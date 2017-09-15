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U.S. Congress Senate Конгресс США Сенат
СОБЫТИЯ
|15.09.2017
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Касперского вызвали на допрос в Сенат США
етном меморандуме, который был направлен директору Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). Документ был подготовлен Комитетом по разведке Сената США. Комитет убедительно просил принять меры в связи с потенциальным риском, который несет в себе широкая распространенность продуктов «Лаборатории» на американском рынке.Кроме того, аме
|12.05.2017
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Евгений Касперский хочет оправдаться перед сенатом США
пользуют ли ведомства продукцию «Лаборатории».Глава «Лаборатории Касперского» готов предстать перед сенатом США«Мы следим за Касперским и его программным обеспечением. Насколько я знаю, в наших
|30.09.2015
|Прямую онлайн-трансляцию V Международного конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС» можно будет увидеть на CNews
|07.08.2014
|В Библиотеке конгресса США нашли Duke Nukem
|17.02.2014
|Организаторы MWC предложат мобильные развлечения
|26.04.2010
|ЦАГИ подал официальную заявку на проведение международного конгресса ICAS-2014
|18.01.2010
|Комиссия Конгресса США рекомендует не продлевать программу "Шаттл"
|09.02.2009
|В Сеть выложены документы на $1 млрд
|10.07.2008
|Сенат США одобрил законопроект о прослушивании клиентов мобильных операторов
|01.04.2008
|В Москве завершился конгресс «Менеджмент и качество третьего тысячелетия»
|17.03.2008
|Палата представителей Конгресса США ограничила спецслужбы в прослушке телефонов
|17.01.2008
|Библиотека Конгресса: сокровища - людям
|22.11.2007
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Сенат США обеспокоен сделкой Google+DoubleClick
Представители подкомитета Сената США, который проводит расследование по делу о покупке интернет-гигантом Google компани
|10.10.2007
|Рынок вооружений 2006: анализ Конгресса США
|28.09.2007
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Google+DoubleClick: сделку рассмотрел Сенат США
Вчера, 27 сентября, в Сенате США состоялось слушание по делу Google+DoubleClick, в котором также принимали участие представители Microsoft и других компаний-конкурентов Google. Брэд Смит (Brad Smith), старший советн
|20.09.2007
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Google+DoubleClick: сделку рассмотрит сенат США
Комитет юстиции сената США проведет слушание по делу антимонопольных обвинений в адрес сделки компаний Google и DoubleClick 27 сентября. На слушании члены комитета рассмотрят условия покупки Google DoubleClick
|17.04.2007
|США: библиотека Конгресса оцифрована на 10%
|26.02.2007
|30 мая откроется конгресс Interop 2007
|11.01.2007
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Билль о сетевом нейтралитете повторно представлен в Сенат США
На рассмотрение Сената США снова подан билль, предписывающий всем провайдерам придерживаться сетевого нейтралитета — обеспечения равного доступа всех провайдеров контента к пользователю. Инициаторами билля cта
|29.10.2006
|30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
|27.10.2006
|30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
|26.10.2006
|30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
|24.10.2006
|30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
|19.10.2006
|30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
|12.10.2006
|30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
|03.10.2006
|Международный космический конгресс начал работу
|03.10.2006
|Международный космический конгресс начал работу
|21.09.2006
|25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи
|20.09.2006
|25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи
|12.09.2006
|30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
|24.07.2006
|Сенат США одобрил создание электронного реестра педофилов
|20.06.2006
|21 июня откроется выставка Interop Moscow 2006
|23.12.2005
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Сенат США определился с программами NASA
В четверг утром Сенат США утвердил законопроект "О реорганизации NASA", определяющий политику США в области освоения космоса, за которое горячо выступает нынешний президент Джордж Буш младший. Билль прошел чер
|23.11.2005
|Google предоставила $3 млн. библиотеке Конгресса для сканирования книг
|28.09.2005
|Утверждена программа 2-го Конгресса CRM
|21.09.2005
|"Конгресс CRM. Россия и СНГ" начнет свою работу 25 октября
|29.09.2004
|В Москве открылся бизнес-форум "SAP Конгресс 2004"
|23.09.2004
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Сенат США запретил публиковать номера мобильников
Комиссия по торговле Сената США вынесла решение, обязывающее телекоммуникационные компании получать разрешение абонентов на публикации номеров их мобильных телефонов. Решение было принято после того, как стали изве
|24.05.2004
|Завтра начинает работу международный конгресс по директ-маркетингу
|18.12.2002
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Сенат США закрыл свой анонимный прокси-сервер
Администраторы сайта Сената США www.senate.gov обнаружили и закрыли у себя проработавший несколько месяцев анонимный прокси-сервер. Директор по технологическому развитию Сената Трейси Уильямс (Tracy Williams) сказа
U.S. Congress Senate и организации, системы, технологии, персоны:
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