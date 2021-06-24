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Tibco Software



24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 2
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
29.08.2019 Аналитика и BI в 2020-м: тенденции, которые нельзя игнорировать 6
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 1
30.06.2016 В App Annie произошли новые назначения в руководстве 1
09.11.2015 Что хочет бизнес: как российские компании повышают прозрачность и экономят в кризис 1
23.09.2015 Pony Express внедрила интеграционную шину на базе решений Tibco 3
01.12.2014 Forrester: Платформа Hadoop станет стандартом индустрии в 2015 г. 1
01.10.2014 Аналитики: открытое ПО начинает теснить проприетарное 1
06.08.2014 Data Discovery укореняется в России 1
05.08.2014 Российский рынок BI: Бизнес пока не распробовал аналитику 1
21.07.2014 Бизнес-аналитика в здравоохранении ожидает критической массы 1
17.07.2014 Перспективы бизнес-аналитики в России 1
27.01.2014 В Unify сменился глава российского представительства 1
08.11.2013 Tibco начинает в России точечную экспансию 1
25.10.2013 Tibco Software представила облачные сервисы нового поколения 7
24.10.2013 Tibco Software представила свои новые подходы к интеграции для СМБ 4
26.06.2013 Мировой рынок BI: ясность отсутствует 2
22.02.2013 Банк «Ренессанс Капитал» повышает эффективность обработки больших объемов данных вместе с Tibco Software 5
05.12.2012 BPMs в банковском секторе: акцент на скорость 1
15.02.2011 Процессы розничного кредитования в банке «БНП Париба Восток» обеспечивает BPM-решение от «Неофлекс» 1
01.12.2010 NEC слил российские офисы и сменил руководителя 1
28.09.2010 Исследование: рынок труда в сфере ИТ вернулся к докризисному уровню 1
31.05.2010 AIM против ERP: кто победит на рынке 2
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов 1
14.10.2009 27 октября в Москве откроется конференция «Разработка ПО 2009» 1
02.09.2009 VMware объединит внутренние и внешние «облака» 1
29.07.2008 СОА: модная игрушка или необходимость? 1
11.10.2007 «Ай-Теко» строит КИС для Металлургического комбината России 2
03.07.2007 Tibco Software открыла офис в России 10
31.05.2006 СА объявила о выпуске Introscope 7 1
15.05.2006 Консорциум Open AJAX определит свое будущее 1
21.04.2006 21–23 июня состоится выставка INTEROP Moscow 2006 1
10.04.2006 "Веб-2" меняет софтверную индустрию 1
02.09.2005 6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005" 1
30.08.2005 6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005" 1
25.08.2005 Apache: система интеграции веб-сервисов с открытым кодом 1
23.08.2005 6 сентября откроется Форум "Программные миры HP 2005" 1

Публикаций - 39, упоминаний - 72

Tibco Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 4026 19
Microsoft Corporation 14250 12
SAP SE 3646 10
IBM 4681 7
Google LLC 8589 4
Facebook 3964 2
Software AG & IDS Scheer 155 2
Intel Corporation 5519 2
Siemens AG - Сименс Россия 1074 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6419 2
Neoflex - Неофлекс 150 2
Samsung Electronics 6916 2
OpenText 167 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 432 1
Naumen - Наумен 403 1
Совзонд - Sovzond 69 1
Optima - Оптима 67 1
HoloGroup 6 1
OpenWay 52 1
Flexera Software 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1049 1
Appian Corporation 7 1
Kofax 29 1
Docsvision - ДоксВижн 924 1
Transas - Транзас ГК 116 1
Software AG 127 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5343 1
Ситроникс - Sitronics 696 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7197 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Accenture - Аксенчер 610 1
Аплана Группа компаний 130 1
Apple Inc - Эппл Рус 8599 1
Ланит ГК 1293 1
Крок 1359 1
iTeco - Ай-Теко 799 1
Acronis - Акронис 387 1
Comindware - Колловэар 51 1
Yandex - Яндекс 4286 1
Астерос - Asteros 531 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4450 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1726 1
Открытие ФК 547 1
Национальный банк Траст 103 1
Бинбанк 185 1
ВТБ24 599 1
Tesla Motors 243 1
Альфа-Банк 1197 1
РКС - Российские космические системы 102 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 174 1
Walmart - Wal-Mart Stores 207 1
Genpact 4 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2386 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11093 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 995 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 102 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8341 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 329 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4734 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 124 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 189 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2649 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4007 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 639 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 219 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 455 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 823 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1292 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 185 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2282 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2282 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3474 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1464 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 521 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 707 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 84 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 232 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1748 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 274 1
Big Data - Большие данные 1141 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 850 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
SAP NetWeaver Business Intelligence 1 1
Apple CarPlay 28 1
VMware vCenter 88 1
IBM Cognos BI 191 1
IBM System p - IBM eServer pSeries 12 1
Microsoft Excel 622 1
Java - Язык программирования 1439 1
SQL - Язык программирования 458 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Google Android 10781 1
Microsoft Office 365 769 1
AWS - Amazon Web Services 571 1
Apple iOS 5758 1
Microsoft SQL Server 888 1
Amazon Alexa 145 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 43 1
Terrasoft Creatio 46 1
Коптелов Андрей 74 1
Русанов Сергей 45 1
Андреев Владимир 71 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Лапшин Алексей 13 1
Кузнецова Анна 12 1
Марей Алексей 14 1
Нугманов Андрей 7 1
Задорнов Михаил 20 1
Потоцкий Игорь 8 1
Арефьев Дмитрий 3 1
Ермаков Антон 2 1
Аликошвили Георгий 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 66825 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18586 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21045 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9517 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5445 3
Германия - Федеративная Республика 4658 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7147 3
Украина 4270 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1287 2
Европа 4693 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9289 2
Северная Америка 1689 2
Франция - Французская Республика 2733 2
Австралия - Австралийский Союз 1427 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 126 1
Куба - Республика 90 1
Португалия - Португальская Республика 392 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 592 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 867 1
Прибалтика - Балтия 794 1
Польша - Республика 1021 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1048 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 350 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1409 1
США - Калифорния 1359 1
Ближний Восток 1771 1
Африка - Африканский регион 1798 1
США - Нью-Йорк 1423 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 139 1
Азия - Азиатский регион 1905 1
Земля - планета Солнечной системы 1758 1
Европа Западная 813 1
Индия - Республика 2695 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 879 1
Канада 1652 1
Европа Восточная 2113 1
Россия - СФО - Новосибирск 2380 1
Япония 3978 1
Казахстан - Республика 3225 1
Бразилия - Федеративная Республика 1329 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2416 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3269 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 593 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 132 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1065 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 189 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
Экономический эффект 22 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 891 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3663 1
CDO - Chief Data Officer - Директор по данным 2 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4506 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1255 1
Gartner 2482 2
Markets&Markets Research 78 2
Frost & Sullivan 121 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2394 1
Mordor Intelligence 8 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 904677, в очереди разбора - 807659.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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