Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Tibco Software
Публикаций - 39, упоминаний - 72
Tibco Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4450 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1726 1
|Открытие ФК 547 1
|Национальный банк Траст 103 1
|Бинбанк 185 1
|ВТБ24 599 1
|Tesla Motors 243 1
|Альфа-Банк 1197 1
|РКС - Российские космические системы 102 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 174 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 207 1
|Genpact 4 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|Коптелов Андрей 74 1
|Русанов Сергей 45 1
|Андреев Владимир 71 1
|Петерсон Дмитрий 7 1
|Лапшин Алексей 13 1
|Кузнецова Анна 12 1
|Марей Алексей 14 1
|Нугманов Андрей 7 1
|Задорнов Михаил 20 1
|Потоцкий Игорь 8 1
|Арефьев Дмитрий 3 1
|Ермаков Антон 2 1
|Аликошвили Георгий 11 1
|Gartner 2482 2
|Markets&Markets Research 78 2
|Frost & Sullivan 121 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2394 1
|Mordor Intelligence 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 904677, в очереди разбора - 807659.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 904677, в очереди разбора - 807659.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru