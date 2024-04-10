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W3C XML eXtensible Markup Language Расширяемый язык разметки XSD XML Schema Definitions RSS Rich Site Summary RDF site summary Really Simple Syndication протокол передачи данных

W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных

XML (с англ. eXtensible Markup Language) — расширяемый язык разметки, который применяется для хранения и транспортировки информации. Его довольно часто путают с HTML, хотят этот язык применяется исключительно для разметки и показа информации. XML довольно сильно похож на HTML, но его теги не имеют предопределений — они определяются пользователем.

Многие ошибочно полагают, что XML это некая замена HTML. В реальности же это далеко не так, ведь оба языка созданы для решения принципиально разных задач:

  • HTML отображает информацию, опираясь на то, как эта информация выглядит.
  • XML может хранить и транспортировать определенные виды данных, опираясь на то, что собой представляют эти данные.
  • Парсинг

HTML показывает информацию, а XML отвечает за ее перемещение. XML совершенно ничего не делает, ведь он был разработан исключительно для структурирования данных.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.04.2024 Команда «Экзон» подтверждает поддержку всех ключевых XML-схем Минстроя

сийское решение для цифровизации документооборота в строительстве «Экзон» поддерживает все ключевые XML-схемы заказчика и генподрядчика, опубликованные на сайте Министерства строительства Росси
27.12.2016 ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков

а сбора и обработки отчетности НФО в ЦБ Ольги Гончаровой, с 1 января 2018 г. сдача отчетности в Банк России в новом формате станет обязательной для большинства НФО. Напомним, сейчас ЦБ принимает ее в XML и еще более старом формате EDIFACT.Запуску проекта предшествовало двухлетнее масштабное исследование ЦБ, по результатам которого XBRL получил наилучшую комплексную оценку при сравнении его

09.03.2016 Решение XML-DEM научилось работать с Microsoft Dynamics NAV 2013-2016

Компания Mindcore выпустила обновленную версию XML-DEM (XML — Data Exchange Manager) с увеличенной скоростью выгрузки операций. Об эт
03.12.2015 RSS займется обслуживанием серверов и систем хранения данных Inspur в России, Казахстане и Беларуси

Компании Inspur и RSS заключили соглашение о предоставлении технической поддержки конечным пользователям серверов и систем хранения данных Inspur на территории России, Казахстана и Беларуси. Об этом CNews сообщи
04.08.2015 Новое решение Positive Technologies защитит информационное взаимодействие бизнес-приложений с использованием XML

истемами заказчиков. Как сообщили CNews в Positive Technologies, передовые компоненты модуля защиты XML-трафика позволяют повысить безопасность внутренних и внешних бизнес-процессов, значительн
12.11.2014 Клиенты Delta Electronics смогут пройти сервисное обслуживание в новых центрах RSS

Федеральная сеть сервисных центров RSS, партнер компании Delta Electronics, открывает свои филиалы в Минске (Беларусь) и Атырау (Казахстан), где будет производиться техническое обслуживание источников бесперебойного питания с ис
17.06.2013 Facebook запустит замену Google Reader

На мероприятии 20 июня 2013 г. социальная сеть Facebook может запустить функцию агрегирования RSS-подписок, сообщает TechCrunch со ссылкой на разработчика Тома Вэддингтона (Tom Waddington
07.02.2013 RSS будет предоставлять услуги техподдержки принтеров Zebra в России

Компания Zebra Technologies сообщила о заключении партнерского соглашения с российской специализированной сервисной компанией RSS, оказывающей услуги по профессиональному ремонту и технической поддержке ИТ-оборудования мировых производителей. По условиям соглашения, RSS будет обеспечивать послепродажное обслужи
07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему

P-систему, где используются многочисленные эксплойты, включая уязвимость нулевого дня под названием XML Tunneling — один из подвидов атаки класса SSRF (Server Side Request Forgery — англ. «подд
21.06.2012 Trend Micro закрывает новые уязвимости Internet Explorer

