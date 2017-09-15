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Индексная книга CNews*
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U.S. Congress Senate Конгресс США Сенат



15.09.2017 Касперского вызвали на допрос в Сенат США
12.05.2017 Евгений Касперский хочет оправдаться перед сенатом США
30.09.2015 Прямую онлайн-трансляцию V Международного конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС» можно будет увидеть на CNews
26.03.2015 Apple, Google, Microsoft потребовали от Конгресса США обуздать АНБ
07.08.2014 В Библиотеке конгресса США нашли Duke Nukem
17.02.2014 Организаторы MWC предложат мобильные развлечения
26.04.2010 ЦАГИ подал официальную заявку на проведение международного конгресса ICAS-2014
18.01.2010 Комиссия Конгресса США рекомендует не продлевать программу "Шаттл"
09.02.2009 В Сеть выложены документы на $1 млрд
10.07.2008 Сенат США одобрил законопроект о прослушивании клиентов мобильных операторов
01.04.2008 В Москве завершился конгресс «Менеджмент и качество третьего тысячелетия»
17.03.2008 Палата представителей Конгресса США ограничила спецслужбы в прослушке телефонов
17.01.2008 Библиотека Конгресса: сокровища - людям
22.11.2007 Сенат США обеспокоен сделкой Google+DoubleClick
10.10.2007 Рынок вооружений 2006: анализ Конгресса США
28.09.2007 Google+DoubleClick: сделку рассмотрел Сенат США
20.09.2007 Google+DoubleClick: сделку рассмотрит сенат США
11.07.2007 Сенатский комитет Конгресса США выступает за сокращение расходов на ПРО
17.04.2007 США: библиотека Конгресса оцифрована на 10%
26.02.2007 30 мая откроется конгресс Interop 2007
11.01.2007 Билль о сетевом нейтралитете повторно представлен в Сенат США
29.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
27.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
26.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
24.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
19.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
12.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
03.10.2006 Международный космический конгресс начал работу
03.10.2006 Международный космический конгресс начал работу
21.09.2006 25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи
20.09.2006 25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи
12.09.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
24.07.2006 Сенат США одобрил создание электронного реестра педофилов
20.06.2006 21 июня откроется выставка Interop Moscow 2006
23.12.2005 Сенат США определился с программами NASA
23.11.2005 Google предоставила $3 млн. библиотеке Конгресса для сканирования книг
28.09.2005 Утверждена программа 2-го Конгресса CRM
21.09.2005 "Конгресс CRM. Россия и СНГ" начнет свою работу 25 октября
29.09.2004 В Москве открылся бизнес-форум "SAP Конгресс 2004"
23.09.2004 Сенат США запретил публиковать номера мобильников

