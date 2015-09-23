Tibco Software

Компания Epam, разработчик заказного программного обеспечения, и компания Pony Express, универсальный логистический оператор, реализовали проект по внедрению интеграционной шины на базе продуктов Tibco ActiveMatrix BusinessWorks и Tibco Enterprise Message Service. Как сообщили CNews в Epam, это позволило оптимизировать взаимодействие между филиалами Pony Express в процессе достав

Tibco начинает в России точечную экспансию CNews: Вы начали проекты в России в 2004 году, и открыли свой офис в нашей стране в 2007-м. Что собой представлял бизнес Tibco в России и странах СНГ в то время? Мурат Сонмез: Наша стратегия всегда состояла в том, чтобы обеспечивать прибыльный рост. Поэтому, как только мы выходим на рынок, мы хотим точно знать, ч