народовала информацию об уязвимости IE, для которой пока еще не вышло исправление. В частности, в советах по безопасности Microsoft (2719615) сообщается, что уязвимость обнаружена в службах Microsoft XML (MSXML) Core Services. MSXML предлагает набор W3C-совместимых API на основе XML, которые позволяют использовать JScript, VBScript и средства Microsoft для разработки приложений станд
20.04.2012 Toshiba TEC приобретает бизнес IBM по производству кассовых терминалов за $850 млн

Корпорация IBM и компания Toshiba TEC Corporation объявили о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией Toshiba TEC подразделения IBM Retail Store Solutions (RSS), поставляющего POS-решения для розничной сферы во всем мире. После закрытия сделки Toshiba TEC станет крупнейшим мировым поставщиком POS-терминалов для розничной торговли, предлагающим обо
10.08.2011 Demand Media купила компании IndieClick и RSS Graffiti

Компания Demand Media, которой принадлежит множество крупных контент-ресурсов, объявила о двух новых приобретениях. Demand Media приобрела компанию RSS Graffiti, сервис которой помогает издателям и брендам заполнять свои страницы в соцсети Facebook контентом с сайтов, блогов, Twitter, YouTube и других источников. Основная функция стартапа

11.05.2011 Oracle Enterprise Gateway 11g обеспечивает обработку и защиту данных в средах SOA и облачных вычислений

Корпорация Oracle представила XML-шлюз для ускорения обработки и защиты информации Oracle Enterprise Gateway, который обесп
22.09.2009 Вышли новые версии встраиваемых СУБД Oracle Berkeley DB с открытым кодом

Корпорация Oracle объявила о выпуске новых версий Oracle Berkeley DB и Oracle Oracle Berkeley DB XML – встраиваемых СУБД с открытым исходным кодом из семейства Oracle Berkeley DB. В новых ве
20.08.2009 Google Wave: а будет ли революция?

работы с использованием различных "социальных инструментов" (синхронизация данных, лент активности, RSS-потоков, вики-документов, микроблоггинга) достигла такого уровня, что крупные интернет-ко
12.08.2009 Microsoft запретили продавать Word

. Данное решение связано с незаконным использованием запатентованных технологий в работе с форматом XML. Инициатором иска выступила американская компания i4i, сообщает seattlepi. Напомним, что

10.08.2009 Microsoft запатентовала формат XML

9 информации, Microsoft выдано разрешение на "текстовый документ, хранящийся в едином файле формата XML, которым может быть использован приложениями, понимающими XML". Иными словами, теп
04.02.2009 Yahoo закрыла свой рекламный сервис Ads in RSS

Компания Yahoo 2 февраля закрыла свой сервис Ads in RSS, с помощью которого владельцы сайтов могли размещать контекстную рекламу в RSS-пот
29.08.2008 В Rambler Top 100 появился каталог RSS-лент

Компания «Рамблер» объявила о том, что в рейтинге Rambler Top 100 появился каталог RSS-лент лучших российских сайтов. Новый сервис Top 100 поможет пользователям сформировать пе
19.08.2008 ISO пропихнула формат Microsoft в стандарты

Возражения против стандартизации Microsoft’овского офисного формата Office Open XML не получили нужной поддержки. Согласно пресс-релизу Международной организации по стандартизации (ISO, ИСО) и Международной электротехнической комиссии (IEC, МЭК), ни одна из четырех апелляц
18.08.2008 Google запустил AdSense для RSS

ловам представителей Google, новый рекламный сервис был разработан с помощью технологий крупнейшего RSS-агрегатора FeedBurner, который был куплен компанией в июне 2007 г. Администрация FeedBurn
02.06.2008 В Рунете пройдет День RSS

1 июля в Рунете пройдет День RSS. Он создается, чтобы помочь как можно большему числу российских пользователей ознакомитьс
22.05.2008 День ИТ-победы: MS Office поддержит открытый формат документов

