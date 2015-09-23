Получите все материалы CNews по ключевому слову
Tibco Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.09.2015
|
Pony Express внедрила интеграционную шину на базе решений Tibco
Компания Epam, разработчик заказного программного обеспечения, и компания Pony Express, универсальный логистический оператор, реализовали проект по внедрению интеграционной шины на базе продуктов Tibco ActiveMatrix BusinessWorks и Tibco Enterprise Message Service. Как сообщили CNews в Epam, это позволило оптимизировать взаимодействие между филиалами Pony Express в процессе достав
|08.11.2013
|
Tibco начинает в России точечную экспансию
CNews: Вы начали проекты в России в 2004 году, и открыли свой офис в нашей стране в 2007-м. Что собой представлял бизнес Tibco в России и странах СНГ в то время? Мурат Сонмез: Наша стратегия всегда состояла в том, чтобы обеспечивать прибыльный рост. Поэтому, как только мы выходим на рынок, мы хотим точно знать, ч
|25.10.2013
|
Tibco Software представила облачные сервисы нового поколения
Компания Tibco Software анонсировала новые облачные сервисы, которые предоставляют компаниям необходим
|24.10.2013
|
Tibco Software представила свои новые подходы к интеграции для СМБ
Компания Tibco Software анонсировала новые подходы к интеграции для компаний малого и среднего бизнеса
|22.02.2013
|
Банк «Ренессанс Капитал» повышает эффективность обработки больших объемов данных вместе с Tibco Software
Компания Tibco Software завершила первый этап крупного проекта, который поможет инвестиционному банку
|03.07.2007
|
Tibco Software открыла офис в России
Компания Tibco Software объявила о том, что открыла российское представительство. В России Tibco будет
|01.08.2003
|
Borland и TIBCO Software объявили о сотрудничестве
Корпорация Borland и компания TIBCO Software Inc объявили о заключении глобального стратегического соглашения, предусматривающего интеграцию и распространение TIBCO Enterprise for Java Messaging Service (JMS) в составе Borl
|16.11.2000
|
Tibco Software анонсировала выход новой версии XML Authority
Компания Tibco Software, которая является поставщиком программного обеспечения для организации электро
Tibco Software и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.