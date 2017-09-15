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Индексная книга (каталог) CNews*
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U.S. Congress Senate Конгресс США Сенат

СОБЫТИЯ


15.09.2017 Касперского вызвали на допрос в Сенат США

етном меморандуме, который был направлен директору Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). Документ был подготовлен Комитетом по разведке Сената США. Комитет убедительно просил принять меры в связи с потенциальным риском, который несет в себе широкая распространенность продуктов «Лаборатории» на американском рынке.Кроме того, аме
12.05.2017 Евгений Касперский хочет оправдаться перед сенатом США

пользуют ли ведомства продукцию «Лаборатории».Глава «Лаборатории Касперского» готов предстать перед сенатом США«Мы следим за Касперским и его программным обеспечением. Насколько я знаю, в наших
30.09.2015 Прямую онлайн-трансляцию V Международного конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС» можно будет увидеть на CNews
07.08.2014 В Библиотеке конгресса США нашли Duke Nukem
17.02.2014 Организаторы MWC предложат мобильные развлечения
26.04.2010 ЦАГИ подал официальную заявку на проведение международного конгресса ICAS-2014
18.01.2010 Комиссия Конгресса США рекомендует не продлевать программу "Шаттл"
09.02.2009 В Сеть выложены документы на $1 млрд
10.07.2008 Сенат США одобрил законопроект о прослушивании клиентов мобильных операторов
01.04.2008 В Москве завершился конгресс «Менеджмент и качество третьего тысячелетия»
17.03.2008 Палата представителей Конгресса США ограничила спецслужбы в прослушке телефонов
17.01.2008 Библиотека Конгресса: сокровища - людям
22.11.2007 Сенат США обеспокоен сделкой Google+DoubleClick

Представители подкомитета Сената США, который проводит расследование по делу о покупке интернет-гигантом Google компани
10.10.2007 Рынок вооружений 2006: анализ Конгресса США
28.09.2007 Google+DoubleClick: сделку рассмотрел Сенат США

Вчера, 27 сентября, в Сенате США состоялось слушание по делу Google+DoubleClick, в котором также принимали участие представители Microsoft и других компаний-конкурентов Google. Брэд Смит (Brad Smith), старший советн
20.09.2007 Google+DoubleClick: сделку рассмотрит сенат США

Комитет юстиции сената США проведет слушание по делу антимонопольных обвинений в адрес сделки компаний Google и DoubleClick 27 сентября. На слушании члены комитета рассмотрят условия покупки Google DoubleClick
17.04.2007 США: библиотека Конгресса оцифрована на 10%
26.02.2007 30 мая откроется конгресс Interop 2007
11.01.2007 Билль о сетевом нейтралитете повторно представлен в Сенат США

На рассмотрение Сената США снова подан билль, предписывающий всем провайдерам придерживаться сетевого нейтралитета — обеспечения равного доступа всех провайдеров контента к пользователю. Инициаторами билля cта
29.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
27.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
26.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
24.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
19.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
12.10.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
03.10.2006 Международный космический конгресс начал работу
03.10.2006 Международный космический конгресс начал работу
21.09.2006 25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи
20.09.2006 25 октября состоится деловой обед с гуру CRM в отрасли связи
12.09.2006 30 октября откроется конгресс "Профессия и здоровье"
24.07.2006 Сенат США одобрил создание электронного реестра педофилов
20.06.2006 21 июня откроется выставка Interop Moscow 2006
23.12.2005 Сенат США определился с программами NASA

В четверг утром Сенат США утвердил законопроект "О реорганизации NASA", определяющий политику США в области освоения космоса, за которое горячо выступает нынешний президент Джордж Буш младший. Билль прошел чер
23.11.2005 Google предоставила $3 млн. библиотеке Конгресса для сканирования книг
28.09.2005 Утверждена программа 2-го Конгресса CRM
21.09.2005 "Конгресс CRM. Россия и СНГ" начнет свою работу 25 октября
29.09.2004 В Москве открылся бизнес-форум "SAP Конгресс 2004"
23.09.2004 Сенат США запретил публиковать номера мобильников

Комиссия по торговле Сената США вынесла решение, обязывающее телекоммуникационные компании получать разрешение абонентов на публикации номеров их мобильных телефонов. Решение было принято после того, как стали изве
24.05.2004 Завтра начинает работу международный конгресс по директ-маркетингу
18.12.2002 Сенат США закрыл свой анонимный прокси-сервер

Администраторы сайта Сената США www.senate.gov обнаружили и закрыли у себя проработавший несколько месяцев анонимный прокси-сервер. Директор по технологическому развитию Сената Трейси Уильямс (Tracy Williams) сказа

Публикаций - 195, упоминаний - 222

U.S. Congress Senate и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 51
Yahoo! 3726 29
Google LLC 12690 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
Cisco Systems 5372 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Oracle Corporation 7074 11
AT&T Inc 1726 10
Apple Inc 13156 9
AOL Inc - America Online 1883 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
X Corp - Twitter 2938 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Huawei 4677 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Intel Corporation 12811 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
Lenovo Motorola 3566 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
Dell EMC 5180 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
ZTE Corporation 800 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 4
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 4
Comcast 231 4
Информзащита 941 3
Dropbox 527 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
JDSU - JDS Uniphase 219 3
Восход ФГБУ НИИ 721 2
eBay Inc 1640 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Microsoft - LinkedIn 699 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Warner 540 3
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 3
Tesla Motors 461 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Barclays 122 2
Nike 195 2
DuPont - Дюпон 101 2
Merrill Lynch 454 2
Lockheed Martin 777 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Alcoa 49 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 2
International Paper 27 2
Robertson Stephens 52 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Walt Disney Company 647 1
Торий НПП 47 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Ford 435 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Citi - Citibank 158 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 44
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 32
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 30
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 28
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 27
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 25
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 21
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 17
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 15
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 15
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 14
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 12
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 8
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 8
Демократическая политическая партия США 122 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
LICRA - International League Against Racism and Anti-Semitism - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - Международная Лига Противников Расизма и Антисемитизма 12 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 20
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 7
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 4
Microsoft Windows 2000 8678 12
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 9
Microsoft Windows 16882 6
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 6
Google Android 15244 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 4
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Linux OS 11533 3
Bending Spoons - Evernote 200 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 3
Oracle PeopleSoft 426 3
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 3
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Kaspersky Internet Security 497 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
SAP Ariba 309 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 2
Microsoft Windows 98 452 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
NASA - Hubble Robot Repair Mission 4 2
NASA JIMO - Jupiter Icy Moons Orbiter - NASA JIME - Jupiter Icy moons Explorer 4 2
NASA MSR - NASA Mars Sample Return 7 2
Capcom - Monster Hunter 14 2
Google Chrome - браузер 1701 1
ByteDance - TikTok 355 1
IBM DB2 396 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 19
Касперский Евгений 337 18
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 17
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 15
Coats Dan - Коутс Дэн 14 14
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 8
Hatch Orrin - Хатч Оррин 13 8
Bush George - Буш Джордж 336 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 4
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 4
Путин Владимир 3454 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Калинин Александр 189 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Zatko Peiter - Затко Пейтер - Mudge 5 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 3
Cooney Manus - Куни Манус 4 3
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
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