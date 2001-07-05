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NBC Universal Media USA Network Ticketmaster Ticketmaster Entertainment Ticketmaster Online-CitySearch TicketWeb

NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.07.2001 Ticketmaster.com сократил 90 рабочих мест

Компания Ticketmaster объявила во вторник, что планирует сократить около 90 рабочих мест отделения CitySearch с целью сократить расходы. Сокращения 17% штата являются частью стратегии по затягиванию поя
22.11.2000 Ticketmaster объединит свой онлайновый и оффлайновый бизнес

а о том, что консолидирует принадлежащий ей бизнес по продаже билетов и сливает онлайновую компанию Ticketmaster Online-Citysearch Inc. с оффлайновой Ticketmaster Corp., сообщает Mercury
18.10.2000 Данные по 20 самым посещаемым интернет-магазинам в сентябре

в основных интернет-магазинах практически не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Amazon.com, ticketmaster.com и buy.com сохранили лидирующие позиции в рейтинге наиболее популярных магази
08.09.2000 Ticketmaster Online завоевывает европейский рынок

Интернет-служба по продаже билетов Ticketmaster Online-CitySearch Inc. ведет переговоры с Vivendi о возможных мерах по увеличени
25.08.2000 Хакеры-меломаны атаковали Ticketmaster

Онлайновый продавец билетов Ticketmaster подвергся атаке хакеров из группы, называющей себя "М-команда" (M-squad). В настоящее время сайт уже снова работает, сообщает VNUNet. Специалисты по сетевой безопасности заявили, ч
16.08.2000 Ticketmaster.com проиграл дело о гиперссылках

Компании Ticketmaster Online-Citysearch Inc. и принадлежащему ей сетевому магазину Ticketmaster
31.05.2000 Портал Ticketmaster Online покупает своего конкурента TicketWeb за $35.2 млн.

30 мая портал Ticketmaster Online-CitySearch Inc., специализирующийся на продаже билетов на различные мероп
18.05.2000 Портал Ticketmaster Online-CitySearch планирует запустить новый сервис для мобильных устройств

Портал TicketMaster Online-CitySearch объявил о своих планах по открытию 19 мая нового сервиса для м
25.01.2000 Ticketmaster.com будет продавать билеты, которые можно распечатывать на принтере

Ticketmaster.com, являющийся онлайновым подразделением Ticketmaster-Online Citysearch, на этой неделе собирается объявить о новой Интернет-услуге, б
23.02.1999 Ticketmaster объединяется с USA Networks и Lycos

Руководитель компании Ticketmaster Чарльз Конн (Charles Conn), отвечая на вопросы аналитиков, заявил, что слияние его компании с USA Networks и Lycos Inc. - это хорошая новость для акционеров. Сделка позволит компан
23.02.1999 Ticketmaster начала программу по открытию региональных Web-порталов

Сегодня компания Ticketmaster открыла свой первый региональный портал CitySearch в Денвере, специализирующийся на электронной коммерции. В дальнейшем компания планирует развернуть сеть порталов CitySearch по вс

Публикаций - 50, упоминаний - 67

NBC Universal Media и организации, системы, технологии, персоны:

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Cisco Systems 5372 9
Microsoft Corporation 25775 9
Yahoo! 3726 9
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