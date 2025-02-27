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NVI
NVI и организации, системы, технологии, персоны:
|Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
|Global Pilots 12 3
|Startberry - акселератор стартапов 3 2
|AngelsDeck 13 2
|Газпром нефть 623 1
|Ингосстрах СПАО 422 1
|Газпромнефть Ямал 5 1
|Startupbootcamp 11 3
|Microsoft Azure 1412 2
|Microsoft Teams - MS Teams 551 2
|Broadcom - VMware vCloud NFV 9 1
|Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 1
|Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 74 1
|Тихонова Кристина 47 2
|Галиахметов Евгений 4 2
|Беляев Филипп 2 2
|Ивлев Александр 21 1
|Калошин Игорь 8 1
|Филиппов Денис 54 1
|Wibergh Johan - Виберг Йохан 2 1
|Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
|Овечкин Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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