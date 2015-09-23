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Tibco Software

Tibco Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.09.2015 Pony Express внедрила интеграционную шину на базе решений Tibco

Компания Epam, разработчик заказного программного обеспечения, и компания Pony Express, универсальный логистический оператор, реализовали проект по внедрению интеграционной шины на базе продуктов Tibco ActiveMatrix BusinessWorks и Tibco Enterprise Message Service. Как сообщили CNews в Epam, это позволило оптимизировать взаимодействие между филиалами Pony Express в процессе достав
08.11.2013 Tibco начинает в России точечную экспансию

CNews: Вы начали проекты в России в 2004 году, и открыли свой офис в нашей стране в 2007-м. Что собой представлял бизнес Tibco в России и странах СНГ в то время? Мурат Сонмез: Наша стратегия всегда состояла в том, чтобы обеспечивать прибыльный рост. Поэтому, как только мы выходим на рынок, мы хотим точно знать, ч
25.10.2013 Tibco Software представила облачные сервисы нового поколения

Компания Tibco Software анонсировала новые облачные сервисы, которые предоставляют компаниям необходим
24.10.2013 Tibco Software представила свои новые подходы к интеграции для СМБ

Компания Tibco Software анонсировала новые подходы к интеграции для компаний малого и среднего бизнеса
22.02.2013 Банк «Ренессанс Капитал» повышает эффективность обработки больших объемов данных вместе с Tibco Software

Компания Tibco Software завершила первый этап крупного проекта, который поможет инвестиционному банку

03.07.2007 Tibco Software открыла офис в России

Компания Tibco Software объявила о том, что открыла российское представительство. В России Tibco будет
01.08.2003 Borland и TIBCO Software объявили о сотрудничестве

Корпорация Borland и компания TIBCO Software Inc объявили о заключении глобального стратегического соглашения, предусматривающего интеграцию и распространение TIBCO Enterprise for Java Messaging Service (JMS) в составе Borl
16.11.2000 Tibco Software анонсировала выход новой версии XML Authority

Компания Tibco Software, которая является поставщиком программного обеспечения для организации электро

Публикаций - 94, упоминаний - 112

Tibco Software и организации, системы, технологии, персоны:

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Neoflex - Неофлекс 257 5
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
eBay Inc 1640 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
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Enron - Enrongate 122 2
Thomas Weisel Partners 44 2
State Street Global Advisors 36 2
Expedia - Travelocity 60 2
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Kratos Defense & Security Solutions - Wireless Facilities Incorporated 8 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Westfalia Investments 11 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Walt Disney Company 647 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Expedia Group 136 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Hasbro 40 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Vista Equity Partners 7 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 3
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
BIC - Business Internet Consortium 3 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Eclipse Foundation 26 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 12
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
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iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 8
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Data Discovery - сбор данных из различных источников и объединение их в единый пул 35 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 10
SAP Ariba 309 9
Linux OS 11533 7
Oracle PeopleSoft 426 6
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 5
Microsoft Office 4170 5
Apache Hadoop 470 5
SAP Sybase 292 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Microsoft Windows 16882 4
Форсайт Prognoz Platform 97 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Tibco ActiveMatrix BusinessWorks 4 3
Tibco Spotfire 8 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 3
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Microsoft Windows 98 452 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 33 2
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 2
Tibco EMS - Tibco Enterprise Message Service 3 2
Tibco BPM 4 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 2
Грязнов Дмитрий 12 3
Коптелов Андрей 134 3
Размахаев Сергей 49 3
Шестаков Сергей 18 2
Каменнова Мария 45 2
Аликошвили Георгий 17 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Bloom Robert - Блум Роберт 4 2
Quinn Matt - Куинн Мэтт 2 2
Экафф Маршалл - Acuff Marshall 2 2
Hill Chuck - Хилл Чак 9 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Кузнецова Анна 16 1
Кондаков Александр 21 1
Малинин Александр 40 1
Марей Алексей 15 1
Байбутов Андрей 12 1
Нугманов Андрей 8 1
Малафеев Андрей 52 1
Филев Андрей 6 1
Задорнов Михаил 30 1
Шаров Владимир 35 1
Котов Владимир 8 1
Спаринапти Антон 16 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Дмитриев Дмитрий 12 1
Гуревич Юрий 2 1
Гагарин Юрий 98 1
Лобов Сергей 27 1
Окопный Иван 6 1
Потоцкий Игорь 11 1
Агамирзян Игорь 74 1
Barnes Paul - Барнс Пол 3 1
Levy Steven - Леви Стивен 6 1
Sönmez Murat - Сонмез Мурат 2 1
Сардарян Роберт 19 1
Рассказов Сергей 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Европа 24964 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Индия - Bharat 5870 4
Африка - Африканский регион 3641 4
США - Калифорния 4829 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 4
Казахстан - Республика 6048 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Ближний Восток 3154 3
Украина 7928 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Япония 13807 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
США - Флорида 786 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Германия - Гамбург 185 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
США - Флорида - Форт-Лодердейл 9 1
Германия - Нижняя Саксония - Брауншвейг 10 1
Франция - Гренобль 63 1
Куба - Гавана 35 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
ISDEX интернет-индекс 250 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
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