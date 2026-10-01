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Индексная книга (каталог) CNews*
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Котова Екатерина

СОБЫТИЯ


01.10.2026 Aliexpress открыл охоту на российских ИТ-шников. Надо знать C# и Go и уметь обучать ИИ 1
07.10.2019 Газпромбанк планирует обрабатывать заявки на кредит с помощью искусственного интеллекта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Котова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 488 1
NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс 14 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 32 1
ГПБ - Газпромбанк 1291 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23762 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 534 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2136 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4919 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6701 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7592 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1036 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 328 1
Россия - РФ - Российская федерация 168300 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27639 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 351 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54059 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7583 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476470, в очереди разбора - 723964.
Создано именных указателей - 202241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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