Чистая прибыль SBC Communications в 3 квартале 2005 г. снизилась на 40,5% Чистая прибыль SBC Communications, второй по величине в США телекоммуникационной компании, по итогам 3 квартала 2005 г. снизилась 40,5% — до $1,246 млрд. по сравнению с показателем $2,094 млрд., полученн

SBC Communications снизила прибыль на 54% Чистая прибыль второй по величине в США телекоммуникационной компании SBC Communications в 1-м квартале 2005 г. снизилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает РБК. Чистая прибыль SBC за отчетный период составила $885 млн. по сравнению

Чистая прибыль SBC Communications снизилась на 24% Чистая прибыль американской телефонной компании SBC Communications в 1 квартале 2004 г. снизилась на 24% - до $1,9 млрд. по сравнению с $2,5 млрд. за аналогичный период прошлого года. Выручка за указанный период сократилась на 2,4% - до $10,

SBC Communications сократит штат Американская телекоммуникационная компания SBC Communications до конца 2003 г. сократит от 3 до 4 тыс. рабочих мест. Сокращения проводятся с целью снижения затрат, говорится в заявлении компании. Сокращения затронут от 1,9 до 2,5% всего

Чистая прибыль SBC Communications снизилась на 29,4% Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании SBC Communications Inc. в 3 квартале 2003 г. составила $1,2 млрд. (37 центов на акцию) по сравнению с $1,7 млрд. (51 центом на акцию) за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ра

SBC Communications заказала у Cisco маршрутизаторы для магистральной сети США Cisco Systems сообщила о подписании контракта с оператором SBC Communications на поставку своих маршрутизаторов серии 12000 для общенациональной магистральной 10-гигабитной сети OC-192. Эта новая сеть, созданная филиалом SBC, предназначена для выделенн

Reuters: Доходы SBC Communications сократились на 15% в третьем квартале с $2,07 млрд. до $1,77 млрд. (или с 61 цента до 53 центов на акцию). Доход за вычетом доли доходов SBC Communications в совместном предприятии Cingular Wireless, упал на 6,9% с $11,34 млрд. до

SBC Communications и Verizon Communications пополнили американскую казну еще на $3,85 млн. В январе текущего года выплаты SBC Communications федеральному правительству США составили $2,89 млн., и это только часть выплат по штрафам, наложенным на компанию за несоблюдение обязательств по предоствлению конкурирующим

SBC Communications предпочитает платить штраф, но не делиться с конкурентами Федеральная комиссия по телекоммуникациям США (FCC) наложила очередной штраф на SBC Communications в связи с несоблюдением условий равноправного предоставления конкурентам компании доступа к её сети. FCC штрафует компанию за несоблюдение требований раз в три месяца. В обще

Yahoo! и SBC Communications объединят усилия в продвижении DSL-сервисов ISP-провайдер и лидер на рынке DSL (выделенная цифровая линия) в США компания SBC Communications и интернет-портал Yahoo! объединят усилия для продвижения своих услуг на рынках 13 штатов. Обе компании расценивают соглашение как исключительно выгодное. Yahoo! предложит об

SBC Communications получила в четвертом квартале $2 млрд. чистой прибыли при обороте $14,1 млрд. Компания SBC Communications, занимающая второе место в США по объему услуг местной телефонной связи, сообщила о финансовых результатах четвертого квартала. Чистая прибыль компании выросла на 5,6% и дост

FCC разрешила слияние SBC Communications и BellSouth Федеральная Комиссия Связи (FCC) США одобрила слияние SBC Communications и BellSouth, сообщил CNET. Однако при этом она выдвинула ряд требований. Компании должны будут частично приостановить свою деятельность в ряде районов США: штатах Луизиана, И

SBC Communications присоединится к Bell Canada International и Telefonos de Mexico Во вторник Bell Canada International Inc. заявила о намерении SBC Communications Inc. присоединиться к BCI и Telefonos de Mexico S.A. с целью формирования

AT&T Wireless приобрела беспроводную сеть SBC Communications в штате Индианаполис up Inc. объявила в понедельник о покупке за $530 млн. беспроводной сети штата Индианаполис компании SBC Communications Inc. В результате сделки к концу года к Wireless перейдет более 113.000 кл

SBC Communications, Commerce One и Cisco Systems будут вместе заниматься электронной коммерцией Телекоммуникационная компания SBC Communications расширяет спектр своих услуг в области электронной коммерции и веб-хостинга за счет стратегического партнерства с компанией Commerce One и создания банка данных в интернете с

BellSouth и SBC Communications планируют создать вторую по величине компанию беспроводной связи в США Компании BellSouth Corporation и SBC Communications объявили о своих планах объединить свои подразделения беспроводной связи для создания нового мощной телекоммуникационной компании с клиентской базой 16.2 миллиона абонентов.

SBC Communications потратит $6 млрд на Интернет-службы В следующие три года SBC Communications намерена потратить на развертывание собственных Интернет-служб в 13 штатах около $6 млрд. "Project Pronto" (так называется новая инициатива) к 2004 году болжен приносить ежег