а обновлений для Office 2007, этот список пополнится еще четырьмя форматами. Таковыми будут: формат XML Paper Specification (XPS, аналог PDF), Portable Document Format (PDF) версии 1.5, PDF/A и
10.04.2008 На «Яндекс.Картинках» появился xml-импорт изображений

Компания «Яндекс» объявила о том, что у сервиса «Яндекс.Картинки» появился xml-импорт изображений. Теперь фотографии с популярных фотохостингов быстрее попадают в поиск, более точно соответствуют запросу и чаще обновляются. Благодаря более точному и полному индексиров
02.04.2008 Офисный формат Microsoft признан международным стандартом

14 месяцев внимательного изучения Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная электротехническая комиссия (IEC) вынесли решение о принятии формата офисных документов Office Open XML (OOXML) в качестве международного стандарта. Несмотря на то, что последние голоса еще не были подсчитаны, формат OOXML уже преодолел барьер в необходимое количество голосов. В соответствии

12.03.2008 ГНЦ РАМН создаст систему генерации эпикризов в формате Open XML

rosoft и Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук (ГНЦ РАМН) объявили о начале совместной работы над созданием автоматизированной системы генерации эпикризов в формате Open XML. Новая система позволит создавать макет эпикриза в формате Open XML, автоматически вставлять необходимые сведения о пациенте из базы данных и будет содержать подсказки и рекомендации
27.12.2007 RSS Bandit 1.6.0.0: чтение RSS-новостей

RSS Bandit – бесплатная программа с открытым исходным кодом, предназначенная для чтения RSS-новостей. RSS Bandit поддерживает формат Atom 1.0 и все версии RSS, позволя
20.12.2007 Microsoft помогает ЭОС освоить Open XML

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) при поддержке специалистов корпорации Microsoft начала работы по внедрению формата ECMA Open XML в свои продукты. На первом этапе работ (декабрь 2007 г.): Реализуются технические решения по использованию формата Open XML в процессах обмена, хранения и отображения информации в пр
12.12.2007 Установки ботам даются через RSS-агрегаторы

ast Flux, хакеры могут отправлять инструкции и получать сообщения ботов, передаваемые через блоги и RSS-агрегаторы. Нападающий при помощи троянов инфицирует подходящее число компьютеров, причем
10.12.2007 GoGo.Ru бесплатно раздает свой поиск веб-мастерам

В поисковой системе GoGo.Ru началось открытое подключение к услуге XML-поиска (http://gogo.ru/wmaster/xml). Новый сервис дает веб-мастерам возможность по
04.12.2007 Intel выпускает XML-пакет для предприятий SOA

Intel выпускает XML Software Suite и SOA Security Toolkit – пакеты для разработки XML–приложений, испо
04.10.2007 Рунет: RSS не знают 70% пользователей

дование, по результатам которого оказалось, что 70% пользователей Сети в России не знают, что такое RSS. Специалисты компании опросили более 3,6 тыс. пользователей в семи округах РФ в мае 2007

08.08.2007 Black Hat: цифровые подписи XML не спасают от хакеров

Системы проверки целостности XML-данных на базе цифровых подписей (XMLDSIG) могут стать вектором атаки удалённого выполнения произвольного кода, заявил Брэд Хилл (Brad Hill) из iSec на конференции Black Hat 2007. Синтаксис
02.08.2007 RSS названа самой ценной Web 2.0 технологией

Really Simple Syndication (RSS) названа самой ценной среди Web 2.0 технологий, согласно отчету исследовательской компани
19.07.2007 Oracle анонсирует новую версию СУБД Oracle Database 11g

ю пакетов обновлений без остановки СУБД. Oracle Database 11g предлагает оптимизированную технологию XML DB, позволяющую клиентам хранить XML-данные в своем собственным формате и управлят
25.05.2007 Microsoft «изучит» 2 формата: китайский Office и Open XML

Microsoft разработает транслятор с открытым кодом для двустороннего преобразования документов китайского формата документов офисных приложений, Unified Office Format (UOF), и Ecma Open XML File Formats. В понедельник должна была быть представлена бета-версия транслятора форматов для PowerPoint и Excel в OpenDocument Format (ODF). Китайский стандарт UOF разрабатывается «Софтве
18.05.2007 IMified ставит на RSS: покупка FeedCrie

