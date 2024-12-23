Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Addreality Эддреалити
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 47, упоминаний - 54
Addreality и организации, системы, технологии, персоны:
|POPAI - Point of Purchase Association International - Международная ассоциация маркетинга в ритейле 3 2
|АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
|Галеев Сергей 37 18
|Архипова Лина 9 6
|Шкляр Дмитрий 4 3
|Калантаевский Александр 2 2
|Столбова Екатерина 20 2
|Шабанов Дмитрий 13 2
|Галиахметов Евгений 4 2
|Костевич Сергей 9 2
|Мадзаева Надежда 2 2
|Родичкин Евгений 2 2
|Тихонова Кристина 47 2
|Дроздов Игорь 45 1
|Ковалев Сергей 30 1
|Паршин Константин 64 1
|Бар-Бирюкова Мария 105 1
|Решетников Максим 46 1
|Шаталов Владимир 13 1
|Рябченков Денис 23 1
|Попов Александр 55 1
|Ивлев Александр 22 1
|Кононов Александр 5 1
|Суханов Михаил 2 1
|Грачева Мария 10 1
|Лашманов Юрий 2 1
|Лобанов Виталий 2 1
|Врублевская Светлана 4 1
|Князева Мария 16 1
|Черникова Алевтина 51 1
|Sartori Alan - Сартори Алан 1 1
|Коган Вячеслав 9 1
|Тарантасов Геннадий 16 1
|Сурыгина Марина 7 1
|Шапиро Яков 14 1
|Ишеев Игорь 6 1
|Калошин Игорь 8 1
|Колесников Максим 31 1
|Гладких Марина 4 1
|Шеламонов Олег 1 1
|Жероков Михаил 2 1
|Войнов Дмитрий 1 1
|Gartner - Гартнер 3658 2
|Informa - Ovum - Omdia 156 1
|Technavio 29 1
|IMS Research 31 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Markets&Markets Research 113 1
|ABI Research 236 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.