Публикаций - 608, упоминаний - 684

U.S. Congress Senate упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 106
Google LLC 10352 54
Yahoo! 3603 44
IBM - International Business Machines Corp 8941 34
Cisco Systems 4720 31
Meta Platforms - Facebook 4267 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 27
Apple Inc 10683 27
Oracle Corporation 6035 26
Intel Corporation 11262 25
Huawei 3222 21
Amazon Inc - Amazon.com 2650 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 18
Twitter 2493 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 13
Oracle - Sun Microsystems 2176 12
AT&T Inc 1563 12
HP - Hewlett-Packard 3567 12
Lenovo Motorola 3463 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
Nortel Networks 1287 10
Qualcomm Technologies 1639 10
Samsung Electronics 9333 10
SAP SE 4595 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 8
Accenture plc 810 8
6072 8
AOL Inc 1525 8
Applied Materials 265 7
Sony 6145 7
HP Compaq Computer Corp 1905 7
Элемент ГК - Elementec 1523 7
LG Electronics 3372 7
TI - Texas Instruments Incorporated 808 7
Siemens AG - Siemens Group 2311 7
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 219 7
Amdocs 126 7
HP Inc. 5313 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 6
Yandex - Яндекс 5015 6
eBay Inc 1576 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 17
Lockheed Martin 730 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
Ford 386 7
GM - General Motors 434 6
Boeing 957 6
LinkedIn 558 5
Northrop Grumman 200 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 5
Альфа-Банк 1476 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 5
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 5
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 5
Merrill Lynch 427 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 4
Citi - Citigroup 283 4
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 4 4
Президент-Отель ФГУП 63 4
РОСНО СК - Страховая компания 171 3
Евросеть 1393 3
Почта России ПАО 1853 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Магнит - Сеть магазинов 447 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 3
Аэрофлот - Aeroflot 648 3
Сургутнефтегаз - СНГ 193 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 3
Coca-Cola Company 241 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 3
Газпром ПАО 1008 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Самолёт ГК 216 2
Barclays 90 2
Транснефть 232 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 149
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 86
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 47
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 43
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 135 41
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 29
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 25
Администрация Президента РФ 904 23
Президент Российской Федерации 3770 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 17
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 17
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 53 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 16
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 15
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 15
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 15
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 14
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 12
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
Прокуратура США - Федеральный прокурор США - United States Attorney, Federal prosecutor 16 8
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 7
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 7
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 18
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 7
Демократическая политическая партия США 91 7
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 3
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 5 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
WiMAX Forum 66 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности 0 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 26
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 18
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 17
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 17
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 16
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 13
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 13
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 10
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 7
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 403 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 7
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 939 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 18
Google Android 11959 17
Microsoft Windows 2000 2856 15
Linux OS 7669 13
Apple iOS 6422 8
Oracle Java - язык программирования 2554 7
Microsoft Windows 10 11713 7
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 7
Nokia Symbian OS 1388 7
Mozilla Firefox - браузер 1738 7
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 6
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 6
ЭОС Дело СЭД 4365 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 5
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 26 5
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 81 4
SAP Ariba 280 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 4
Google Marketing Platform - DoubleClick 222 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 4
Google Play - Google Store - Android Market 2732 4
U.S. Department of Defense - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 20 4
Google YouTube - Видеохостинг 2277 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 3
Google+ Социальная сеть 205 3
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 129 3
Myspace - социальная сеть 635 3
NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 0 3
Apple - App Store 2437 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 3
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 31 2
Morpheus 42 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 2
Microsoft SQL Server 1416 2
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 106 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 2
Bush George - Буш Джордж 301 29
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 21
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 21
Касперский Евгений 290 17
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 12
Coats Dan - Коутс Дэн 14 12
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 11
Исанин Антон 9365 9
Путин Владимир 2542 8
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 6
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 5
Chambers John - Чемберс Джон 116 4
Гурко Александр 136 4
Brin Sergey - Сергей Брин 183 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 4
Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 4
Biden Joe - Байден Джо 58 4
Невзоров Михаил 5 3
Недосеков Андрей 23 3
Трифонов Михаил 3 3
Пуговкин Олег 3 3
Вроблевский Роман 6 3
Wyden Ron - Уайден Рон 16 3
Калинин Александр 124 3
Рейман Леонид 1009 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 3
Орлов Дмитрий 21 3
Воеводенко Нина 6 3
Шишкарев Сергей 6 3
Епишина Елена 3 3
Гутман Виктор 17 3
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 3
Павлов Андрей 34 3
Краус Олег 11 3
Головин Андрей 12 3
Иванов Владимир 53 3
Smith Brad - Смит Брэд 64 3
Урличич Юрий 49 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 377
Россия - РФ - Российская федерация 108428 164
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 113
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 34
Европа 12319 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 26
Земля - планета Солнечной системы 7427 24
США - Колумбия - Вашингтон 1169 21
Япония 10069 20
Азия - Азиатский регион 3803 19
Иран - Исламская Республика Иран 954 16
США - Калифорния 3381 15
Америка 2011 14
Испания - Каталония - Барселона 707 14
Украина 6212 14
Германия - Федеративная Республика 8903 14
Индия - Республика 4263 13
Беларусь - Белоруссия 3525 11
Америка Северная 2650 11
Канада 3319 11
США - Нью-Йорк 2616 11
Франция - Французская Республика 5665 11
Ирак - Республика 666 10
США - Техас 813 10
Италия - Итальянская Республика 3310 10
Испания - Королевство 2917 9
Израиль 1756 9
Австралия - Австралийский Союз 2791 9
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USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 1
Yale University - Йельский университет 116 1
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РАН - Российская академия наук 1397 1
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Princeton University - Принстонский университет 139 1
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