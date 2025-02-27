NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс

NVI Solutions – IT-компания, специализирующаяся на разработке и реализации программных продуктов на основе искусственного интеллекта для индустриальных заказчиков, a также занимающаяся их адаптацией под конкретные производственные задачи и внедрением на реальных производственных объектах в России и за рубежом. NVI Solutions является портфельной компанией венчурного Фонда «Новая Индустрия».