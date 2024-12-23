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Addreality Эддреалити

Addreality - Эддреалити

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.12.2024 «Сколково» будет координировать развитие ИИ в России 2
30.01.2024 Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: Cейчас без Digital Signage бизнесу все сложнее завоевывать внимание аудитории 1
09.10.2023 Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ 1
26.07.2023 «Сколково» одобрил пять проектов по внедрению ИИ на сумму более 300 млн рублей 2
05.05.2023 ИИ-систему резидента «Сколково» внедрили в 400 магазинов торговой сети 2
22.12.2021 Addreality выпустила бесплатное ПО для автоматической проверки QR-кодов для малого и среднего бизнеса 1
17.12.2021 Addreality запустила бесплатный тариф для управления экранами 1
22.09.2021 В европейских магазинах одежды установят умные экраны с российским ПО 1
09.08.2021 В московских гастрономах началось использование умных мониторов 1
04.08.2021 Как в фильме «Особое мнение»: в России начали выпускать умные экраны с искусственным интеллектом 1
19.05.2021 Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера 2
24.02.2021 «Перекресток» передал поддержку решения Addreality в 600 магазинах специалистам ГК «Корус консалтинг» 1
15.09.2020 Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 1
05.05.2020 «Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С» 1
11.03.2020 Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок 1
27.11.2019 ГК «Корус консалтинг» вошла в топ-50 крупнейших поставщиков ИТ для банков 1
30.07.2019 «Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком экраны» 1
02.07.2019 Не создавайте искусственные бизнес-процессы 1
05.10.2018 «Дикси» внедрила цифровую систему информирования сотрудников 1
02.10.2018 Addreality и «Корус Консалтинг» внедрили платформу Addreality в магазинах сети Mr.Doors 1
29.08.2018 КРОК и Addreality внедрили систему доставки контента во флагманском магазине Bosch 2
29.06.2018 «Яндекс» и Addreality начали продажу внутренней рекламы по аукционной модели 1
29.05.2018 Внедрение платформы Addreality позволило «Ароматному миру» повысить продажи на 15% 1
16.04.2018 Китайские магазины 7camicie внедрили платформу Addreality 1
07.02.2018 Агентство «МИА» перевело рекламу в вендинговых аппаратах на цифровую платформу 1
02.02.2018 Addreality создала музыкальный сервис для рекламного рынка Азии 1
01.02.2018 Addreality вывела на рынок решение Addreality Face по распознаванию лиц 1
01.02.2018 Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС» 1
25.12.2017 «Ланит-Интеграция» выходит на рынок Digital Signage вместе с Addreality 1
25.10.2017 Ascreen и Addreality представят комплексные совместные решения Digital Signage 1
17.10.2017 Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику 1
11.10.2017 Платформу Addreality дополнит WiFi-аналитика 1
15.08.2017 Addreality внедрила цифровую рекламу в сети гипермаркетов «Глобус» 1
07.07.2017 Addreality выходит на рынок Китая 1
30.06.2017 «КРОК» и Addreality помогут увеличить выручку заказчикам с высоким потоком посетителей 2
26.06.2017 Addreality и Prestigio начали производство новых устройств для цифровой рекламы 1
20.06.2017 Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки 1

Публикаций - 47, упоминаний - 54

Addreality и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 4
Beorg - Биорг 130 4
NL Group - Next Level Group - Некст Левел Групп 4 4
Крок - Croc 1964 4
O.Vision 6 3
Eastidea 3 3
Navigine - Навигационные решения 19 3
CraftTalk - Крафт-Толк 81 3
VCV - Новые Информационные Системы 4 3
Dasha.AI - Даша.АИ 6 3
NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс 13 3
Sizolution 3 3
Skyeer - Скайер ИТ 7 3
IREG 9 3
Brainsoft 3 3
Simformer 4 3
Fabrique.ai 4 3
Geoplat 3 3
NVI 0 3
Box inc - box.com - box.net 375 3
Microsoft Corporation 25775 3
Intel Corporation 12811 3
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 3
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 3
Verme - Верме - Инвент консалтинг 42 3
Polymedia - Полимедиа 158 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 2
Senfino 3 2
Getfaster 3 2
Roistar 2 2
Transbaza - Технологичные перевозки 4 2
Odus 2 2
Моринтех - Морские информационные технологии 5 2
Samsung Electronics 11065 2
Lenovo Group 2447 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
9594 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Верный - торговая сеть 326 3
Global Pilots 12 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
Startberry - акселератор стартапов 3 2
AngelsDeck 15 2
Глобус Гурмэ 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Macy’s - Сеть розничной торговли 10 1
ЯКласс 69 1
Магнит - Дикси Мегамарт 7 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
Ароматный мир 8 1
Ant Financial Services Group 5 1
Prada 58 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Русагро Инвест 7 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Рапид Био 102 1
PVH Corp - Calvin Klein 19 1
Гепатера - Hepatera 46 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Почта России ПАО 2370 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 5 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
POPAI - Point of Purchase Association International - Международная ассоциация маркетинга в ритейле 3 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 21
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 318 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 8
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Wi-Fi-аналитика - Беспроводная аналитика 21 6
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
Addreality Box 5 5
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 16882 3
Startupbootcamp 11 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Addreality WiFi 2 2
Addreality Sphere 2 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Azure 1526 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
Alibaba Group - AliPay 86 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Addreality Face 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 1
Ростелеком Экраны 7 1
Visiology ИАС BI-платформа 41 1
Intel Storage Group - Intel Storage Technology - Intel SPDK - Intel Storage Performance Development Kit - Intel Storage System RAF 6 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Amazon Go 11 1
Polymedia - Polyled - Светодиодные комплексы 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
ASBIS Prestigio Digital Signage 1 1
Addreality Player 1 1
Addreality Enterprise 1 1
Tencent QQ Messenger - мессенджер 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Геомир - АссистАгро 17 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Google Android TV 381 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Галеев Сергей 37 18
Архипова Лина 9 6
Шкляр Дмитрий 4 3
Калантаевский Александр 2 2
Столбова Екатерина 20 2
Шабанов Дмитрий 13 2
Галиахметов Евгений 4 2
Костевич Сергей 9 2
Мадзаева Надежда 2 2
Родичкин Евгений 2 2
Тихонова Кристина 47 2
Дроздов Игорь 45 1
Ковалев Сергей 30 1
Паршин Константин 64 1
Бар-Бирюкова Мария 105 1
Решетников Максим 46 1
Шаталов Владимир 13 1
Рябченков Денис 23 1
Попов Александр 55 1
Ивлев Александр 22 1
Кононов Александр 5 1
Суханов Михаил 2 1
Грачева Мария 10 1
Лашманов Юрий 2 1
Лобанов Виталий 2 1
Врублевская Светлана 4 1
Князева Мария 16 1
Черникова Алевтина 51 1
Sartori Alan - Сартори Алан 1 1
Коган Вячеслав 9 1
Тарантасов Геннадий 16 1
Сурыгина Марина 7 1
Шапиро Яков 14 1
Ишеев Игорь 6 1
Калошин Игорь 8 1
Колесников Максим 31 1
Гладких Марина 4 1
Шеламонов Олег 1 1
Жероков Михаил 2 1
Войнов Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа 24964 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Япония 13807 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Польша - Республика 2031 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Китай - Шанхай 833 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Индонезия - Бали 43 1
Китай - Уси 14 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 38 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 56 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа Восточная 3138 1
Польша - Варшава 111 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Украина 7928 1
Китай - Хубэй - Ухань 64 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Грузия 1332 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Таджикистан - Республика 953 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 35 3
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 2
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
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