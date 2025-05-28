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ГПБ ГС-инвест GS Invest


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Россияне выпустили «убийцу» VMware NSX и собрались с ним на мировой рынок 1
03.03.2023 Сергей Мацоцкий продал свою долю в «ГС-Инвест» менеджменту холдинга 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro 4
28.12.2021 «ГС-Инвест» присоединится к «Облачной платформе», созданной «Ростелекомом» и Yadro 3
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве 1
08.11.2021 Президентом группы компаний IT_One назначен Юрий Овчаренко 2
28.10.2021 Газпромбанк и IT_One создали новую финтех-компанию 1
25.10.2021 «Ростелеком» купил крупную российскую ИТ-компанию 2
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 2
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
10.09.2021 Дмитрий Попов -

Одна из стратегических задач ИТ в гражданской авиации — обеспечение здоровья пассажиров

 1
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 2
22.06.2021 Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных 2
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом 2
07.06.2021 Производитель «СКАЛА-Р» выделен в самостоятельный бизнес 1
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 2
15.04.2021 Создана компания «Суперкод» 1
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 2
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 2
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS 1
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 4

Публикаций - 24, упоминаний - 41

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 10
Ростелеком 9921 9
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 344 7
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 101 7
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 531 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 271 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 208 4
Yandex - Яндекс 7723 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 165 3
Basis - Скала софтвер 12 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2060 2
VK - Mail.ru Group 3484 2
МФ технологии - МФТ 36 2
Microsoft Corporation 24849 2
Huawei 4020 2
Базальт СПО - BaseALT 694 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
ИКС 330 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 887 2
НЭП - Настоящий Электронный Полис 6 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 419 2
Астрей софт 3 2
Бюджетный процесс 4 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 312 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 1
Samsung Electronics 10373 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 931 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 1
Sony 6571 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
InfoWatch - Инфовотч 1042 1
GitHub 875 1
Telegram Group 2212 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 1
Red Hat 1325 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
ГПБ - Газпромбанк 1106 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7588 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 3
Связной ГК 1374 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
О2О Холдинг 58 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Почта России ПАО 2161 1
LEGO 248 1
Nike 188 1
Транснефть 308 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 893 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 1
Связной Банк 104 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
Капитал ООО 4 1
Superjob - Суперджоб 607 1
ГПБ - ГС-Инвест - АДС-Холдинг 2 1
Газпром ПАО 1367 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
Darnitsa Group 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Нафтогаз Украины 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12040 7
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 340 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 323 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Президент Украины 124 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3421 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3361 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4964 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
Администрация Перми 21 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 72 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Единая Россия - Политическая партия 300 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52800 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20647 11
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11881 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2891 4
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6320 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31847 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1111 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1541 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12885 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21119 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9654 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9550 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12835 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30543 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5324 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16364 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1489 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 781 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1889 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 376 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11470 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1414 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1175 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 853 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1401 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1527 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3354 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1128 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5444 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 109 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 238 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1333 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 851 1
Linux OS 10228 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2108 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 749 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 334 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1761 1
Яндекс Помощь рядом 26 1
Google Android 14272 1
Apple iOS 7968 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Apple - App Store 2932 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 69 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 38 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 63 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 777 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Яндекс.Маркет 1021 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 278 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Cloud Identity 1 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3295 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 245 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 30 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 151 1
Basis - Базис.SDN 3 1
Мацоцкий Сергей 177 18
Ведехин Игорь 30 6
Ломоносов Александр 25 6
Белов Василий 51 5
Мишустин Михаил 695 3
Шумейко Анна 20 3
Мартиросов Давид 65 3
Моносов Александр 19 3
Карачинский Анатолий 93 2
Паршин Максим 318 2
Смирнов Алексей 243 2
Бартунов Олег 48 2
Овчаренко Юрий 37 2
Урусов Виктор 131 2
Волков Александр 26 2
Путин Владимир 3240 2
Туровский Юрий 4 2
Волож Аркадий 254 1
Яковицкий Алексей 22 1
Коболев Андрей 3 1
Рычагова Мария 1 1
Кулик Вадим 188 1
Изосимов Александр 192 1
Казбеги Александр 2 1
Касперская Наталья 297 1
Орловский Виктор 388 1
Осеевский Михаил 323 1
Галицкий Александр 107 1
Сысоев Игорь 38 1
Рубанов Владимир 75 1
Панченко Иван 152 1
Макаров Валентин 231 1
Генс Георгий 76 1
Ким Борис 75 1
Новодворский Алексей 109 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 1
Массух Илья 234 1
Зауэрс Дмитрий 13 1
Шершульский Владислав 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 11
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 390 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52585 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 2
Украина 7668 2
Нидерланды 3560 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14252 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1726 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 931 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3013 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7728 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 54 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Бразилия - Федеративная Республика 2396 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52568 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49223 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14113 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9074 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30146 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16719 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7165 3
Цифровой регион - Федеральный проект 104 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 48 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5926 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5111 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19214 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5244 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10169 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7640 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9065 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6169 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2482 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8226 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5757 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7994 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 357 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 240 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2523 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5591 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4036 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 403 1
Экономический эффект 1111 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 32 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10186 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 160 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 701 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3604 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2541 1
Руспрофайл 3 1
Forbes - Форбс 859 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1029 1
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