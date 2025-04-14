Группа Arenadata инвестировала в компанию-разработчика MDM-решений

ПАО «Группа Аренадата» российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных внесла вклад в ООО «Решения Гармония» в размере 20% уставного капитала. ООО «Решения Гармония» создано при участии одного из системных интеграторов, имеющего решение класса MDM (master data management ). Об этом CNews сообщили представители

Сумма сделки составляет 100 млн руб. и будет оплачена денежными средствами. Полученное вознаграждение будет направлено на реализацию продуктовой стратегии. Согласно условиям договора, ПАО «Группа Аренадата» имеет право увеличить долю в уставном капитале ООО «Решения Гармония» в 2026 г.

Новый продукт, который расширит платформу группы Arenadata, – «Гармония MDM» (будущее название продукта – Arenadata Harmony MDM) – предоставляет интеллектуальные инструменты для централизованного управления мастер-данными, их консолидации, нормализации и распределения. Он позволяет эффективно стандартизировать мастер-данные, устранять дубликаты, минимизировать ошибки и обеспечивать соответствие нормативным требованиям в области управления данными.

Решение создано в ответ на запрос рынка на комплексные продукты для автоматизации управления данными. Автоматизированный контроль качества мастер-данных обеспечивает их актуальность, а выявление связей между объектами упрощает анализ данных и улучшает точность их интерпретации. Гармония MDM (в будущем – Arenadata Harmony MDM) предлагает функциональные возможности, аналогичные решениям Informatica MDM, SAP MDG, Tibco, но учитывает специфику российских бизнес-процессов и обеспечивает локальную поддержку. Единое структурированное хранилище мастер-данных совместно с другими продуктами группы Arenadata, гарантирует согласованность и доступность информации для заказчиков.

Решение будет востребовано, в первую очередь, в промышленности, нефтегазовом секторе, ритейле и банковской сфере. В этих отраслях управление продуктовыми мастер-данными и работа с большими объёмами справочников, задействованных в сквозных бизнес-процессах, имеют критически важное значение для эффективности бизнеса.

По прогнозам ЦСР , доля рынка средств управления данными составляет около 16% от общего рынка систем управления и обработки данных, оцениваемого в 95 млрд руб. на конец 2024 г. Группа Arenadata планирует наращивать свою долю рынка за счет комплексного предложения, состоящего из продуктов по каталогизации, очистке и стандартизации данных, а также MDM.

«Мы наблюдаем растущий спрос со стороны заказчиков на комплексные платформы, способные обеспечивать управление данными, включая мастер-данные, и решать задачи повышения качества данных в различных сценариях их использования. Учитывая эту потребность и опыт работы с клиентами, мы разработали совместную дорожную карту развития продуктов в области Data Governance. Кроме того, новое решение позволяет нашим партнёрам опираться на платформу при создании вертикальных (индустриальных) решений», — сказал Иван Новоселов, руководитель направления Data Governance группы Arenadata, генеральный директор ООО «ДатаКаталог».

«Имея богатый опыт внедрения MDM-систем, мы видим растущие требования к качеству данных в крупных организациях. Для реализации комплексного подхода к управлению данными, помимо внедрения MDM-системы, необходимы дополнительные инструменты Data Governance. Вхождение в состав группы Arenadata позволяет нам сформировать единую экосистему продуктов, благодаря которой заказчики смогут выстраивать и масштабировать надежный data-ландшафт с использованием бесшовно интегрированных решений», — сказал Евгений Обелов, технический директор ООО «Решения Гармония».

Продукт Гармония MDM включен в Реестр российского программного обеспечения, что подтверждает его соответствие требованиям законодательства и делает доступным для использования в государственных компаниях и корпорациях.