акселератор стартапов Startberry в Польше. Первый этап программы Startberry стартовал в июне 2017 г. в Варшаве. В его рамках помощь получили 10 бизнес-проектов для создания решений в таких областях как рекрутинг, диагностика заболеваний, финансовая аналитика, искусственный интеллект и внутренние корпоративные коммуникации.