Сервис мгновенных сообщений IMified приобрел FeedCrier — одного из крупнейших RSS-провайдеров. Условия сделки не разглашаются. В блоге FeedCrier сообщается, что компании заключили все соглашения после двухнедельных переговоров. Изначально IMified и FeedCrie договорились,
27.04.2007 NBC займется доставкой RSS: покупка R-Mail

Крупная телестудия NBC Universal купила сайт доставки RSS на электронную почту, R-Mail, у его основателя Рэнди Чарльза Морина (Randy Chales Morin), сообщил Mashable.com. R-Mail – небольшой сайт на фоне гигантов: его сервисом пользуется более 50 ты
26.03.2007 Географические RSS появятся в геосервисах Google

ботчиков географических приложений Google, геосервисы Google Earth и Google Maps вводится поддержка RSS-формата доступа к обновляемому геоконтенту. Кроме того, Google планирует ввести поддержку
14.03.2007 NewsSeeker 2.1 – чтение каналов RSS/ATOM, многооконный интерфейс

NewsSeeker от Dominion Web — программа для загрузки и чтения новостных каналов RSS и ATOM. Внешний вид программы выполнен в стиле MS Office 2007. Важной особенностью программы является встроенный многооконный интерфейс, который позволяет просматривать одновременно большое

