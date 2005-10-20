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AT&T SBC Telecom SBC Communications
СОБЫТИЯ
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|20.10.2005
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Чистая прибыль SBC Communications в 3 квартале 2005 г. снизилась на 40,5%
Чистая прибыль SBC Communications, второй по величине в США телекоммуникационной компании, по итогам 3 квартала 2005 г. снизилась 40,5% — до $1,246 млрд. по сравнению с показателем $2,094 млрд., полученн
|25.04.2005
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SBC Communications снизила прибыль на 54%
Чистая прибыль второй по величине в США телекоммуникационной компании SBC Communications в 1-м квартале 2005 г. снизилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает РБК. Чистая прибыль SBC за отчетный период составила $885 млн. по сравнению
|22.04.2004
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Чистая прибыль SBC Communications снизилась на 24%
Чистая прибыль американской телефонной компании SBC Communications в 1 квартале 2004 г. снизилась на 24% - до $1,9 млрд. по сравнению с $2,5 млрд. за аналогичный период прошлого года. Выручка за указанный период сократилась на 2,4% - до $10,
|10.12.2003
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SBC Communications сократит штат
Американская телекоммуникационная компания SBC Communications до конца 2003 г. сократит от 3 до 4 тыс. рабочих мест. Сокращения проводятся с целью снижения затрат, говорится в заявлении компании. Сокращения затронут от 1,9 до 2,5% всего
|22.10.2003
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Чистая прибыль SBC Communications снизилась на 29,4%
Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании SBC Communications Inc. в 3 квартале 2003 г. составила $1,2 млрд. (37 центов на акцию) по сравнению с $1,7 млрд. (51 центом на акцию) за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ра
|05.12.2002
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SBC Communications заказала у Cisco маршрутизаторы для магистральной сети США
Cisco Systems сообщила о подписании контракта с оператором SBC Communications на поставку своих маршрутизаторов серии 12000 для общенациональной магистральной 10-гигабитной сети OC-192. Эта новая сеть, созданная филиалом SBC, предназначена для выделенн
|25.10.2002
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Reuters: Доходы SBC Communications сократились на 15% в третьем квартале
с $2,07 млрд. до $1,77 млрд. (или с 61 цента до 53 центов на акцию). Доход за вычетом доли доходов SBC Communications в совместном предприятии Cingular Wireless, упал на 6,9% с $11,34 млрд. до
|04.02.2002
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SBC Communications и Verizon Communications пополнили американскую казну еще на $3,85 млн.
В январе текущего года выплаты SBC Communications федеральному правительству США составили $2,89 млн., и это только часть выплат по штрафам, наложенным на компанию за несоблюдение обязательств по предоствлению конкурирующим
|29.12.2001
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SBC Communications предпочитает платить штраф, но не делиться с конкурентами
Федеральная комиссия по телекоммуникациям США (FCC) наложила очередной штраф на SBC Communications в связи с несоблюдением условий равноправного предоставления конкурентам компании доступа к её сети. FCC штрафует компанию за несоблюдение требований раз в три месяца. В обще
|15.11.2001
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Yahoo! и SBC Communications объединят усилия в продвижении DSL-сервисов
ISP-провайдер и лидер на рынке DSL (выделенная цифровая линия) в США компания SBC Communications и интернет-портал Yahoo! объединят усилия для продвижения своих услуг на рынках 13 штатов. Обе компании расценивают соглашение как исключительно выгодное. Yahoo! предложит об
|29.01.2001
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SBC Communications получила в четвертом квартале $2 млрд. чистой прибыли при обороте $14,1 млрд.
Компания SBC Communications, занимающая второе место в США по объему услуг местной телефонной связи, сообщила о финансовых результатах четвертого квартала. Чистая прибыль компании выросла на 5,6% и дост
|02.10.2000
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FCC разрешила слияние SBC Communications и BellSouth
Федеральная Комиссия Связи (FCC) США одобрила слияние SBC Communications и BellSouth, сообщил CNET. Однако при этом она выдвинула ряд требований. Компании должны будут частично приостановить свою деятельность в ряде районов США: штатах Луизиана, И
|27.09.2000
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SBC Communications присоединится к Bell Canada International и Telefonos de Mexico
Во вторник Bell Canada International Inc. заявила о намерении SBC Communications Inc. присоединиться к BCI и Telefonos de Mexico S.A. с целью формирования
|25.07.2000
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AT&T Wireless приобрела беспроводную сеть SBC Communications в штате Индианаполис
up Inc. объявила в понедельник о покупке за $530 млн. беспроводной сети штата Индианаполис компании SBC Communications Inc. В результате сделки к концу года к Wireless перейдет более 113.000 кл
|25.07.2000
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SBC Communications, Commerce One и Cisco Systems будут вместе заниматься электронной коммерцией
Телекоммуникационная компания SBC Communications расширяет спектр своих услуг в области электронной коммерции и веб-хостинга за счет стратегического партнерства с компанией Commerce One и создания банка данных в интернете с
|06.04.2000
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BellSouth и SBC Communications планируют создать вторую по величине компанию беспроводной связи в США
Компании BellSouth Corporation и SBC Communications объявили о своих планах объединить свои подразделения беспроводной связи для создания нового мощной телекоммуникационной компании с клиентской базой 16.2 миллиона абонентов.
|18.10.1999
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SBC Communications потратит $6 млрд на Интернет-службы
В следующие три года SBC Communications намерена потратить на развертывание собственных Интернет-служб в 13 штатах около $6 млрд. "Project Pronto" (так называется новая инициатива) к 2004 году болжен приносить ежег
|24.08.1999
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Польская компания TPSA будет куплена France Telecom и SBC Communications
Похоже, что France Telecom и SBC Communications буду единственными покупателями стратегически важного пакета акций польской телекоммуникационной группы TPSA, находящейся под контролем государства. Первоначально ожидалось ц
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