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Решения Гармония



15.04.2025 «Аренадата» приобрела долю в разработчике решений для управления мастер-данными 2
14.04.2025 Группа Arenadata инвестировала в компанию-разработчика MDM-решений 4

Публикаций - 2, упоминаний - 6

Решения Гармония и организации, системы, технологии, персоны:

Tibco Software 84 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 258 1
SAP SE 5316 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 147 1
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SAP MDG - SAP Master Data Governance 3 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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