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NVI Solutions Норд Вижен Интелледженс Солюшенс НВИАЙ Солюшенс
NVI Solutions – IT-компания, специализирующаяся на разработке и реализации программных продуктов на основе искусственного интеллекта для индустриальных заказчиков, a также занимающаяся их адаптацией под конкретные производственные задачи и внедрением на реальных производственных объектах в России и за рубежом. NVI Solutions является портфельной компанией венчурного Фонда «Новая Индустрия».
NVI Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 3
|Startupbootcamp 11 3
|Microsoft Azure 1412 2
|Microsoft Teams - MS Teams 551 2
|Google Android 14079 1
|Apple iOS 7852 1
|ГПБ Телекард 1 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 673 1
|Тихонова Кристина 47 2
|Беляев Филипп 2 2
|Галиахметов Евгений 4 2
|Арлазаров Владимир 231 1
|Ивлев Александр 21 1
|Котова Екатерина 1 1
|Пиляр Елена 21 1
|Калошин Игорь 8 1
|Евдокимов Роман 1 1
|Филиппов Денис 54 1
|Овечкин Алексей 1 1
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