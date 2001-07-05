NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb

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СОБЫТИЯ
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|05.07.2001
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Ticketmaster.com сократил 90 рабочих мест
Компания Ticketmaster объявила во вторник, что планирует сократить около 90 рабочих мест отделения CitySearch с целью сократить расходы. Сокращения 17% штата являются частью стратегии по затягиванию поя
|22.11.2000
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Ticketmaster объединит свой онлайновый и оффлайновый бизнес
а о том, что консолидирует принадлежащий ей бизнес по продаже билетов и сливает онлайновую компанию Ticketmaster Online-Citysearch Inc. с оффлайновой Ticketmaster Corp., сообщает Mercury
|18.10.2000
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Данные по 20 самым посещаемым интернет-магазинам в сентябре
в основных интернет-магазинах практически не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Amazon.com, ticketmaster.com и buy.com сохранили лидирующие позиции в рейтинге наиболее популярных магази
|08.09.2000
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Ticketmaster Online завоевывает европейский рынок
Интернет-служба по продаже билетов Ticketmaster Online-CitySearch Inc. ведет переговоры с Vivendi о возможных мерах по увеличени
|25.08.2000
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Хакеры-меломаны атаковали Ticketmaster
Онлайновый продавец билетов Ticketmaster подвергся атаке хакеров из группы, называющей себя "М-команда" (M-squad). В настоящее время сайт уже снова работает, сообщает VNUNet. Специалисты по сетевой безопасности заявили, ч
|16.08.2000
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Ticketmaster.com проиграл дело о гиперссылках
Компании Ticketmaster Online-Citysearch Inc. и принадлежащему ей сетевому магазину Ticketmaster
|31.05.2000
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Портал Ticketmaster Online покупает своего конкурента TicketWeb за $35.2 млн.
30 мая портал Ticketmaster Online-CitySearch Inc., специализирующийся на продаже билетов на различные мероп
|18.05.2000
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Портал Ticketmaster Online-CitySearch планирует запустить новый сервис для мобильных устройств
Портал TicketMaster Online-CitySearch объявил о своих планах по открытию 19 мая нового сервиса для м
|25.01.2000
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Ticketmaster.com будет продавать билеты, которые можно распечатывать на принтере
Ticketmaster.com, являющийся онлайновым подразделением Ticketmaster-Online Citysearch, на этой неделе собирается объявить о новой Интернет-услуге, б
|23.02.1999
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Ticketmaster объединяется с USA Networks и Lycos
Руководитель компании Ticketmaster Чарльз Конн (Charles Conn), отвечая на вопросы аналитиков, заявил, что слияние его компании с USA Networks и Lycos Inc. - это хорошая новость для акционеров. Сделка позволит компан
|23.02.1999
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Ticketmaster начала программу по открытию региональных Web-порталов
Сегодня компания Ticketmaster открыла свой первый региональный портал CitySearch в Денвере, специализирующийся на электронной коммерции. В дальнейшем компания планирует развернуть сеть порталов CitySearch по вс
NBC Universal Media и организации, системы, технологии, персоны:
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
|Rowan College of South Jersey - Колледж Роуэн в Южном Джерси 4 1
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