Публикаций - 1910, упоминаний - 2404

W3C и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25781 452
Oracle Corporation 7079 176
IBM - International Business Machines Corp 9701 151
Google LLC 12703 142
9603 112
SAP SE 5604 89
Intel Corporation 12816 62
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 59
Apple Inc 13166 56
Yahoo! 3726 54
Yandex - Яндекс 9237 49
Cisco Systems 5371 40
Adobe Systems 1598 40
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 33
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 32
Sony 6741 32
Meta Platforms - Facebook 4622 31
X Corp - Twitter 2939 30
OpenText - Micro Focus - Novell 880 29
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1353 29
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 28
Softline - Софтлайн 3747 27
Dell EMC 5182 25
Software AG 203 24
AOL Inc - America Online 1883 23
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1695 23
HP Inc. 5885 23
Samsung Electronics 11070 22
Netscape Communications Corporation 426 21
HP - Hewlett-Packard 3662 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5662 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15782 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 20
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 19
Diasoft - Диасофт 1147 19
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 18
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 18
Системы документооборота 522 18
Ростелеком 10957 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8868 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
eBay Inc 1640 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1762 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 10
ГПБ - Газпромбанк 1274 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1914 9
Альфа-Банк 1980 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 9
Россети Ленэнерго 1699 8
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1526 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2791 7
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Boeing 1031 6
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Superjob - Суперджоб 863 5
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 5
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 5
Газпром ПАО 1493 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 5
American Express - Amex 338 4
Walt Disney Company 647 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 361 4
EPIC Telecom Invest 212 4
Deutsche Lufthansa AG 121 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
Верный - торговая сеть 328 4
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1136 4
РЖД - Российские железные дороги 2097 4
Walmart - Wal-Mart Stores 406 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3310 84
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 61
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5434 50
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W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 37
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 30
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 11
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 9
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 6
OWASP - Open Web Application Security Project 147 5
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 5
IPTC - International Press Telecommunications Council - Международный Совет по Прессе и Телекоммуникациям 6 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
Eclipse Foundation 26 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 407 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
NORDUnet - National research and education networks 6 2
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 2
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 2
BIC - Business Internet Consortium 3 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 142 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OIN - Open Invention Network 24 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33527 363
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 330
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 314
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 283
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28304 274
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10019 253
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13973 242
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 204
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35067 197
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13726 168
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5222 149
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7612 115
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25843 111
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7837 109
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CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 326 89
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16987 86
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Электронный документ - Electronic document 1582 84
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13499 83
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 316 82
Microsoft Windows 16900 274
Oracle Java - язык программирования 3471 185
Microsoft Office 4177 175
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2520 165
Linux OS 11547 153
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 101
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5739 101
JavaScript - JS - язык программирования 1425 99
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Microsoft Windows 2000 8678 89
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Microsoft Office Word - DOC-DOCX 909 73
Google Android 15256 69
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2038 61
Mozilla Firefox - браузер 1954 58
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1317 57
Microsoft Outlook 1506 54
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 48
Microsoft Windows XP 2431 48
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 47
Microsoft Visual Studio 429 46
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 860 46
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6287 44
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 130 43
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 42
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 42
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2556 41
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 40
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 39
Apache OpenOffice 490 39
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 39
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 38
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 38
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1772 38
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1673 38
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 38
Apple macOS 2425 37
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 37
Apple iPhone - серия смартфонов 7628 36
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 35
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 28
Демидов Михаил 134 10
Путин Владимир 3459 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Бегтин Иван 61 7
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Валяева Елизавета 72 7
Мельникова Анастасия 440 7
Нуралиев Борис 298 7
Аитов Тимур 197 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Ермолаев Артем 379 6
Баласанян Владимир 45 6
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Макаров Станислав 118 5
Коротков Андрей 87 5
Мартиросян Самвел 16 5
Чубарь Алексей 15 4
Агапов Иван 22 4
Френкель Лев 51 4
Петросян Вадим 19 4
Самойленко Максим 67 4
Истомин Константин 58 4
Рамендик Михаил 19 4
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Зайцев Михаил 346 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 321 3
Дергунова Ольга 120 3
Шушкин Дмитрий 95 3
Назарова Анна 52 3
Шилов Сергей 99 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 461 3
Артамонова Анна 183 3
Мартынов Владислав 115 3
Козырев Алексей 328 3
Казак Максим 162 3
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 3
Кузнецова Светлана 16 3
Козлов Константин 15 3
Россия - РФ - Российская федерация 166400 611
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 170
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 167
Европа 24973 105
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 83
Германия - Федеративная Республика 13223 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19561 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19162 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 42
Япония 13810 35
Франция - Французская Республика 8178 34
Украина 7929 34
Казахстан - Республика 6056 33
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Беларусь - Белоруссия 6297 29
Канада 5082 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8584 21
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 19
Швеция - Королевство 3782 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 18
США - Калифорния 4829 17
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 1113 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3452 14
Италия - Итальянская Республика 4509 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3052 14
Россия - СФО - Новосибирск 4882 14
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Индия - Bharat 5873 13
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Узбекистан - Республика 2009 13
Африка - Африканский регион 3643 11
Грузия 1333 11
Таджикистан - Республика 954 10
США - Массачусетс 518 10
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Inquirer 463 3
CRN 50 3
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USA Today 153 3
allNetDevices 160 3
InfoWorld 56 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
InfoSync 35 3
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 9
Fortune Global 500 295 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
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Forbes Global 2000 50 3
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Forrester Consulting 26 2
Synergy Research Group 48 2
Fortune Global 100 142 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Dell'Oro Group 66 2
comScore 379 2
eMarketer 206 2
TeleGeography Research 40 2
Datamonitor 83 2
NDP 53 2
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
Radicati Group 26 2
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Microsoft Research 144 1
Forrester Wave 45 1
НМГ - Медиалогия 37 1
HFS Research 49 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
Strategy Analytics 285 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Tagline - Тэглайн 30 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
РАН - Российская академия наук 2124 13
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1003 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1224 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1482 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 461 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 494 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
U.S. Naval Postgraduate School - NPS - Школа повышения квалификации офицерских кадров ВМС США 5 2
NASA Langley Research Center 18 2
British Library - Британская библиотека 30 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 736 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 221 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 742 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2665 42
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
Docflow 148 10
День молодёжи - 27 июня 1090 7
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2195 7
Black Hat - Конференция 120 6
Oracle OpenWorld 65 4
CeBIT 614 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1284 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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