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SAP MDG SAP Master Data Governance



15.04.2025 «Аренадата» приобрела долю в разработчике решений для управления мастер-данными 1
14.04.2025 Группа Arenadata инвестировала в компанию-разработчика MDM-решений 1
01.07.2019 IBS стандартизировала данные в «Северстали» с помощью машинного обучения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

SAP MDG и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 258 1
Решения Гармония 2 1
SAP SE 5316 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
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MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 477 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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