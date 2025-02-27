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Индексная книга (каталог) CNews*
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NVI



27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
10.06.2022 «Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте 1
07.06.2022 «Газпромнефть-Ямал» внедряет автоматическую систему для повышения безопасности на буровой площадке 1
15.09.2020 Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 1
09.04.2020 Vodafone развернула виртуальную сетевую инфраструктуру VMware в Европе 1
11.03.2020 Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

NVI и организации, системы, технологии, персоны:

NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 10 5
Microsoft Corporation 24682 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 3
Addreality - Эддреалити 45 3
O.Vision 6 3
Navigine 18 3
Beorg - Биорг 112 3
CraftTalk - Крафт-Толк 55 3
VCV - Новые Информационные Системы 4 3
Dasha.AI - Даша.АИ 6 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4522 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7157 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1141 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 100 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1394 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4208 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2969 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2977 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5082 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1578 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5319 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1060 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3868 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2520 1
Оцифровка - Digitization 4584 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7697 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3427 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1801 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2902 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2024 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 296 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
Startupbootcamp 11 3
Microsoft Azure 1412 2
Microsoft Teams - MS Teams 551 2
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Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 1
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Тихонова Кристина 47 2
Галиахметов Евгений 4 2
Беляев Филипп 2 2
Ивлев Александр 21 1
Калошин Игорь 8 1
Филиппов Денис 54 1
Wibergh Johan - Виберг Йохан 2 1
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145613 6
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Европа 21812 2
Япония 13311 2
Польша - Варшава 107 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Ближний Восток 2954 1
Албания - Республика 88 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 758 1
Тихий океан - Океания 78 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 245 2
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2502 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7663 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 379 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2449 1
Паспорт - Паспортные данные 2528 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1091 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 103 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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