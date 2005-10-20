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AT&T SBC Telecom SBC Communications

СОБЫТИЯ

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20.10.2005 Чистая прибыль SBC Communications в 3 квартале 2005 г. снизилась на 40,5%

Чистая прибыль SBC Communications, второй по величине в США телекоммуникационной компании, по итогам 3 квартала 2005 г. снизилась 40,5% — до $1,246 млрд. по сравнению с показателем $2,094 млрд., полученн
25.04.2005 SBC Communications снизила прибыль на 54%

Чистая прибыль второй по величине в США телекоммуникационной компании SBC Communications в 1-м квартале 2005 г. снизилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает РБК. Чистая прибыль SBC за отчетный период составила $885 млн. по сравнению

22.04.2004 Чистая прибыль SBC Communications снизилась на 24%

Чистая прибыль американской телефонной компании SBC Communications в 1 квартале 2004 г. снизилась на 24% - до $1,9 млрд. по сравнению с $2,5 млрд. за аналогичный период прошлого года. Выручка за указанный период сократилась на 2,4% - до $10,
10.12.2003 SBC Communications сократит штат

Американская телекоммуникационная компания SBC Communications до конца 2003 г. сократит от 3 до 4 тыс. рабочих мест. Сокращения проводятся с целью снижения затрат, говорится в заявлении компании. Сокращения затронут от 1,9 до 2,5% всего
22.10.2003 Чистая прибыль SBC Communications снизилась на 29,4%

Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании SBC Communications Inc. в 3 квартале 2003 г. составила $1,2 млрд. (37 центов на акцию) по сравнению с $1,7 млрд. (51 центом на акцию) за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ра
05.12.2002 SBC Communications заказала у Cisco маршрутизаторы для магистральной сети США

Cisco Systems сообщила о подписании контракта с оператором SBC Communications на поставку своих маршрутизаторов серии 12000 для общенациональной магистральной 10-гигабитной сети OC-192. Эта новая сеть, созданная филиалом SBC, предназначена для выделенн
25.10.2002 Reuters: Доходы SBC Communications сократились на 15% в третьем квартале

с $2,07 млрд. до $1,77 млрд. (или с 61 цента до 53 центов на акцию). Доход за вычетом доли доходов SBC Communications в совместном предприятии Cingular Wireless, упал на 6,9% с $11,34 млрд. до
04.02.2002 SBC Communications и Verizon Communications пополнили американскую казну еще на $3,85 млн.

В январе текущего года выплаты SBC Communications федеральному правительству США составили $2,89 млн., и это только часть выплат по штрафам, наложенным на компанию за несоблюдение обязательств по предоствлению конкурирующим

29.12.2001 SBC Communications предпочитает платить штраф, но не делиться с конкурентами

Федеральная комиссия по телекоммуникациям США (FCC) наложила очередной штраф на SBC Communications в связи с несоблюдением условий равноправного предоставления конкурентам компании доступа к её сети. FCC штрафует компанию за несоблюдение требований раз в три месяца. В обще
15.11.2001 Yahoo! и SBC Communications объединят усилия в продвижении DSL-сервисов

ISP-провайдер и лидер на рынке DSL (выделенная цифровая линия) в США компания SBC Communications и интернет-портал Yahoo! объединят усилия для продвижения своих услуг на рынках 13 штатов. Обе компании расценивают соглашение как исключительно выгодное. Yahoo! предложит об
29.01.2001 SBC Communications получила в четвертом квартале $2 млрд. чистой прибыли при обороте $14,1 млрд.

Компания SBC Communications, занимающая второе место в США по объему услуг местной телефонной связи, сообщила о финансовых результатах четвертого квартала. Чистая прибыль компании выросла на 5,6% и дост
02.10.2000 FCC разрешила слияние SBC Communications и BellSouth

Федеральная Комиссия Связи (FCC) США одобрила слияние SBC Communications и BellSouth, сообщил CNET. Однако при этом она выдвинула ряд требований. Компании должны будут частично приостановить свою деятельность в ряде районов США: штатах Луизиана, И
27.09.2000 SBC Communications присоединится к Bell Canada International и Telefonos de Mexico

Во вторник Bell Canada International Inc. заявила о намерении SBC Communications Inc. присоединиться к BCI и Telefonos de Mexico S.A. с целью формирования

25.07.2000 AT&T Wireless приобрела беспроводную сеть SBC Communications в штате Индианаполис

up Inc. объявила в понедельник о покупке за $530 млн. беспроводной сети штата Индианаполис компании SBC Communications Inc. В результате сделки к концу года к Wireless перейдет более 113.000 кл
25.07.2000 SBC Communications, Commerce One и Cisco Systems будут вместе заниматься электронной коммерцией

Телекоммуникационная компания SBC Communications расширяет спектр своих услуг в области электронной коммерции и веб-хостинга за счет стратегического партнерства с компанией Commerce One и создания банка данных в интернете с
06.04.2000 BellSouth и SBC Communications планируют создать вторую по величине компанию беспроводной связи в США

Компании BellSouth Corporation и SBC Communications объявили о своих планах объединить свои подразделения беспроводной связи для создания нового мощной телекоммуникационной компании с клиентской базой 16.2 миллиона абонентов.

18.10.1999 SBC Communications потратит $6 млрд на Интернет-службы

В следующие три года SBC Communications намерена потратить на развертывание собственных Интернет-служб в 13 штатах около $6 млрд. "Project Pronto" (так называется новая инициатива) к 2004 году болжен приносить ежег
24.08.1999 Польская компания TPSA будет куплена France Telecom и SBC Communications

Похоже, что France Telecom и SBC Communications буду единственными покупателями стратегически важного пакета акций польской телекоммуникационной группы TPSA, находящейся под контролем государства. Первоначально ожидалось ц

Публикаций - 232, упоминаний - 251

AT&T и организации, системы, технологии, персоны:

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Cisco Systems 5372 47
AT&T Inc 1726 46
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 45
Intel Corporation 12811 43
Microsoft Corporation 25775 37
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Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 29
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Verizon - WorldCom 501 23
Yahoo! 3726 21
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 17
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 16
Applied Materials 305 16
KLA Corporation 77 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Oracle Corporation 7074 15
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Vodafone Group 1412 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 13
TI - Texas Instruments Incorporated 848 12
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 64
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JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 21
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Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 18
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 16
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 16
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eBay Inc 1640 14
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DuPont - Дюпон 101 11
International Paper 27 10
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 10
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 9
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 9
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 8
Thomas Weisel Partners 44 7
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 7
UPS 216 7
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 7
Prudential Securities 68 6
Delta Air Lines - авиакомпания 90 6
Continental Airlines 30 6
Global Partners Securities 42 6
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 6
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 6
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 6
Enron - Enrongate 122 5
Charles Schwab 89 5
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 5
Amgen 25 5
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First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 5
Boeing 1031 5
Walt Disney Company 647 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 25
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 18
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
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Судебная власть - Judicial power 2500 2
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U.S. FRB - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 20
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 11
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
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Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
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USA Today 153 1
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ComputerWire 51 1
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Bloomberg 1627 1
The Washington Post 350 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Yahoo! Finance 122 1
Dow Jones - Barron's 26 1
Internet Stock Report 994 65
S&P 500 565 25
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 18
Thomson Financial - Thomson First Call 386 12
Bear Stearns 79 8
CIBC World Markets 41 5
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Current Analysis 24 1
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