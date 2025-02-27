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NVI Solutions Норд Вижен Интелледженс Солюшенс НВИАЙ Солюшенс

NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс

NVI Solutions – IT-компания, специализирующаяся на разработке и реализации программных продуктов на основе искусственного интеллекта для индустриальных заказчиков, a также занимающаяся их адаптацией под конкретные производственные задачи и внедрением на реальных производственных объектах в России и за рубежом. NVI Solutions является портфельной компанией венчурного Фонда «Новая Индустрия». 


27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
10.06.2022 «Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте 1
07.06.2022 «Газпромнефть-Ямал» внедряет автоматическую систему для повышения безопасности на буровой площадке 1
15.01.2021 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Smart ID Engine 1
15.09.2020 Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 1
23.06.2020 Банк «Дом.рф» внедрил систему распознавания документов на базе Smart IDReader 1
11.03.2020 Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок 1
27.11.2019 Газпромбанк внедрил решение Smart Engines для распознавания QR-кодов 1
07.10.2019 Газпромбанк планирует обрабатывать заявки на кредит с помощью искусственного интеллекта 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

NVI Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 371 5
NVI 7 5
Microsoft Corporation 24682 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 3
Addreality - Эддреалити 45 3
O.Vision 6 3
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Roistar 2 2
Transbaza - Технологичные перевозки 3 2
Odus 2 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 1
Ростелеком 9766 1
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
Global Pilots 12 3
ГПБ - Газпромбанк 1089 2
AngelsDeck 13 2
Startberry - акселератор стартапов 3 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
Русский стандарт Банк 445 1
Газпром нефть 623 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Газпромнефть Ямал 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 7
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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